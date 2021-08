Olympia 2021 live am Montag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Bei den Olympischen Spielen in Tokio geht es in die letzte Woche. Am Montag stehen einmal mehr eine Menge Wettkämpfe an. Hier erhaltet Ihr in Zeitplan mit allen Terminen in der Übersicht und erfahrt, wie Ihr Olympia live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue damit täglich die Olympischen Spiele in Tokio!

Olympia 2021 heute live am Montag: Zeitplan, Sportarten

Es ist August, und es ist der Anfang der letzte Woche: Langsam aber sicher geht es den Olympischen Spielen in den Endspurt. Auch am Montag, den 2. August stehen wieder so einige spannende Wettkämpfe und Spiele mit insgesamt 33 Medaillenentscheidungen an.

Zur Sache geht es vor allem im Kanurennsport, Ringen und in der Leichtathletik.

Hier bekommt Ihr eine Übersicht über den Zeitplan und die Sportarten am Montag. Danach erklären wir Euch, wie Ihr im TV und Livestream nichts verpasst.

Olympia 2021: Das Wettkampfprogramm für Montag, 2. August

*(Medaillenentscheidungen gefettet)

Uhrzeit Sportart/Event Runde Geschlecht 01:30 Uhr Schießen - Schnellfeuerpistole Qualifikation, 2. Qualifyingsession Männer 02:00 Uhr Leichtathletik - Hammerwurf Qualifikation, Gruppe A Männer 02:00 Uhr Handball, Südkorea - Angola Vorrunde, Gruppe A Frauen 02:00 Uhr Volleyball, Serbien - Südkorea Vorrunde, Gruppe A Frauen 02:00 Uhr Beachvolleyball, Lidiannis Echeverria Benitez, Leila Consuelo Martinez Ortega - April Ross, Alix Klineman Achtelfinale Frauen 02:30 Uhr Kanurennsport - 200 m Kajak Einer 1. Vorlauf Frauen 02:30 Uhr Hockey, Deutschland - Argentinien Viertelfinale Frauen 02:35 Uhr Leichtathletik - 1500 m 1. Vorlauf Frauen 02:37 Uhr Kanurennsport - 200 m Kajak Einer 2. Vorlauf Frauen 02:44 Uhr Kanurennsport - 200 m Kajak Einer 3. Vorlauf Frauen 02:47 Uhr Leichtathletik - 1500 m 2. Vorlauf Frauen 02:51 Uhr Kanurennsport - 200 m Kajak Einer 4. Vorlauf Frauen 02:58 Uhr Kanurennsport - 200 m Kajak Einer 5. Vorlauf Frauen 02:59 Uhr Leichtathletik - 1500 m 3. Vorlauf Frauen 03:00 Uhr Basketball, Nigeria - Japan Vorrunde, Gruppe B Frauen 03:00 Uhr Wasserball, Ungarn - Italien Vorrunde, Gruppe A Männer 03:00 Uhr Beachvolleyball, Sarah Pavan, Melissa Humana-Paredes - Liliana Fernández Steiner, Elsa Baquerizo McMillan Achtelfinale Frauen 03:00 Uhr Tischtennis, Frankreich - Singapur Achtelfinale Frauen 03:00 Uhr Tischtennis, Südkorea - Polen Achtelfinale Frauen 03:00 Uhr Tischtennis, Japan - Australien Achtelfinale Männer 03:00 Uhr Tischtennis, USA - Schweden Achtelfinale Männer 03:05 Uhr Kanurennsport - 1000 m Canadier Zweier 1. Vorlauf Männer 03:13 Uhr Kanurennsport - 1000 m Canadier Zweier 2. Vorlauf Männer 03:20 Uhr Leichtathletik - Weitsprung Finale Männer 03:21 Uhr Kanurennsport - 1000 m Kajak Einer 1. Vorlauf Männer 03:29 Uhr Kanurennsport - 1000 m Kajak Einer 2. Vorlauf Männer 03:30 Uhr Leichtathletik - 200 m 1. Vorlauf Frauen 03:30 Uhr Leichtathletik - Hammerwurf Qualifikation, Gruppe B Männer 03:37 Uhr Kanurennsport - 1000 m Kajak Einer 3. Vorlauf Männer 03:38 Uhr Leichtathletik - 200 m 2. Vorlauf Frauen 03:45 Uhr Kanurennsport - 1000 m Kajak Einer 4. Vorlauf Männer 03:46 Uhr Leichtathletik - 200 m 3. Vorlauf Frauen 03:53 Uhr Kanurennsport - 1000 m Kajak Einer 5. Vorlauf Männer 03:54 Uhr Leichtathletik - 200 m 4. Vorlauf Frauen 