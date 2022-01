Als erster Schweizer: Ammann zum siebten Mal bei Olympia

Der viermalige Olympiasieger Simon Ammann aus der Schweiz wird als erst dritter Skispringer seine siebten Winterspiele bestreiten. Das nationale Olympische Komitee berief den 40-Jährigen am Dienstag in sein Aufgebot für die Wettbewerbe in Peking. Ammann wird zudem der erste Schweizer sein, der zum siebten Mal an Olympia - Sommer wie Winter - teilnimmt.

"Simon Ammann ist eine Ausnahmeerscheinung im Schweizer Sport, und wir freuen uns sehr, ihn zum siebten Mal im Swiss Olympic Team willkommen zu heißen", sagte Ralph Stöckli, Chef de Mission der Schweizer Mannschaft.

Rekordhalter unter den Skispringern wie auch unter den Wintersportlern überhaupt ist der Japaner Noriaki Kasai mit acht Teilnahmen, die Qualifikation für Peking hat der 49-Jährige aber verpasst.

Bei sieben Winterspielen war der Finne Janne Ahonen am Start. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (Berlin) wird in Peking mit Kasai gleichziehen. Einziger Sportler mit zehn Olympia-Teilnahmen ist der kanadische Reiter Ian Millar.