Nach dem sensationellen Erfolg bei den vergangenen Winterspielen in Pyeongchang, als man Silber gewann, will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auch bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 einen ähnlichen Erfolg einfahren. Wir zeigen Euch die Olympia-Gruppe der Deutschen und liefern Euch Infos zur Tabelle, den Ergebnissen und zum Spielplan.

Die Olympischen Spiele in Peking gelten seit dem 4. Februar als offiziell eröffnet. Während die Damen bereits seit dem 3. Februar im Wukesong-Hallenstadion und im Nationalen Hallenstadion Eishockey-Spiele absolvieren, haben die Herren am 10. Februar erst die Vorrunde eröffnet.

12 Nationen kämpfen, aufgeteilt auf drei Vierer-Gruppen, in den kommenden Tagen um die Medaillen. Das Finale findet am 20. Februar statt.

Eishockey bei Olympia, Gruppe mit Deutschland: Tabelle, Ergebnisse, Spielplan

Das DEB-Team muss sich in der Gruppe A gegen Eishockey-Gigant Kanada, die USA und Gastgeber China durchsetzen. Der Gruppensieger nach drei Spielen hat einen Platz im Viertelfinale sicher. Ebenfalls fix im Viertelfinale sind die Gruppenersten der Gruppen B und C. Der beste Gruppenzweite komplettiert das Quartett, das in der Runde der letzten Acht auf jeden Fall mit dabei ist.

© getty Das DEB-Team hofft nach dem Gewinn der Silbermedaille in Pyeongchang 2018 auch in Peking 2022 auf eine Sensation.

Die restlichen acht Nationen kämpfen danach in der Viertelfinal-Qualifikation um die Viertelfinaltickets. Abhängig von der Setzliste, die zuerst nach der Platzierung innerhalb der Gruppe, dann nach Punkten, Tordifferenz, erzielten Toren und zuletzt nach dem Weltranglisten-Platz sortiert wird, werden die Paarungen erstellt. Die Nummer fünf der Setzliste - eins bis vier sind ja schon qualifiziert - trifft in der Viertelfinal-Qualifikation auf die Nummer 12, die Nummer sechs auf die elf usw.

Auf das Viertelfinale folgt dann das Halbfinale, danach stehen das Spiel um Platz 3 und das Finale an.

Eishockey bei Olympia, Gruppe mit Deutschland: Tabelle

Platz Nation Spiele Siege OT Siege Niederlagen OT Niederlagen Tore Punkte 1 USA 1 1 0 0 0 8:0 3 2 Kanada 1 1 0 0 0 5:1 3 3 Deutschland 1 0 0 1 0 1:5 0 4 China 1 0 0 1 0 0:8 0

Eishockey bei Olympia, Gruppe mit Deutschland: Ergebnisse und Spielplan

Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist mit einer Niederlage gegen Kanada in die Olympischen Spiele in Peking 2022 gestartet. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm musste sich mit 1:5 geschlagen geben. Parallel dazu machten die USA mit China kurzen Prozess und gewannen mit 8:0.

Für Deutschland geht das Turnier dann in zwei Tagen wieder weiter mit Vorrundenspiel Nummer zwei. Mit China steht dem deutschen Team am Samstag, den 12. Februar, um 9.40 Uhr deutscher Zeit ein absolut machbarer Kontrahent gegenüber.

Die Vorrunde beendet Deutschland dann am Tag darauf, also am Sonntag, den 13. Februar, am 3. Spieltag gegen die USA. Das Spiel beginnt um 14.10 Uhr deutscher Zeit.

Eishockey bei Olympia, Gruppe mit Deutschland: Der Spielplan in der Übersicht