04:00 Uhr Handball, Frankreich - Brasilien Vorrunde, Gruppe B Frauen 04:00 Uhr Ringen, Abdelkarim Fergat - Sailike Walihan Hoffnungsrunde Männer 04:00 Uhr Ringen, Alin Alexuc Ciurariu - Amin Mirzazadeh Hoffnungsrunde Männer 04:00 Uhr Ringen, Zaineb Sghaier - Yasemin Adar Hoffnungsrunde Frauen 04:02 Uhr Leichtathletik - 200 m 5. Vorlauf Frauen 04:05 Uhr Volleyball, USA - Italien Vorrunde, Gruppe B Frauen 04:08 Uhr Kanurennsport - 500 m Kajak Zweier 1. Vorlauf Frauen 04:08 Uhr Ringen, Ildar Hafizov - Sergej Emelin Hoffnungsrunde Männer 04:08 Uhr Ringen, Matti Elias Kuosmanen - Sergej Semenow Hoffnungsrunde Männer 04:08 Uhr Ringen, Wasilisa Marsaliuk - Qian Zhou Hoffnungsrunde Frauen 04:10 Uhr Leichtathletik - 200 m 6. Vorlauf Frauen 04:15 Uhr Kanurennsport - 500 m Kajak Zweier 2. Vorlauf Frauen 04:18 Uhr Leichtathletik - 200 m 7. Vorlauf Frauen 04:22 Uhr Kanurennsport - 500 m Kajak Zweier 3. Vorlauf Frauen 04:29 Uhr Kanurennsport - 500 m Kajak Zweier 4. Vorlauf Frauen 04:30 Uhr Schießen - Kleinkaliber Dreistellungskampf Qualifikation Männer 04:30 Uhr Wasserball, Griechenland - USA Achtelfinale Männer 04:30 Uhr Ringen, Tamyra Mariama Mensah - Sara Dosho Achtelfinale Frauen 04:30 Uhr Ringen, Tamas Lorincz - Zied Ait Ouagram Achtelfinale Männer 04:30 Uhr Ringen, Musa Ewloew - Giorgi Melia Achtelfinale Männer 04:38 Uhr Ringen, Feng Zhou - Yudari Sanchez Rodriguez Achtelfinale Frauen 04:38 Uhr Ringen, Demeu Schadrajew - Shohei Yabiku Achtelfinale Männer 04:38 Uhr Ringen, Alex Gergo Szoke - Artur Omarov Achtelfinale Männer 04:46 Uhr Ringen, Agnieszka Jadwiga Wieszczek-Kordus - Alla Tscherkasowa Achtelfinale Frauen 04:46 Uhr Ringen, Aik Mnatsakanian - Bozo Starcevic Achtelfinale Männer 04:46 Uhr Ringen, Mikheil Kajaia - Tracy Gangelo Hancock Achtelfinale Männer 04:50 Uhr Gewichtheben - Gewichtsklasse bis 87 kg Gruppe B Frauen 04:50 Uhr Gewichtheben - Gewichtsklasse über 87 kg Gruppe B Frauen 04:50 Uhr Leichtathletik - 100 m Hürden Finale Frauen 04:54 Uhr Ringen, Enas Mostafa Youssef Ahmed - Anna Carmen Schell Achtelfinale Frauen 04:54 Uhr Ringen, Yosvanys Pena Flores - Mohammadali Abdolhamid Geraei Achtelfinale Männer 04:54 Uhr Ringen, Haikel Achouri - Tadeusz Michalik Achtelfinale Männer 05:00 Uhr Kanurennsport - 200 m Kajak Einer 1. Viertelfinale Frauen 05:00 Uhr Hockey, Australien - Indien Viertelfinale Frauen 05:00 Uhr Baseball, Israel - Südkorea 2. Runde Männer 05:02 Uhr Ringen, Koumba Selene Fanta Larroque - Battsetseg Soronzonbold Achtelfinale Frauen 05:02 Uhr Ringen, Karapet Tschaljan - Jalgasbay Berdimuratow Achtelfinale Männer 05:02 Uhr Ringen, Mohammadhadi Saravi - Adem Boudjemline Achtelfinale Männer 05:05 Uhr Segeln - 470er 9. Wettfahrt Frauen 05:07 Uhr Kanurennsport - 200 m Kajak Einer 2. Viertelfinale Frauen 05:10 Uhr Ringen, Danielle Suzanne Lappage - Khanum Weliewa Achtelfinale Frauen 05:10 Uhr Ringen, Alfonso Antonio Leyva Yepez - Alexander Tschechirkin Achtelfinale Männer 05:10 Uhr Ringen, Kiril Milenow Milow - Cenk Ildem Achtelfinale Männer 05:14 Uhr Kanurennsport - 200 m Kajak Einer 3. Viertelfinale Frauen 05:18 Uhr Ringen, Mimi Nikolowa Christowa - Meerim Schumanasarowa Achtelfinale Frauen 05:18 Uhr Ringen, Lamjed Maafi - Akschol Machmudow Achtelfinale Männer 05:18 Uhr Ringen, Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan - Arvi Martin Savolainen Achtelfinale Männer 05:21 Uhr Kanurennsport - 1000 m Canadier Zweier 1. Viertelfinale Männer 