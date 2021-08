Olympia 2021 live am Mittwoch: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Die letzte Olympia-Woche geht in ihren dritten Tag. Welche Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen am Mittwoch anstehen und wo Ihr das Ganze im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Olympia 2021 live am Mittwoch: Zeitplan, Sportarten

Auch am 4. August ist bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder allerhand geboten. Ganze 142 Wettkämpfe sind heute angesetzt, in 30 davon werden Medaillenentscheidungen getroffen.

Auf welche Events und Sportarten Ihr Euch freuen dürft, seht Ihr in der nachfolgenden Übersichtstabelle, wo das Spektakel im TV und Livestream übertragen wird, könnt Ihr weiter unten nachlesen.

© getty Daniel Deußer reitet auf Killer Queen um eine Medaille im Einzel der Springreiter.

Olympia 2021: Das Wettkampfprogramm für Mittwoch, 4. August

*(Medaillenentscheidungen gefettet)

Uhrzeit Sportart/Event Runde Geschlecht 23.30 Uhr Freiwasserschwimmen - 10km Rennen Frauen 0.30 Uhr Golf 1. Runde Frauen 2 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 100m 1. Lauf Männer 2 Uhr Skateboard - Park 1. Vorlauf Frauen 2 Uhr Volleyball, Südkorea - Türkei Viertelfinale Frauen 2 Uhr Beachvolleyball - Leschukov/Semenov - Berntsen Mol/Sandlie Sörum Viertelfinale Männer 2.05 Uhr Leichtathletik - Speerwurf Qualifikation, Gruppe A Männer 2.08 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 100m 2. Lauf Männer 2.16 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 100m 3. Lauf Männer 2.30 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer 1. Vorlauf Männer 2.30 Uhr Handball, Montenegro - ROC Viertelfinale Frauen 2.35 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, 100m Hürden 1. Lauf Frauen 2.37 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer 2. Vorlauf Männer 2.42 Uhr Skateboard - Park 2. Vorlauf Frauen 2.43 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, 100m Hürden 2. Lauf Frauen 2.44 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer 3. Vorlauf Männer 2.51 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer 4. Vorlauf Männer 2.51 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, 100m Hürden 3. Lauf Frauen 2.55 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Weitsprung Gruppe A Männer 2.55 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Weitsprung Gruppe B Männer 2.58 Uhr Kanurennsport - 200m Canadier Einer 1. Vorlauf Frauen 3 Uhr Basketball, China - Serbien Viertelfinale Frauen 3 Uhr Beachvolleyball - Plavins/Tocs - Cerutti/Morais Filho Viertelfinale Männer 3 Uhr Tischtennis - Mannschaft Deutschland - China Halbfinale Frauen 3.05 Uhr Kanurennsport - 200m Canadier Einer 2. Vorlauf Frauen 3.12 Uhr Kanurennsport - 200m Canadier Einer 3. Vorlauf Frauen 3.19 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 1. Vorlauf Frauen 3.24 Uhr Skateboard - Park 3. Vorlauf Frauen 3.26 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 2. Vorlauf Frauen 3.30 Uhr Hockey, Niederlande - Großbritannien Halbfinale Frauen 3.33 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 3. Vorlauf Frauen 3.35 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, Hochsprung Gruppe A Frauen 3.35 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, Hochsprung Gruppe B Frauen 3.35 Uhr Leichtathletik - Speerwurf Qualifikation, Gruppe B Männer 3.40 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 4. Vorlauf Frauen 3.47 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 5. Vorlauf Frauen 3.54 Uhr