Olympia 2021 live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Die letzten Tage bei den Olympischen Spielen sind angebrochen. Am Freitag kommt es zu weiteren zahlreichen Medaillenentscheidungen. Wir geben Euch die Infos zum Zeitplan, zu den Sportarten und zur Übertragung im TV und Livestream am Olympia-Freitag.

Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaut damit die Olympischen Spiele im Livestream!

Olympia 2021 live am Freitag: Zeitplan, Sportarten

Nur noch drei Wettkampftage gibt es bei den Olympischen Spielen in Tokio zu absolvieren. Am Freitag, den 6. August, steigen 107 Wettbewerbe. Es werden insgesamt 43 Medaillenentscheidungen getroffen.

Unter anderem kämpfen auch die deutschen Tischtennisspieler um eine Medaille. Ab 12.30 Uhr geht es für die Männer-Mannschaft gegen China um Gold. Vor allem aber im Leichtathletik-Bereich gibt es so einige Medaillen zu holen - sowohl für die Männer als auch für die Frauen.

Wie so oft beginnt der Olympia-Tag mit Golf um 0.30 Uhr. Um 15.50 Uhr findet das Finale bei den Leichtathletik-Männern in der 4x100m-Staffel statt.

Olympia wird zum Horror-Trip: Die Angst vor Lukaschenko © getty 1/19 Der Fall von Kristina Timanowskaja geht um die Welt: Eine Athletin verweigert aus Angst vor dem Gefängnis die Rückreise in ihr Heimatland. Damit ist sie leider nicht allein. Ein Rückblick. © getty 2/19 Oktober 2020: Über 2000 SportlerInnen aus Belarus unterzeichnen einen Offenen Brief, in dem Neuwahlen der Regierung um Alexander Lukaschenko und die Freilassung von politischen Gefangenen gefordert werden. © NEXTA 3/19 Tokio 2021: Kristina Timanowskaja (24, Leichtathletin, Belarus) will nicht mehr nach Hause. Sie veröffentlicht mithilfe des Oppositionsnetzwerks NEXTA ein Video, in dem sie das IOC um Hilfe bittet. © getty 4/19 "Ich stehe unter Druck und sie versuchen, mich ohne meine Zustimmung aus dem Land zu bringen. Ich bitte das IOC darum, sich einschalten", sagt Timanowskaja in der Video-Botschaft. © getty 5/19 Die oppositionelle "Belarusian Sport Solidarity Foundation" (BSSF) betitelt den Vorfall als "gewaltsame Ausreise". Timanowskaja soll gegen ihren Willen zurück nach Belarus entführt werden. © getty 6/19 Die Ursache: Die Sprinterin monierte, Belarus habe zu wenige AthletInnen nach Tokio geschickt. Kritik, die ihr als Affront gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko ausgelegt wird. © getty 7/19 "Von Anfang an ging es mir nicht um Politik. Ich habe nur kritisiert, dass unsere Cheftrainer über das Staffellauf-Team entschieden haben, ohne sich mit den Sportlern zu beraten", sagt Timanowskaja über ihre Äußerungen. © getty 8/19 Mithilfe des öffentlichen Drucks und der Polizei am