05:24 Uhr Ringen, Usur Dshusupbekow - Artur Alexanjan Achtelfinale Männer 05:26 Uhr Ringen, Elis Manolova - Blessing Oborududu Achtelfinale Frauen 05:26 Uhr Ringen, Rafig Huseynov - Alex Michel Bjurberg Kessidis Achtelfinale Männer 05:29 Uhr Kanurennsport - 1000 m Canadier Zweier 2. Viertelfinale Männer 05:37 Uhr Kanurennsport - 1000 m Kajak Einer 1. Viertelfinale Männer 05:45 Uhr Kanurennsport - 1000 m Kajak Einer 2. Viertelfinale Männer 05:50 Uhr Ringen - Freistil Halbschwergewicht Viertelfinale Frauen 05:50 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Weltergewicht Viertelfinale Männer 05:50 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Schwergewicht Viertelfinale Männer 05:53 Uhr Kanurennsport - 1000 m Kajak Einer 3. Viertelfinale Männer 06:00 Uhr Badminton, So Hee Lee, Seung Chan Shin - So Yeong Kim, Hee Yong Kong Spiel um Platz 3 Frauen 06:00 Uhr Beachvolleyball, Evandro, Bruno Oscar Schmidt - Martins Plavins, Edgars Tocs Achtelfinale Männer 06:05 Uhr Segeln - 470er 10. Wettfahrt Frauen 06:08 Uhr Kanurennsport - 500 m Kajak Zweier 1. Viertelfinale Frauen 06:15 Uhr Kanurennsport - 500 m Kajak Zweier 2. Viertelfinale Frauen 06:40 Uhr Basketball, Frankreich - USA Vorrunde, Gruppe B Frauen 07:00 Uhr Wasserball, Serbien - Montenegro Vorrunde, Gruppe B Männer 07:00 Uhr Badminton, Greysia Polii, Apriyani Rahayu - Qingchen Chen, Yifan Jia Finale Frauen 07:00 Uhr Beachvolleyball, Ilja Leschukow, Konstantin Semenov - Esteban Grimalt, Marco Grimalt Achtelfinale Männer 07:15 Uhr Handball, Spanien - Russisches Olympisches Komitee Vorrunde, Gruppe B Frauen 07:20 Uhr Volleyball, Russisches Olympisches Komitee - Türkei Vorrunde, Gruppe B Frauen 07:30 Uhr Schießen - Schnellfeuerpistole Finale Männer 07:30 Uhr Tischtennis, Brasilien - Südkorea Viertelfinale Männer 07:30 Uhr Tischtennis, Hongkong - Rumänien Viertelfinale Frauen 07:33 Uhr Segeln - 49er FX Medal Race Frauen 07:35 Uhr Segeln - 470er 9. Wettfahrt Männer 08:00 Uhr Wasserspringen - Kunstspringen (3 m) Qualifikation Männer 08:30 Uhr Radsport Bahn - Teamsprint Qualifikation Frauen 08:33 Uhr Wasserball, Spanien - Kroatien Vorrunde, Gruppe B Männer 08:33 Uhr Segeln - 49er Medal Race Männer 08:35 Uhr Segeln - 470er 10. Wettfahrt Männer 08:50 Uhr Gewichtheben - Gewichtsklasse bis 87 kg Gruppe A Frauen 08:54 Uhr Radsport Bahn - Mannschaftsverfolgung (4000 m) Qualifikation Frauen 09:15 Uhr Handball, Ungarn - Schweden Vorrunde, Gruppe B Frauen 09:25 Uhr Volleyball, China - Argentinien Vorrunde, Gruppe B Frauen 09:50 Uhr Schießen - Kleinkaliber Dreistellungskampf Finale Frauen 09:50 Uhr Radsport Bahn - Teamsprint 1. Runde Männer 10:00 Uhr Kunstturnen - Ringe Finale Männer 10:00 Uhr Reitsport - Vielseitigkeit Mannschaft Springreiten Mixed 10:00 Uhr Reitsport - Vielseitigkeit Einzel Springreiten, 1. Umlauf Mixed 10:00 Uhr Fußball, USA - Kanada Halbfinale Frauen 10:00 Uhr Beachvolleyball, Michal Bryl, Grzegorz Fijalek - Paolo Nicolai, Daniele Lupo Achtelfinale Männer 10:02 Uhr Radsport Bahn - Mannschaftsverfolgung (4000 m) Qualifikation Männer 10:20 Uhr Basketball, China - Belgien Vorrunde, Gruppe C Frauen 11:00 Uhr Kunstturnen - Boden Finale Frauen 11:00 Uhr Radsport Bahn - Teamsprint Rennen um Platz 7 Frauen 11:00 Uhr Beachvolleyball, Pablo Herrera Allepuz, Adrián Gavira Collado - Wiatscheslaw Krasilnikow, Oleg Stoyanowski Achtelfinale Männer 11:03 Uhr Radsport Bahn - Teamsprint Rennen um Platz 5 Frauen 11:06 