Kanurennsport - 100om Kajak Zweier 1. Vorlauf Männer 4 Uhr Ringen - Mittelgewicht, Griechisch-Römisch Hoffnungsrunde Männer 4 Uhr Ringen - Leichtgewicht, Griechisch-Römisch Hoffnungsrunde Männer 4 Uhr Leichtathletik -110m Hürden 1. Halbfinale Männer 4.02 Uhr Kanurennsport - 100om Kajak Zweier 2. Vorlauf Männer 4.06 Uhr Skateboard - Park 4. Vorlauf Frauen 4.08 Uhr Leichtathletik - 110m Hürden 2. Halbfinale Männer 4.16 Uhr Leichtathletik - 110m Hürden 3. Halbfinale Männer 4.30 Uhr Ringen - Bantamgewicht, Freistil Achtelfinale Männer 4.30 Uhr Ringen - Weltergewicht, Freistil Achtelfinale Frauen 4.30 Uhr Leichtathletik - 400m Hürden Finale Frauen 4.32 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer 1. Viertelfinale Männer 4.39 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer 2. Viertelfinale Männer 4.40 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Kugelstoßen Gruppe A Männer 4.40 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Kugelstoßen Gruppe B Männer 4.46 Uhr Kanurennsport - 200m Kajak Einer 3. Viertelfinale Männer 4.53 Uhr Kanurennsport - 200m Canadier Einer 1. Viertelfinale Frauen 5 Uhr Kanurennsport - 200m Canadier Einer 2. Viertelfinale Frauen 5 Uhr Baseball, Sieger 1. Hoffnungsrunde - USA 2. Hoffnungsrunde Männer 5.07 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 1. Viertelfinale Frauen 5.14 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer 2. Viertelfinale Frauen 5.30 Uhr Skateboard - Park Finale Frauen 5.50 Uhr Ringen - Bantamgewicht, Freistil Viertelfinale Männer 5.50 Uhr Ringen - Weltergewicht, Freistil Viertelfinale Frauen 6 Uhr Volleyball, Dominikanische Republik - USA Viertelfinale Frauen 6.15 Uhr Handball, Norwegen - Ungarn Viertelfinale Frauen 6.18 Uhr Kanurennsport - 1000m Kajak Zweier 1. Viertelfinale Männer 6.26 Uhr Kanurennsport - 1000m Kajak Zweier 2. Viertelfinale Männer 6.40 Uhr Basketball, Australien - USA Viertelfinale Frauen 6.50 Uhr Gewichtheben - Gewichtsklasse über 109kg Gruppe B Männer 7 Uhr Boxen - Fliegengewicht, Huang - Cakiroglu Halbfinale Frauen 7 Uhr Wasserball, USA - Spanien Viertelfinale Männer 7.15 Uhr Boxen - Fliegengewicht, Namiki - Krasteva Halbfinale Frauen 7.30 Uhr Tischtennis - Mannschaft, China - Südkorea Halbfinale Männer 7.30 Uhr Boxen - Weltergewicht, Surmeneli - Borgohain Halbfinale Frauen 7.33 Uhr Segeln - 470er Medal Race Männer 7.48 Uhr Boxen - Weltergewicht, Jones - Gu Halbfinale Frauen 8 Uhr Wasserspringen - Turmspringen Qualifikation Frauen 8.03 Uhr Boxen - Superschwergewicht, Jalolov - Clarke Halbfinale Männer 8.18 Uhr Boxen - Superschwergewicht, Torrez - Kunkabajew Halbfinale Männer 8.30 Uhr Radsport Bahn - Sprint Qualifikation Männer 8.30 Uhr Wasserball, Griechenland - Montenegro Viertelfinale Männer 8.33 Uhr Segeln - 470er Medal Race Frauen 8.35 Uhr Boxen - Halbschwergewicht, Whittaker - Lopez Finale Männer 9.10 Uhr Radsport Bahn - Keirin 1. Vorlauf Frauen 9.15 Uhr Radsport Bahn - Keirin 2. Vorlauf Frauen 9.20 Uhr Radsport Bahn - Keirin 3. Vorlauf Frauen 9.25 Uhr Radsport Bahn - Keirin 4. Vorlauf Frauen 9.30 Uhr Radsport Bahn - Keirin 5. Vorlauf Frauen 9.35 Uhr Radsport Bahn - Sprint 1. Runde Männer 10 Uhr Sportklettern - Olympische Kombination Qualifikation, Speed Frauen 10 Uhr Volleyball, Serbien - Italien Viertelfinale Frauen 10 Uhr Handball, Schweden - Südkorea Viertelfinale Frauen 10.11 Uhr Radsport Bahn - Keirin 1. Hoffnungslauf Frauen 10.16 Uhr Radsport Bahn - Keirin 2. Hoffnungslauf Frauen 10.20 Uhr Basketball, Belgien - Japan Viertelfinale Frauen 10.21 Uhr Radsport Bahn - Keirin 3. Hoffnungslauf Frauen 10.26 Uhr Radsport Bahn - Keirin 4. Hoffnungslauf Frauen 