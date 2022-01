Seit den Olympischen Spielen 1998 in Nagano findet bei Olympia jeweils ein Wettbewerb bei den Herren und Damen im Curling statt. Seit den letzten Spielen ist noch ein Mixed-Wettbewerb hinzugekommen. Wir nehmen die kommenden Olympischen Winterspiele in Peking zum Anlass, Euch alle Informationen zu den Punkten, den Spielern, dem Spielfeld und den Steinen im Curling zu liefern.

Drei Wettbewerbe finden bei den diesjährigen Olympischen Spielen im Curling statt: die Wettbewerbe der Damen und Herren sowie ein Mixed-Wettbewerb. Schon vor der Eröffnungsfeier am 4. Februar startet der Mixed-Wettbewerb bei Olympia. Das Spiel um die Goldmedaille im Mixed-Wettbewerb ist dann am 8. Februar. Die Finals der Damen und Herren finden am 19. und 20 Februar statt.

Curling, Regeln: Punkte, Spieler, Spielfeld, Steine

Curling ist am ehesten mit dem Eisstockschießen oder den Kugelsportarten Boule oder Boccia zu vergleichen. Beim Curling treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Ziel ist es, die Curlingsteine so nahe wie möglich an den Mittelpunkt eines Zielkreises, dem sogenannten House, auf einer Eisbahn zu platzieren. Bei einem Wettkampf werden für gewöhnlich zehn Runden (Ends) gespielt. Nach jedem End werden die Punkte der jeweiligen Teams zusammengezählt. Es gewinnt das Team, welches am Ende die höchste Gesamtpunktzahl erzielt.

Einen Punkt erzielt man beim Curling, indem man einen Stein im House platziert. Das Team, das seinen Stein am nächsten zum Mittelpunkt, dem Tee, platziert hat, gewinnt das End und bekommt Punkte.

Sind mehrere Steine einer Mannschaft näher am Tee als der bestplatzierteste Stein der gegnerischen Mannschaft, kann das Team mehrere Punkte in einem End holen. Ein Stein bringt dem Team jeweils einen Punkt ein.

In jedem End darf ein Team jeweils acht Steine platzieren. Falls kein Team einen Stein im House platzieren kann, erhält auch kein Team Punkte für das End. Der Gewinner eines Ends muss im nächsten End den ersten Stein platzieren. Somit hat das gegnerische Team das Recht des letzten Steins, ein strategischer Vorteil.

Endet der Wettkampf nach zehn Ends unentschieden, wird ein Zusatzend gespielt, bis eine Entscheidung gefallen ist. Ein Wettkampf im Curling kann nicht in einem Unentschieden enden. Jedes Team erhält 75 Minuten, um die zehn Ends zu absolvieren. Überschreitet das Team die Zeit, verliert es automatisch. Bei einem Zusatzend stehen den Teams jeweils elf Minuten zur Verfügung.

Curling, Regeln: Die Gewinner bei den Olympischen Spielen

Herren

Herren

Spiele Gold Silber Bronze 1998 Nagano Schweiz Kanada Norwegen 2002 Salt Lake City Norwegen Kanada Schweiz 2006 Turin Kanada Finnland Vereinigte Staaten 2010 Vancouver Kanada Norwegen Schweiz 2014 Sotschi Kanada Vereinigtes Königreich Schweden 2018 Pyeongchang Vereinigte Staaten Schweden Schweiz

Die Spieler

Ein Team im Curling besteht aus jeweils fünf Spielern, vier aktive Teammitglieder und ein Ersatzmann. Ein Team platziert in einem End immer zwei Steine hintereinander - insgesamt acht an der Zahl.

Die ersten beiden Steine platziert dabei der Lead, die Steine drei und vier der Second, die Steine fünf und sechs der Third. Die letzten beiden Steine werden vom Skip platziert. Er ist für gewöhnlich auch der Kapitän des Teams und zeigt während des Spiels seinen Teammitgliedern an, wo sie ihre Steine platzieren sollen.

Das Spielfeld

Das Spielfeld beim Curling ist 45,7 Meter lang und maximal fünf Meter breit. Am Anfang und Ende der Spielfläche befindet sich ein House, welches einen Durchmesser von 3,66 Metern hat. Auf dem Spielfeld befinden sich mehrere Linien. Sehr wichtig ist vor allem die sogenannte Hogline. Diese dürfen die Spieler beim Platzieren der Spielsteine nicht überschreiten.

Die gegenüberliegende Hogline markiert den Beginn der Free Guard Zone. Die Free Guard Zone ist das Areal zwischen der Hogline und dem Mittelpunkt des Houses. Hier dürfen die Teams Steine als Schutz (Guards) platzieren. Ab dem fünften Wurf dürfen diese Guards mit anderen Steinen aus dem Spielfeld befördert werden. Das Ende des Houses markiert die Backline. Wenn ein Stein diese Linie überquert, ist dieser Stein aus dem Spiel.

Der Stein

Der Stein beim Curling wiegt zwischen 17,5 und 20 Kilogramm. Der Stein darf einen maximalen Umfang von etwa 90 Zentimetern haben. Die Curlingsteine sind meistens aus Granit oder einem anderen Naturstein gefertigt. Durch die konkave Unterseite des Steins gleitet dieser gut über das Eis.

Fegen

Ein wesentlicher Bestandteil beim Curling ist das Fegen. Das Team, welches den Stein gespielt hat, versucht durch das Fegen den Stein zu beschleunigen und seine Laufbahn zu beeinflussen. Dabei darf der Stein nicht berührt werden. Es dürfen maximal zwei Spieler einer Mannschaft gleichzeitig fegen.

Wenn der gespielte Stein den Mittelpunkt des Houses überschreitet, darf das gegnerische Team vor dem Stein fegen und versuchen, ihn aus dem House über die Backline zu befördern.

Damen

Damen

Spiele Gold Silber Bronze 1998 Nagano Kanada Dänemark Schweden 2002 Salt Lake City Großbritannien Schweiz Kanada 2006 Turin Schweden Schweiz Kanada 2010 Vancouver Schweden Kanada Volksrepublik China 2014 Sotschi Kanada Schweden Vereinigtes Königreich 2018 Pyeongchang Schweden Südkorea Japan

Mixed-Wettbewerb