Uhr Radsport Bahn - Teamsprint Rennen um Platz 3 Frauen 11:09 Uhr Radsport Bahn - Teamsprint Finale Frauen 11:15 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Weltergewicht Halbfinale Männer 11:20 Uhr Wasserball, Japan - Südafrika Vorrunde, Gruppe A Männer 11:30 Uhr Hockey, Niederlande - Neuseeland Viertelfinale Frauen 11:35 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Schwergewicht Halbfinale Männer 11:54 Uhr Kunstturnen - Pferdsprung Finale Männer 11:55 Uhr Ringen - Freistil Halbschwergewicht Halbfinale Frauen 12:00 Uhr Baseball, USA - Japan 2. Runde Männer 12:20 Uhr Leichtathletik - Stabhochsprung Qualifikation, Gruppe B Frauen 12:20 Uhr Leichtathletik - Stabhochsprung Qualifikation, Gruppe A Frauen 12:25 Uhr Leichtathletik - 200 m 1. Halbfinale Frauen 12:30 Uhr Synchronschwimmen - Duett Vorrunde, Freie Kür Frauen 12:30 Uhr Handball, Niederlande - Montenegro Vorrunde, Gruppe A Frauen 12:30 Uhr Ringen, Lenur Temirow - Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Männer 12:30 Uhr Ringen, Victor Ciobanu - Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Männer 12:30 Uhr Tischtennis, China - Frankreich Viertelfinale Männer 12:30 Uhr Tischtennis, Taiwan - Japan Viertelfinale Frauen 12:32 Uhr Leichtathletik - 200 m 2. Halbfinale Frauen 12:39 Uhr Leichtathletik - 200 m 3. Halbfinale Frauen 12:40 Uhr Volleyball, Japan - Dominikanische Republik Vorrunde, Gruppe A Frauen 12:50 Uhr Gewichtheben - Gewichtsklasse über 87 kg Gruppe A Frauen 12:50 Uhr Wasserball, Australien - Kasachstan Vorrunde, Gruppe B Männer 12:50 Uhr Ringen, Kenichiro Fumita - Luis Alberto Orta Sanchez Finale Männer 13:00 Uhr Leichtathletik - Diskuswurf Finale Frauen 13:00 Uhr Fußball, Australien - Schweden Halbfinale Frauen 13:00 Uhr Badminton - Einzel Spiel um Platz 3 Männer 13:05 Uhr Leichtathletik - 400 m 1. Halbfinale Männer 13:05 Uhr Ringen, Riza Kayaalp - Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Männer 13:05 Uhr Ringen, Yasmani Acosta Fernandez - Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Männer 13:13 Uhr Leichtathletik - 400 m 2. Halbfinale Männer 13:21 Uhr Leichtathletik - 400 m 3. Halbfinale Männer 13:30 Uhr Ringen, Mijain Lopez Nunez - Jakobi Kajaia Finale Männer 13:35 Uhr Leichtathletik - 400 m Hürden 1. Halbfinale Frauen 13:45 Uhr Reitsport - Vielseitigkeit Einzel Springreiten, 2. Umlauf Mixed 13:45 Uhr Leichtathletik - 400 m Hürden 2. Halbfinale Frauen 13:50 Uhr Badminton, Viktor Axelsen - Long Chen Finale Männer 13:55 Uhr Leichtathletik - 400 m Hürden 3. Halbfinale Frauen 13:55 Uhr Ringen, Aiperi Medet Kysy - Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Frauen 13:55 Uhr Ringen, Hiroe Minagawa Suzuki - Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Frauen 14:00 Uhr Hockey, Spanien - Großbritannien Viertelfinale Frauen 14:00 Uhr Beachvolleyball, Josue Gaston Gaxiola Leyva, Jose Luis Rubio Camargo - Alison Cerutti, Alvaro Morais Filho Achtelfinale Männer 14:00 Uhr Basketball, Australien - Puerto Rico Vorrunde, Gruppe C Frauen 14:15 Uhr Leichtathletik - 3000 m Hindernis Finale Männer 14:20 Uhr Ringen, Adeline Maria Gray - Aline Rotter-Focken Finale Frauen 14:30 Uhr Handball, Norwegen - Japan Vorrunde, Gruppe A Frauen 14:40 Uhr Leichtathletik - 5000 m Finale Frauen 14:45 Uhr Volleyball, Brasilien - Kenia Vorrunde, Gruppe A Frauen 15:00 Uhr Beachvolleyball, Jacob Gibb, Tri Bourne - Julius Thole, Clemens Wickler Achtelfinale Männer