10.31 Uhr Radsport Bahn - Sprint Hoffnungslauf Männer 10.45 Uhr Radsport Bahn - Mannschaftsverfolgung (4000m) Rennen um Platz 7 Männer 10.52 Uhr Radsport Bahn - Mannschaftsverfolgung (4000m) Rennen um Platz 5 Männer 10.59 Uhr Radsport Bahn - Mannschaftsverfolgung (4000m) Rennen um Platz 3 Männer 11 Uhr Sportklettern - Olympische Kombination Qualifikation, Boulder Frauen 11.06 Uhr Radsport Bahn - Mannschaftsverfolgung (4000m) Finale Männer 11.13 Uhr Radsport Bahn - Sprint 2. Runde Männer 11.15 Uhr Ringen - Bantamgewicht, Freistil Halbfinale Männer 11.20 Uhr Wasserball, Italien - Serbien Viertelfinale Männer 11.30 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Hochsprung Gruppe A Männer 11.30 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, Hochsprung Gruppe B Männer 11.35 Uhr Ringen - Mittelgewicht, Freistil Halbfinale Männer 11.47 Uhr Radsport Bahn - Sprint Hoffnungsläufe Achtelfinale Männer 11.55 Uhr Ringen - Weltergewcht, Freistil Halbfinale Frauen 12 Uhr Reitsport - Springreiten, Einzel Finale, 1. Umlauf Frauen und Männer 12 Uhr Leichtathletik - 1500m 1. Halbfinale Frauen 12 Uhr Hockey, Argentinien - Indien Halbfinale Frauen 12 Uhr Beachvolleyball - Leschukov/Semenov - Mol/Sörum Viertelfinale Männer 12 Uhr Baseball, Südkorea - Japan 3. Runde Männer 12.05 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, Kugelstoßen Gruppe A Frauen 12.05 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, Kugelstoßen Gruppe B Frauen 12.12 Uhr Leichtathletik - 1500m 2. Halbfinale Frauen 12.30 Uhr Tischtennis - Mannschaft, Deutschland - Japan Halbfinale Männer 12.30 Uhr Synchronschwimmen - Duett Finale Frauen 12.30 Uhr Leichtathletik - 400m 1. Halbfinale Frauen 12.30 Uhr Ringen - Leichtgewicht, Griechisch-Römisch Kämpfe um Platz 3 Männer 12.30 Uhr Ringen - Leichtgewicht, Griechisch-Römisch Kämpfe um Platz 3 Männer 12.38 Uhr Leichtathletik - 400m 2. Halbfinale Frauen 12.46 Uhr Leichtathletik - 400m 3. Halbfinale Frauen 12.50 Uhr Gewichtheben - Gewichtsklasse über 109kg Gruppe A Männer 12.50 Uhr Wasserball, Ungarn - Kroatien Viertelfinale Männer 12.55 Uhr Ringen - Leichtgewicht, Griechisch-Römisch Finale Männer 13 Uhr Leichtathletik - 1500m Hindernis Finale Frauen 13.05 Uhr Ringen - Mittelgewicht, Griechisch-Römisch Kämpfe um Platz 3 Männer 13.05 Uhr Ringen - Mittelgewicht, Griechisch-Römisch Kämpfe um Platz 3 Männer 13.15 Uhr Leichtathletik - Hammerwurf Finale Männer 13.30 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, 200m 1. Lauf Frauen 13.30 Uhr Ringen - Mittelgewicht, Griechisch-Römisch Finale Männer 13.38 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, 200m 2. Lauf Frauen 13.45 Uhr Handball, Frankreich - Niederlande Viertelfinale Frauen 13.46 Uhr Leichtathletik - Siebenkampf, 200m 3. Lauf Frauen 13.55 Uhr Ringen - Mittelgewicht, Freistil Kämpfe um Platz 3 Frauen 14 Uhr Basketball, Spanien - Frankreich Viertelfinale Frauen 14 Uhr Reitsport - Springreiten, Einzel Finale, Stechen Frauen und Männer 14 Uhr Beachvolleyball, Thole/Wickler - Krasilnikov/Stoyanovski Viertelfinale Männer 14.05 Uhr Leichtathletik - 800m Finale Männer 14.10 Uhr Sportklettern - Olympische Kombination Qualifikation, Lead Frauen 14.20 Uhr Ringen - Mittelgewicht, Freistil Finale Frauen 14.30 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 400m 1. Lauf Männer 14.30 Uhr Volleyball, Brasilien - ROC Viertelfinale Frauen 14.38 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 400m 2. Lauf Männer 14.46 Uhr Leichtathletik - Zehnkampf, 400m 3. Lauf Männer 14.55 Uhr Leichtathletik - 200m Finale Männer 15 Uhr Beachvolleyball, Younusse/Tijan - Nicolai/Lupo Viertelfinale Männer

