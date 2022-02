Wer gewinnt heute die Biathlon-Staffel der Herren bei den Olympischen Winterspielen in Peking? Hier könnt Ihr das komplette Rennen im Liveticker verfolgen.

Bei den Olympischen Winterspielen geht es heute im Biathlon in der Staffel der Herren um Gold, Silber und Bronze. Holen die deutschen Biathleten die erste Medaille in Peking? Wir halten Euch in unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Biathlon: Staffel der Herren bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutschen Biathleten wollen im Staffelrennen den Medaillenfluch bannen. Das Quartett in der Besetzung Erik Lesser, Benedikt Doll, Philip Nawrath und Roman Rees strebt über 4x7,5 km endlich die erste Medaille in Peking an. Favoriten auf die Goldmedaille sind Norwegen und Frankreich.

Vor Beginn: Die Startzeit der olympischen Biathlon-Staffel der Herren wurde wegen vorhergesagter Temperaturen von unter minus 15 Grad Celsius von 10 Uhr auf 7.30 Uhr vorverlegt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Staffel der Herren bei den Olympischen Winterspielen in Peking.

Biathlon: Staffel der Herren bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream

Die Staffel der Herren könnt Ihr heute live im Free-TV und in diversen Livestreams verfolgen.

Im Free-TV sind das ZDF und Eurosport 1 die beiden übertragenden Sender. Den kostenlosen Livestream des ZDF findet Ihr in der ZDF-Mediathek. Der Eurosport Player ist dagegen kostenpflichtig.

Die Übertragung von Eurosport kann auch auf DAZN gesehen werden. Ein Abo kostet bei DAZN monatlich 29,99 Euro. Ein Jahres-Abonnement kostet 274,99 Euro.

Biathlon- Die bisherigen Sieger bei den olympischen Winterspielen in China