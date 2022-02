Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Am 4. Februar beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele 2022. Wir blicken auf die Wettkämpfe der Nordischen Kombination und liefern Infos zum Zeitplan, den Terminen, den Disziplinen sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Die Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine, Disziplinen

Die Nordische Kombination ist die Königsdisziplin des Wintersports. Die Kombination aus Skispringen und Langlauf macht sie zu einer sehr schweren und trainingsintensiven Disziplin. Selbstverständlich wird auch bei dem am 4. Februar in Peking eröffneten Spielen in der Nordischen Kombination um Medaillen gekämpft.

Deutschland ist seit Jahren in der Weltspitze der Nordischen Kombination vertreten. Bei den letzten Olympischen Spielen gingen alle drei vergebenen Goldmedaillen nach Deutschland. Eric Frenzel und Johannes Rydzek siegten jeweils im Einzel sowie an der Seite von Fabian Rießle und Vincenz Geiger auch in der Mannschaft. Auf dem großen Bakken sorgten Rydzek, Rießle und Frenzel sogar für ein rein deutsches Podest.

Auch bei diesen Olympischen Spielen sind Medaillen das Ziel der Mannschaft von Bundestrainer Herrmann Weinbuch. Aussichtsreichster Medaillenkandidat im Einzel ist Karl Geiger.

Wettkampfe für Frauen in der Nordischen Kombination gibt es in Peking nicht.

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termin

Die Nordischen Kombinierer greifen am Mittwoch, den 9. Februar, ins Wettkampfgeschehen der Olympischen Winterspiele mit dem Wettkampf auf der Normalschanze ein. Weiter geht es am 15. Februar mit dem Einzel-Wettkampf von der Großschanze, ehe am 17. Februar noch die Entscheidung im Team ansteht.

Tag Datum Uhrzeit (MEZ) Wettkampf 6 Mittwoch, 9. Februar 9 Uhr (Skispringen / 12 Uhr (Langlauf) Einzel Normalschanze 12 Dienstag, 15. Februar 9 Uhr (Skispringen / 12 Uhr (Langlauf) Einzel Großschanze 14 Donnerstag, 17. Februar 9 Uhr (Skispringen / 12 Uhr (Langlauf) Team

© getty 2018 gewannen Vinzenz Geiger, Fabian Riessle, Eric Frenzel and Johannes Rydzek (v.l.) Gold für Deutschland im Teamwettbewerb.

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Disziplinen

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 gibt es zwei unterschiedliche Einzelwettkämpfe. Der Unterschied liegt in der Größe der Schanze - nach dem Skispringen findet jeweils ein Langlauf über 10 Kilometer nach der Gundersen-Methode statt. Der Rückstand der Kombinierer auf den Führenden nach dem Skispringen nach Punkten wird in Sekunden umgerechnet, die später auf die Loipe gegangen wird.

Beim ersten Einzelwettkampf wird von der Normalschanze (K-Punkt: 95 Meter) gesprungen, beim zweiten Einzelwettkampf geht es von der Großschanze (K-Punkt: 125 Meter).

Beim Teamwettbewerb treten für jedes Land vier Kombinierer an. Jeder absolviert einen Sprung von der Großschanze, beim Langlauf muss jeder für fünf Kilometer skaten.

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Winterspiele von Peking sind natürlich auch ein großes TV-Ereignis. Die Wettkämpfe können in Deutschland in aller Ausführlichkeit live im TV und im Livestream verfolgt werden.

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im TV

Für die Live-Übertragungen von den Olympischen Winterspielen 2022 sind der Privatsender Eurosport und die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF verantwortlich.

Eurosport berichtet jeden Tag live im frei empfangbaren Fernsehen, ARD und ZDF abwechselnd. Auf Das Erste sehr Ihr Olympia live am 5., 8., 11., 13., 14., 16., 17. und 20. Februar, beim ZDF an den anderen Tagen. Die beiden Einzel-Wettkämpfe der Nordischen Kombinierer laufen demnach beim ZDF im Free-TV, der Teamwettbewerb auf Das Erste.

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im Livestream

Selbstverständlich bieten die drei übertragenden TV-Sender auch reichlich Livestreams von den Wettkämpfen an. Kostenlos sind die Livestreams von ARD und ZDF auf sportschau.de, in der ARD-Mediathek, auf sportstudio.de, zdfheute.de und in der ZDF-Mediathek. Kostenpflichtig ist dagegen der Eurosport Player, der offizielle Eurosport-Streamingkanal.