Olympia 2021 live am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream

Livebilder von den Olympischen Spielen gibt es am Mittwoch bei Eurosport und der ARD im Free-TV und im Livestream zu sehen. Das Erste beginnt mit der Übertragung um 0.55 Uhr. Von den beiden Eurosport-Sendern Eurosport1 und Eurosport2 ist nur erstgenannter im Free-TV zu empfangen, für Eurosport2 müsst Ihr Euch ein Abo zulegen, ebenso für den Eurosport Player.

Außer Ihr seid DAZN-Kunden, dann könnt Ihr wegen der DAZN-Eurosport-Kooperation nämlich ohne weitere Zusatzkosten auch beide Eurosportsender aufrufen.

Die ARD bietet auch heute wieder unter sportschau.de viele kostenlose Livestreams an. Das macht auch Eurosport - und zwar auf dem Streamingdienst Joyn.

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 4. August

In diesen Sportarten wird am 4. August eine Goldmedaille vergeben.

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 0 Uhr Freiwasserschwimmen 10 Kilometer Frauen 4.30 Uhr Leichtathletik 400 Meter Hürden Frauen 5.30 Uhr Skateboard Park Frauen 6.50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse über 109 kg Männer 7 Uhr Boxen Fliegengewicht, Weltergewicht Frauen 7.30 Uhr Segeln 470er Frauen/Männer 8.35 Uhr Boxen Halbschwergewicht, Superschwergewicht Männer 11 Uhr Radsport Mannschaftsverfolgung (4000 Meter) Männer 12.30 Uhr Synchronschwimmen Duett Frauen 12.20 Uhr Leichtathletik Stabhochsprung Männer 12.30 Uhr Ringen Griechisch-Römisch Leichtgewicht und Mittelgewicht Männer 13 Uhr Leichtathletik 3000 Meter Hindernis Frauen 13.15 Uhr Leichtathletik Hammerwurf Männer 13.55 Uhr Ringen Freistil Mittelgewicht Frauen 14 Uhr Reitsport Springreiten Einzel Mixed 14.05 Uhr Leichtathletik 800 Meter Männer 14.50 Uhr Leichtathletik 200 Meter Männer

Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

(Stand nach 219 von 339 Entscheidungen)