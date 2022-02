Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker

Zum vorletzten Mal bei diesen olympischen Winterspielen kommt die männliche Biathlon-Elite zusammen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Staffelrennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nur zwei Tage nach dem letzten Biathlon-Event, der Verfolgung über 12,5 Kilometer, steht für die Biathlon-Herren bereits das nächste Event auf dem Plan: das Staffelrennen. Insgesamt vier Athleten bilden ein Team, jeweils 7,5 Kilometer haben die Sportler zu absolvieren.

Natürlich bringt auch der deutsche Skiverband eine Mannschaft auf die Strecke. Das Quartett besteht aus Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Schlussläufer Philipp Nawrath.

Der Startschuss des Rennens wurde wegen vorhergesagter Temperaturen von unter minus 15 Grad Celsius von 10 Uhr auf 7.30 Uhr vorverlegt.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Wie man es von den olympischen Winterspielen 2022 in Peking, China, gewohnt ist, gibt es kaum Einschränkungen hinsichtlich der Übertragung. Auch beim Staffelrennen der Biathleten habt Ihr die freie Wahl zwischen dem ZDF und Eurosport.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Herren bei Olympia 2022 in Peking im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF wird das Event im Rahmen der Sendung sportstudio live zeigen.

Alternativ dazu könnt Ihr die Staffel auch beim Privatsender Eurosport live verfolgen. Auf dem ersten Kanal des Unternehmens wird sie Gegenstand der Sendung Medal Zone sein - einer Art Olympia-Konferenz.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Herren bei Olympia 2022 in Peking im kostenlosen Livestream

Um das Rennen im kostenlosen Livestream zu sehen, gibt es hingegen nur eine Option: Die ZDF-Mediathek. Dort wird das Hauptprogramm vom Sender parallel und synchron wiedergegeben - die oben angegebenen Zeiten, behalten also auch hier ihre Gültigkeit.

Wer allerdings darauf besteht, sich das Spektakel von Eurosport zu Gemüte führen zu lassen, der oder die hat gleich drei Optionen - alle jedoch kostenpflichtig:

Die erste Variante stellt das Unternehmen selbst: Mit dem Eurosport-Player für 5,99€ pro Monat bekommt Ihr Zugriff auf alle, der Firma zur Verfügung stehenden Inhalte. Live und On-Demand. Wem es jedoch ausreicht, die Live-Shows zu sehen, der kann entweder auf das Premiumprogramm vom Live-TV-Anbieter JOYN (6,99€ mtl.) oder den Sport-Streaminganbieter DAZN (29,99€ mtl.) zurückgreifen.

Mit DAZN könnt Ihr übrigens nicht nur alle Events der olympischen Spiele, sondern auch eine Vielzahl an Begegnungen der Bundesliga, Champions League sowie der NFL und NBA live verfolgen.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Herren bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker bei SPOX

Ihr könnt Euch das Rennen nicht live anschauen, wollt Euch aber dennoch nichts entgehen lassen? Dann schaut doch gerne mal bei unserem Liveticker vorbei. Dank Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer Up-to-Date!

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker - Die bisherigen Biathlon-Sieger bei den olympischen Winterspielen in China