Olympia 2021 heute live am Montag: Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele laufen im Free-TV gleich bei drei Sendern, wobei pro Tag dann immer nur bei zwei parallel. Die ARD und das ZDF wechseln sich nämlich auf der öffentlich-rechtlichen Ebene ab.

Am Montag ist Das Erste an der Reihe. Die ARD sendet Olympia von nachts um 2.10 Uhr bis zum frühen Abend um 17 Uhr live, bietet hierzu dann auch online einen Livestream an. Auf sportschau.de bekommt Ihr zusätzlich weitere Livestreams angeboten.

Olympia: Die Bilder des Tages vom 1. August © getty 1/24 Wasserspringerin Tingmao Shi kuschelt mit ihrer Goldmedaille. © getty 2/24 Nach der gelungenen Übung schreit Bodenturner Rayderley Zapata seine Freude heraus. © getty 3/24 Beim Tischtennis-Doppel geht es rasant zur Sache. © getty 4/24 Home Run! © getty 5/24 Eduarda Santos Lisboa gräbt einen Angriffsball von Laura Ludwig aus. © getty 6/24 Laura Ludwig und Margareta Kozuch bezwangen die beiden Brasilianerinnen und zogen ins Viertelfinale ein. © getty 7/24 Volle Konzentration auf den Schmetterball bei Italiens Alessandro Michieletto. © getty 8/24 Im Kreis abgestanden. © getty 9/24 Voller Einsatz von Dmitry Volkov. © getty 10/24 Xander Schauffele und Paul Casey suchen die richtige Puttlinie. © getty 11/24 Die niederländischen Wasserballerinnen feiern ihre Teamkolleginnen an. © getty 12/24 Anthony Sinisuka präsentiert sich elegant im Badminton-Halbfinale. © getty 13/24 Australiens Hockey-Herren jubeln nachdem Sieg im Penalty-Shootout. © getty 14/24 Frazer Clarke landet einen Wirkungstreffer bei Mourad Aliev. © getty 15/24 Im Finale nur im Ausnahmefall in die falsche Richtung unterwegs gewesen: Alexander Zverev. © getty 16/24 Nach dem Sieg über Karen Khachanov sank er auf die Knie. © getty 17/24 Michael Jung patzte mit Pferd Chipmunk im Geländeritt. © getty 18/24 Florian Wellbrock war mit Bronze über die 1500 Meter Freistil nicht ganz zufrieden. © getty 19/24 Zwei italienische Goldmedaillen in der Leichtathletik innerhalb kürzester Zeit. © getty 20/24 Der Zieleinlauf über die 100 Meter. © getty 21/24 Neuer Weltrekord durch Rojas im Weitsprung. © getty 22/24 Andrey Rublev knabbert an seiner Goldmedaille. © getty 23/24 Subtiler Gruß an die Mama. © getty 24/24