Flughafen in Tokio entkommt Timanowskaja der Rückkehr nach Belarus. Stattdessen sucht sie Asyl in Polen. Die polnische Regierung kritisiert den Umgang mit der Sprinterin scharf. © getty 9/19 Timanowskaja befürchtet eine Gefängnisstrafe, weil sie eine der 2000 SportlerInnen war, die den Offenen Brief unterzeichnet hatten. Viele von ihnen bekamen den Zorn Lukaschenkos schon zu spüren. © getty 10/19 Basketball-Star Yelena Leuchanka zum Beispiel wurde für 15 Tage inhaftiert, weil sie an einer friedlichen Protestaktion teilgenommen hatte. Die BSSF hat sich zum Ziel gesetzt, diesen SportlerInnen zu helfen. Davon gibt es mehr … © getty 11/19 Svetlana Kudelich etwa, die Vizeeuropameisterin von 2015 über 3000 Meter, wurde für ihre politische Haltung und ihre Unterschrift des Offenen Briefs aus dem Nationalteam ausgeschlossen und verlor ihren Job im Ministerium für Notstandssituationen. © getty 12/19 Oder Andrey Kravchenko: Auch der Silbermedaillengewinner im Zehnkampf in Peking 2008 verlor seinen Job im belarussischen Geheimdienst. Auch er unterzeichnete den Brief und ist Mitglied der Belarus Athletes Free Union. © getty 13/19 Der Fußballer Anton Saroka, Stürmer bei Neman Grodno, wurde zu sieben Tagen Haft verurteilt, nur weil er an friedlichen Protesten teilnahm. © getty 14/19 Das ist nur ein Ausschnitt einer langen Liste. Es ist gut, dass es eine Organisation wie die BSSF gibt. Und gleichzeitig schade, dass es sie geben muss. 1116 AthletInnen entsandte Belarus nach Tokio. Sie alle stehen unter immensem Druck. © getty 15/19 Lukaschenko hatte vor den Olympischen Spielen mit Konsequenzen gedroht, sollte Team Belarus nicht die gewünschten Ziele erreichen. Das belegt der Mitschnitt einer Rede, veröffentlicht von Oppositionellen. © getty 16/19 Ein Auszug: "Wenn es in Tokio nicht die Resultate im Sport gibt, werden wir die Offiziellen und die Angestellten nicht behalten. Wenn Sie dorthin als Touristen gehen und ohne etwas zurückkommen, kommen Sie besser gar nicht ins Land zurück." © imago images 17/19 Auch im Fall Timanowskaja wurde ein Telefonat mit drei Sportfunktionären geleakt, das verdeutlicht, unter welchem Druck Timanowskaja steht. Sie sei "wie eine Fliege in einem Spinnennetz, je mehr Du dich herumwindest, desto mehr verfängst Du dich". © imago images 18/19 Wie es nun für Timanowskaja weitergeht, ist unklar. Polen bietet ihr und ihrem Ehemann ein humanitäres Visum an. "Ich hoffe sehr, dass ich in Polen in Sicherheit sein werde", sagt Timanowskaja. © getty 19/19 Der Skandal könnte sofortige Konsequenzen für das Belarussische Olympische Komitee nach sich ziehen. Athletenverbände fordern den sofortigen Ausschluss noch während der Spiele in Tokio.

Olympia 2021: Das Wettkampfprogramm für Freitag, 6. August

*(Medaillenentscheidungen gefettet)

Uhrzeit Sportart/Event Runde Geschlecht 0.30 Uhr Golf - Einzel 3. Runde Frauen 2.30 Uhr Kanurennsport - 500m Canadier Zweier 1. Vorlauf Frauen 2.37 Uhr Kanurennsport - 500m Canadier Zweier 2. Vorlauf Frauen 2.44 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer 1. Vorlauf Männer 2.52 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer 2. Vorlauf Männer 3.00 Uhr Karate - Kata Vorrunde, Gruppe A Männer 3.00 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer 3. Vorlauf Männer 3.00 Uhr Beachvolleyball - Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina vs. Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich Spiel um Platz 3 Frauen 3.08 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer 4. Vorlauf Männer 3.15 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Vierer 1. Vorlauf Frauen 3.16 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer 5. Vorlauf Männer 3.20 Uhr Rhythmische Sportgymnastik - Einzel Qualifikation, Gruppe 1 Frauen 3.20 Uhr Karate - Kata Vorrunde, Gruppe B Männer 3.22 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Vierer 2. Vorlauf Frauen 3.30 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Vierer 1. Vorlauf Männer 3.30 Uhr Hockey - Großbritannien vs. Indien Spiel um Platz 3 Frauen 3.37 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Vierer 2. Vorlauf Männer 4.00 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht Hoffnungsrunde Männer 4.00 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht Hoffnungsrunde Männer 4.00 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht Hoffnungsrunde Männer 4.00 Uhr Fußball - Kanada vs. Schweden Finale Frauen 4.00 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Südkorea vs. Japan Spiel um Platz 3 Männer 4.07 Uhr Kanurennsport - 500m Canadier Zweier 1. Viertelfinale Frauen 4.14 Uhr Kanurennsport - 500m Canadier Zweier 2. Viertelfinale Frauen 4.25 Uhr Karate - Kata Entscheidungsrunde, Entscheidung Gruppe B Männer 4.30 Uhr Ringen - Freistil Fliegengewicht Achtelfinale Frauen 4.30 Uhr Ringen - Freistil Leichtgewicht Achtelfinale Männer 4.30 Uhr Ringen - Freistil Schwergewicht Achtelfinale Männer 4.30 Uhr Beachvolleyball - Mariafe Artacho/Taliqua Clancy vs. April Ross/Alix Klineman Finale Frauen 4.35 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer 1. Viertelfinale Männer 4.37 Uhr Karate - Kata Entscheidungsrunde, Entscheidung Gruppe A Männer 4.43 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer 2. Viertelfinale Männer 4.51 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer 3. Viertelfinale Männer 5.20 Uhr Karate - Kumite bis 61kg Vorrunde, Gruppe A Frauen 5.50 Uhr Ringen - Freistil Fliegengewicht Viertelfinale Frauen 5.50 Uhr Ringen - Freistil Leichtgewicht Viertelfinale Männer 5.50 Uhr Ringen - Freistil Schwergewicht Viertelfinale Männer 6.00 Uhr Volleyball - Serbien vs. USA Halbfinale Frauen 6.40 Uhr Basketball - USA vs. Serbien Halbfinale Frauen 7.00 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Lauren Price vs. Nouchka Fontijn Halbfinale Frauen 7.00 Uhr Wasserball - Montenegro vs. Kroatien Platzierungsrunde 5-8 Männer 7.15 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Senfira Magomedaliewa vs. Qian Li Halbfinale Frauen 7.26 Uhr Karate - Kumite bis 61kg Vorrunde, Gruppe B Frauen 7.30 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Schwimmen Frauen 7.32 Uhr Boxen - Leichtgewicht: Keyshawn Davis vs. Howhannes Batschkow Halbfinale Männer 7.47 Uhr Boxen - Leichtgewicht: Andy Cruz Gomez vs. Harrison Garside Halbfinale Männer 7.50 Uhr Rhythmische Sportgymnastik - Einzel Qualifikation, Gruppe 2 Frauen 8.00 Uhr Wasserspringen - Turmspringen Qualifikation Männer 8.05 Uhr Boxen - Schwergewicht: Muslim Gadschimagomedow vs. Julio Cesar La Cruz Finale Männer 8.30 Uhr Radsport Bahn - Sprint Qualifikation Frauen 8.30 Uhr Wasserball - Griechenland vs. Ungarn Halbfinale Männer 8.45 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Fechten Bonusrunde Frauen 9.10 Uhr Radsport Bahn - Sprint Halbfinale Männer 9.16 Uhr Radsport Bahn - Sprint 1. Runde Frauen 9.30 Uhr Leichtathletik - 20km Gehen Rennen Frauen 9.58 Uhr Radsport Bahn - Sprint Hoffnungsläufe Frauen 10.00 Uhr Karate - Kumite bis 75kg Vorrunde, Gruppe A Männer 10.00 Uhr Handball - Frankreich vs. Schweden Halbfinale Frauen 10.14 Uhr Karate - Kumite bis 75kg Vorrunde, Gruppe B Männer 10.15 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Springreiten