Nach dem Einzel am vergangenen Dienstag steht am heutigen Tag der Sprint für die Herren bei Olympia 2022 in Peking auf dem Programm. Alle Informationen zum Rennen und wo Ihr den Sprint heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Erlebt den Sprint der Herren bei den Olympischen Spielen 2022 im Biathlon live mit dem DAZN-Abo!

Der Auftakt bei den Olympischen Spielen in Peking lief für die DSV-Athleten durchaus vielversprechend. Gerade Benedikt Doll und Roman Rees liefen nur knapp am Podest vorbei. Geht es für die deutschen Biathleten heute noch weiter nach vorne und kann einer sogar eine Medaille holen?

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Der Sprint der Herren bei Olympia 2022 in Peking findet am heutigen Samstag, den 12. Februar, statt. Ab 10.00 Uhr beginnt im Nationalen Biathlon Zentrum Zhangjiakou die Jagd auf die Medaillen.

Allen voran Benedikt Doll und Roman Rees könnten beim Sprint heute eine entscheidende Rolle spielen. Beim Einzel am vergangenen Dienstag landeten die beiden DSV-Athleten auf den sehr guten Plätzen sechs und sieben. Doll lag bis zum letzten Schießen sogar auf Medaillenkurs ehe ihm ein Fehler bei jenem Schießen die Hoffnungen auf eine Medaille zunichte machte. Trotz zweier Schießfehler fehlten Doll im Ziel nur 36 Sekunden auf Platz drei. Das zeigt, dass Doll sich in hervorragender Form befindet und heute ein Kandidat für die Medaillen ist.

Erik Lesser und Johannes Kühn enttäuschten hingegen beim Einzel am Dienstag. Sie reihten sich nur auf den Plätzen 51 und 67 ein. Eine Leistungssteigerung muss heute in jedem Fall her - auch im Hinblick auf die morgige Verfolgung.

Zu den Favoriten zählt heute natürlich auch der Sieger des Einzel, der Franzose Quentin Fillon Maillet. Außerdem sind die Norweger sehr stark besetzt. Star-Biathlet Johannes Thingnes Boe holte im Einzel schon die Bronzemedaille. Die Vergabe der Medaillen geht heute nur über sie.

Olympia heute live: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe

Uhrzeit Wettkampf Geschlecht 7.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer Männer 8.30 Uhr Langlauf: Staffel Frauen Frauen 9.00 Uhr Eisschnelllauf: 500 Meter Männer, Viertelfinale Teamverfolgung Frauen Männer 9.40 Uhr Eishockey-Viertelfinale Frauen: Finnland - Japan Frauen 9.40 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Deutschland - China Männer 10.00 Uhr Biathlon: Sprint Männer Männer 12.00 Uhr Skispringen: Einzel Männer Großschanze Männer 12.00 Uhr Eiskunstlauf: Eistanz Rhytmus-Tanz Mixed 13.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen Frauen 13.20 Uhr Skeleton: 3. und 4. Lauf Frauen Frauen 14.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Russland - Tschechien Männer 14.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Schweiz - Dänemark Männer

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Den Sprint der Herren könnt Ihr heute sowohl auf zwei Sendern im Free-TV schauen, als auch in diversen Livestreams. Es bieten sich heute somit einige Optionen das Rennen bei Olympia 2022 live und in voller Länge zu erleben.

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr den heutigen Sprint der Herren im ZDF und auf Eurosport 1. Beide Sender könnt ihr im linearen Free-TV empfangen. Pünktlich zu Rennbeginn zeigt das ZDF den Sprint der Herren live ab 10.00 Uhr.

Eurosport 1 zeigt ab 09.30 Uhr die sogenannte Medal Zone. Auch dort werdet Ihr ab 10.00 Uhr das Rennen heute live verfolgen können.

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Beide TV-Sender bieten Euch auch die Möglichkeit das Rennen im Livestream zu verfolgen. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders ZDF findet Ihr in der ZDF-Mediathek. Eurosport bietet Euch mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player die Möglichkeit den Sprint im Livestream zu sehen.

© getty Benedikt Doll fehlten im Einzel nur 36 Sekunden auf das Podest. Kann er heute wieder um die Medaillen mitkämpfen?

Die Übertragung von Eurosport seht Ihr außerdem auf DAZN. Der Streamingdienst ist mit Eurosport eine Kooperation eingegangen, welche es Euch ermöglicht als DAZN-Abonnenten das gesamte Programm des Sportsenders zu streamen. Auf DAZN seht Ihr den Sprint der Herren folglich ebenfalls live und vollumfänglich.

Neben den Olympischen Spielen könnt Ihr mit einem DAZN-Abo auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Champions League, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NBA, NFL, NHL), Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt verfolgen.

Ein Abo kostet bei DAZN monatlich 29,99 Euro. Ein Jahres-Abonnement, welches 274,99 Euro kostet, bietet DAZN ebenfalls an. Bestandskunden, welche Ihr Abo vor dem 01. Februar abgeschlossen haben, zahlen bei DAZN bis zum 31. Juli noch Ihren aktuellen Tarif.

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream- WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung heute live: Sprint der Herren bei Olympia 2022 in Peking im TV und Liveticker

SPOX verfolgt für Euch den Sprint der Herren bei Olympia 2022 in Peking im ausführlichen Liveticker. Ihr könnt darauf verlassen, dass Ihr mit dem Liveticker von SPOX keine Sekunde der Action verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Biathlon bei den Olympischen Spielen 2022: Der Zeitplan