Alternativ - oder eben primär, je nach Eurem Gusto - steht Euch Eurosport zur Verfügung. Auch auf Eurosport 1 und Eurosport 2 läuft Olympia live - und somit auch via Livestream bei DAZN. Der TV-Sender und der Streamingdienst kooperieren bekanntlich, sodass Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der Plattform von DAZN ebenfalls ausgestrahlt wird.

Ein Abonnement bei DAZN kostet inzwischen 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Der erste Monat ist für Neukunden probeweise kostenlos.

Eurosport kann auch über den Streamingdienst Joyn und den Eurosport Player abgerufen werden..

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 2. August

In diesen Sportarten fallen heute Medaillenentscheidungen.

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 03:20 Uhr Leichtathletik Weitsprung Männer 04:50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse bis 87 kg Frauen 04:50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse über 87 kg Frauen 04:50 Uhr Leichtathletik 100 m Hürden Frauen 06:00 Uhr Badminton Doppel Frauen 07:00 Uhr Badminton Doppel Frauen 07:30 Uhr Schießen Schnellfeuerpistole Männer 07:33 Uhr Segeln 49er FX Frauen 08:33 Uhr Segeln 49er Männer 08:50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse bis 87 kg Frauen 09:50 Uhr Schießen Kleinkaliber Dreistellungskampf Frauen 10:00 Uhr Kunstturnen Ringe Männer 10:00 Uhr Reitsport Vielseitigkeit Mannschaft Mixed 11:00 Uhr Kunstturnen Boden Frauen 11:06 Uhr Radsport Bahn Teamsprint Frauen 11:09 Uhr Radsport Bahn Teamsprint Frauen 11:54 Uhr Kunstturnen Pferdsprung Männer 12:30 Uhr Ringen Griechisch-Römisch Bantamgewicht Männer 12:30 Uhr Ringen Griechisch-Römisch Bantamgewicht Männer 12:50 Uhr Ringen Griechisch-Römisch Bantamgewicht Männer 12:50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse über 87 kg Frauen 13:00 Uhr Leichtathletik Diskuswurf Frauen 13:00 Uhr Badminton Einzel Männer 13:05 Uhr Ringen Griechisch-Römisch Superschwergewicht Männer 13:05 Uhr Ringen Griechisch-Römisch Superschwergewicht Männer 13:30 Uhr Ringen Griechisch-Römisch Superschwergewicht Männer 13:45 Uhr Reitsport Vielseitigkeit Einzel Mixed 13:50 Uhr Badminton Einzel Männer 13:55 Uhr Ringen Freistil Schwergewicht Frauen 13:55 Uhr Ringen Freistil Schwergewicht Frauen 14:15 Uhr Leichtathletik 3000 m Hindernis Männer 14:20 Uhr Ringen Freistil Schwergewicht Frauen 14:40 Uhr Leichtathletik 5000 m Frauen

Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

Stand nach 179 von 339 Entscheidungen: