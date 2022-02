Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker

Einen Tag nach der Staffel der Herren bestreiten die Damen ihre Staffel bei den Olympischen Spielen in Peking 2022. Wie Ihr den Kampf um die Medaillen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt Euch SPOX mit diesem Artikel.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking - Die wichtigsten Infos

Erst gestern waren die Herren in einem Staffelwettbewerb gefragt, das deutsche Quartett verpasste eine Medaille ganz knapp. Schlussläufer Philipp Nawrath musste sich wenige Meter vor Schluss Vetle Christiansen (Gold), Quentin Fillon Maillet (Silber) und Eduard Latypov (Bronze) geschlagen geben.

Am heutigen Mittwoch, den 16. Februar, sind nun die Damen an der Reihe. Die Biathletinnen haben im Nordische Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu um 8.45 Uhr deutscher Zeit einen 4x6-Staffellauf vor sich. Deutschland schickt folgendes Quartett in den Kampf um die Medaillen: Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Für die Übertragung der Staffel der Damen im Biathlon bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream habt Ihr mehrere Optionen.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV

Im Free-TV ist heute wieder ARD dran mit der Übertragung neben Eurosport 1. Beide Sender sind ab 8.45 Uhr live dabei.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking im Livestream

Beide Übertragungen sind zudem im Livestream zu empfangen. Im Falle der ARD ist das der Sportschau-Livestream, der Livestream von Eurosport ist kostenpflichtig.

Das gilt jedoch nicht für DAZN-Kunden, dort seht Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 dank einer Kooperation rund um die Uhr als feste Sender ohne zusätzliche Kosten.

© getty Denise Herrmann führt die Staffel der deutschen Damen im Biathlon an.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen wollt oder könnt, bietet der SPOX-Liveticker euch die perfekte Alternative!

Hier entlang zum Liveticker zur Staffel der Damen im Biathlon.

Biathlon, Damen: Die Ergebnisse bei den Olympischen Spiele in Peking 2022