DAZN-Kunden haben die Möglichkeit, auf die beiden Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) auf der DAZN-Plattform zurückzugreifen, da die beiden Sportanbieter eine Kooperation eingegangen sind. Die Olympia-Übertragungen von Eurosport sind deshalb für DAZN-Kunden ohne weitere Kosten live zu sehen.

DAZN erhöht zum 1. Februar seine Abo-Preise für Neukunden und reaktivierte Accounts. Das jederzeit kündbare Monatsabo liegt dann bei 29,99 Euro, das Jahresabo bei 274,99 Euro. Bestehende Abos sind von der Preiserhöhung noch nicht betroffen.

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Was für eine pompöse Schanze! Die Sportstätten der Winterspiele © getty 1/19 Vom 4. bis 20. Februar finden in Peking die Olympischen Winterspiele 2022 statt. Wir stellen Euch die Sportstätten und Bauten vor. In der chinesischen Hauptstadt selbst finden nur einige Sportarten statt. © getty 2/19 In der Peking-Zone werden Eishockey, Curling, Short-Track, Eiskunst- und Eisschnelllauf ausgetragen. Außerdem findet die Eröffnungsfeier dort statt. © getty 3/19 Die Zeremonie findet im sogenannten "Vogelnest" statt. Das Stadion ist bekannt von den Sommerspielen 2008, diente dort als das Leichtathletikstadion. Wettkämpfe werden dort in diesem Jahr aber nicht durchgeführt. © getty 4/19 In kurzer Distanz zum Vogelnest steht der "Water Cube". © getty 5/19 Das Wasser der Schwimmhalle wurde praktisch "eingefroren" und die Halle beherbergt heuer das komplette Curling-Turnier. © getty 6/19 Das Nationale Hallenstadion wird auch wiederverwendet. Statt Handball kämpfen die Eishockey-Cracks darin um Gold, Silber und Bronze. © getty 7/19 Darüber hinaus wird in der Wukesong-Arena gespielt, um das Eis in der anderen Halle ob der vielen Spiele in der kurzen Zeit nicht zu sehr zu belasten. © getty 8/19 Das "Ice Ribbon" ist der einzige Neubau im olympischen Park in Peking. In diesem finden die Eisschnelllaufwettbewerbe statt. © getty 9/19 Bereits 1968 wurde das Hauptstadt-Hallenstadion erbaut. 2022 wird es für die Entscheidungen im Eiskunstlauf ... © getty 10/19 ... und im Short-Track genutzt. Extra für Olympia wurde die Halle im vergangenen Jahr modernisiert. © Instagram/kjansrud 11/19 Im Nordwesten Pekings befindet sich die Yanqing Zone. Dort werden die alpinen Wettbewerbe sowie die Rodelwettbewerbe (Bob, Skeleton und Rennrodeln) ausgetragen. © getty 12/19 Wirklich schneesicher ist die Region nicht, dafür wird mit Eiskanonen gearbeitet. Nach ersten Angaben der Athleten sind die Pisten perfekt präpariert. © imago images 13/19 Knapp zwei Kilometer ist die künstliche Eisbahn lang. Die gesamte Strecke ist mit einer Holzkonstruktion überdacht. © getty 14/19 Im Gegensatz zu den Alpinen sind die Ski- und Snowboard-Crosser in der dritten Zone in Zhangjiakou untergebracht. © getty 15/19 Spektakulär ist dabei vor allem das "Big air Shougang". Die Rampe für die Freestyler liegt auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände. Die ehemaligen Kühltürme stehen dort noch immer. © getty 16/19 Nicht nur spektakulär sondern gar pompös erscheint das neue Skisprungzentrum, das für mehr als 50 Millionen Euro neu erbaut wurde. © getty 17/19 Besonders ist der Ring oben an der Schanze. Diesen kann man betreten und durch die Glasfront die Aussicht auf das Tal genießen. © getty 18/19 Neben den Skispringer und Skispringerinnen absolvieren auch die Nordischen Kombinierer hier ihre Wettkämpfe - zumindest den ersten Teil ... © getty 19/19 ... den zweiten Teil absolvieren sie in den Loipen des Biathlon- und Langlaufzentrums, das unweit der Skisprungschanze liegt.

Olympische Spiele 2022, Nordische Kombination: Die Teilnehmer aus Deutschland