Frauen 10.15 Uhr Radsport Bahn - Madison Rennen Frauen 10.30 Uhr Sportklettern - Olympische Kombination Finale, Speed Frauen 11.00 Uhr Radsport Bahn - Sprint Finale Männer 11.00 Uhr Radsport Bahn - Sprint Rennen um Platz 3 Männer 11.06 Uhr Radsport Bahn - Sprint 2. Runde Frauen 11.15 Uhr Ringen - Freistil Leichtgewicht Halbfinale Männer 11.20 Uhr Wasserball - Italien vs. USA Platzierungsrunde 5-8 Männer 11.30 Uhr Sportklettern - Olympische Kombination Finale, Boulder Frauen 11.35 Uhr Ringen - Freistil Schwergewicht Halbfinale Männer 11.53 Uhr Radsport Bahn - Sprint Hoffnungsläufe Achtelfinale Frauen 11.55 Uhr Ringen - Freistil Fliegengewicht Halbfinale Frauen 12.00 Uhr Reitsport - Springreiten Mannschaft Qualifikation Mixed 12.00 Uhr Hockey - Niederlande vs. Argentinien Finale Frauen 12.30 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Kombination Frauen 12.30 Uhr Synchronschwimmen - Gruppe F Technische Kür Frauen 12.30 Uhr Karate - Kata Finalrunde, Kämpfe um Platz 3 Männer 12.30 Uhr Tischtennis - Mannschaft: China vs. Deutschland Finale Männer 12.30 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Verlierer HF1 vs. Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Männer 12.30 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Verlierer HF2 vs. Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Männer 12.50 Uhr Karate - Kata Finalrunde, Finale Männer 12.50 Uhr Wasserball - Serbien vs. Spanien Halbfinale Männer 12.55 Uhr Ringen - Freistil Weltergewicht: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 Finale Männer 13.00 Uhr Leichtathletik - 4x100m Finale Frauen 13.00 Uhr Fußball - Mexiko vs. Japan Spiel um Platz 3 Männer 13.00 Uhr Basketball - Japan vs. Frankreich Halbfinale Frauen 13.05 Uhr Karate - Kumite bis 61kg: Sieger Gruppe B vs. Zweiter Gruppe A Halbfinale Frauen 13.05 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Verlierer HF1 vs. Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Männer 13.05 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Verlierer HF2 vs. Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Männer 13.22 Uhr Karate - Kumite bis 75kg: Sieger Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B Halbfinale Männer 13.25 Uhr Leichtathletik - 4x400m 1. Vorlauf Männer 13.30 Uhr Ringen - Freistil Superschwergewicht: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 Finale Männer 13.37 Uhr Leichtathletik - 4x400m 2. Vorlauf Männer 13.40 Uhr Karate - Kumite bis 61kg: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2 Finale Frauen 13.50 Uhr Leichtathletik - Speerwurf Finale Frauen 13.50 Uhr Karate - Kumite bis 75kg: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2 Finale Männer 13.55 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Verlierer HF1 vs. Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Frauen 13.55 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Verlierer HF2 vs. Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Frauen 14.00 Uhr Leichtathletik - 5000m Finale Männer 14.00 Uhr Volleyball - Brasilien vs. Südkorea Halbfinale Frauen 14.00 Uhr Handball - Norwegen vs. Russisches Olympisches Komitee Halbfinale Frauen 14.10 Uhr Sportklettern - Olympische Kombination Finale, Lead Frauen 14.20 Uhr Ringen - Freistil Bantamgewicht: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 Finale Frauen 14.35 Uhr Leichtathletik - 400m Finale Frauen 14.50 Uhr Leichtathletik - 1500m Finale Frauen 15.50 Uhr Leichtathletik - 4x100m Finale Männer

Olympia 2021 live am Freitag: Übertragung im TV und Livestream

Am Freitag ist wieder die ARD für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. Das ZDF zeigt zwar keine Wettkämpfe im TV, bietet dafür aber - wie auch die ARD - kostenlose Livestreams zu den Events an, mit diesem seht Ihr die Bewerbe sogar in voller Länge, was die TV-Übertragung in der ARD nicht versprechen kann.

Ähnlich ist es auch bei Eurosport. Der Sportsender hat sowohl eine Free-TV-Übertragung als auch einen Livestream im Angebot. Der Livestream ist via kostenpflichtig, es sei denn, Ihr besitzt ein DAZN-Abonnement. Damit habt Ihr nämlich automatisch auch die beiden Eurosportsender im Angebot, da Eurosport und DAZN miteinander kooperieren.

Das DAZN-Abonnement kostet Euch im Monat 14,99 Euro und im Jahr 149,99 Euro, nachdem Ihr jedoch den Gratismonat getestet habt.

Auch via joyn+ ist der Eurosport-Livestream abrufbar.

© getty Mexikos Fußballer spielen gegen Japan um die Bronze-Medaille.

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 6. August