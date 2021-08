Olympia-Kommentar: Team D ist im besten Fall ein Europa-League-Verein

Die Olympischen Spiele in Tokio sind aus sportlicher Sicht mit einem enttäuschenden deutschen Gesamtergebnis zu Ende gegangen. Einen Vorwurf kann man Team D aber gar nicht machen. Deutschland ist bei weitem keine führende Sportnation mehr. Ein Kommentar.

Bei einem nüchternen Blick auf den Medaillenspiegel fällt das Fazit eindeutig aus: Nur 10 Goldene. Insgesamt nur 37 Mal Edelmetall. Das ist die schlechteste Bilanz seit der Wiedervereinigung. Im Medaillenspiegel ist es auf den Platz bezogen sogar das schlechteste Abschneiden seit den 1950er-Jahren.

Zum ersten Mal ist Deutschland sogar wieder unter die 40-Medaillen-Marke gerutscht, obwohl die Wettbewerbe insgesamt mehr werden. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten gab es keine einzige Medaille in Mannschaftssportarten. Selbst in traditionellen Spezialdisziplinen wie Schießen, Rudern oder Kanu gab es Enttäuschungen.

Team D ist keine Sportmacht mehr. Team D ist ein sympathischer Europa-League-Verein. Im besten Falle. Das ist die bittere Wahrheit. Das ist die Erkenntnis von Tokio.

Team D wird genauso wenig Meister wie Frankfurt

Hockey-Legende Moritz Fürste hat im SPOX-Interview vor Beginn der Spiele erklärt, warum Deutschland bei weitem keine Top-3-Nation mehr bei Olympischen Spielen ist.

Im Endeffekt war das noch untertrieben: Im Vergleich mit den Top 6 in Tokio bestehend aus den USA, China, Japan, Russland, Großbritannien und auch Australien steht Deutschland auf verlorenem Posten.

Diesmal war man nicht mal mehr "Best of the Rest", selbst die Niederlande landete vor Team D. Die USA und China hatten am Ende mehr Goldmedaillen auf dem Konto als Deutschland Medaillen insgesamt. Es liegen Welten dazwischen.

Warum ist das so? Die einfachste, aber eben auch wichtigste Erklärung lautet wie im Fußball: Geld. Wenn ich in nahezu keiner Sportart zu den Ländern gehöre, die am meisten Geld investieren, wie will ich dann gleichzeitig erwarten, Medaillen abzuräumen? Wenn die Sportler in den Ländern, mit denen man konkurriert, überall höhere Prämien und mehr Anreize bekommen, wie will ich da die gleichen Erfolge erwarten? Es ergibt keinen Sinn. Genauso wenig würden wir Eintracht Frankfurt einen Vorwurf machen, dass sie nicht deutscher Meister geworden sind.

Alle deutschen Medaillen im Überblick © getty 1/38 37 Medaillen hat Deutschland bei Olympia am Ende gewonnen. 16-mal gab es Bronze, 11-mal Silber, 10-mal Gold. Wir zeigen alle deutschen Medaillengewinner und Medaillengewinnerinnen. © getty 2/38 Lena Hentschel und Tina Punzel: Synchronspringen, 3 Meter - BRONZE © getty 3/38 Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh: Bogenschießen, Teamwettbewerb - BRONZE © getty 4/38 Sideris Tasiadis: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 5/38 Ricarda Funk: Kanu-Slalom, Kajak-Einer - GOLD © getty 6/38 Dorothee Schneider, Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Teamwettbewerb - GOLD © getty 7/38 Sarah Köhler: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 8/38 Patrick Hausding, Lars Rüdiger: Synchronspringen, Drei-Meter-Brett - BRONZE © getty 9/38 Eduard Trippel: Judo, Gewichtsklasse über 90 Kilogramm - SILBER © getty 10/38 Isabell Werth: Dressur, Kür-Einzel - SILBER © getty 11/38 Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Kür-Einzel - GOLD © getty 12/38 Jonathan Rommelmann, Jason Osborne: Rudern, Leichtgewicht-Doppelzweier - SILBER © getty 13/38 Andrea Herzog: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 14/38 Anna-Maria Wagner: Judo, Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm - BRONZE © getty 15/38 Hannes Ocik, Torben Johannesen, Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Martin Sauer: Rudern, Achter mit Steuermann - SILBER © getty 16/38 Hannes Aigner: Kanu-Slalom, Einer-Kajak - BRONZE © getty 17/38 Dimitrij Ovtcharov: Tischtennis, Einzel - BRONZE © getty 18/38 Giovanna Scoccimarro, Dominic Ressel, Anna-Maria Wagner, Karl-Richard Frey, Theres Stoll und Sebastian Seidl: Judo, Team - BRONZE. © getty 19/38 Florian Wellbrock: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 20/38 Alexander Zverev: Tennis, Einzel - GOLD © getty 21/38 Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze: Bahnrad, Teamsprint -SILBER © getty 22/38 Aline Rotter-Focken: Ringen - GOLD © imago images 23/38 Julia Krajewski: Reiten, Vielseitigkeit - GOLD © getty 24/38 Kristin Pudenz: Diskuswurf - SILBER © getty 25/38 Sebastian Brendel/Tim Hecker: Canadier-Zweier - BRONZE © getty 26/38 Tina Lutz, Susann Beucke: Segeln, 49er - SILBER © getty 27/38 Malaika Mihambo: Weitsprung - GOLD © getty 28/38 Erik Heil, Thomas Plössel: Segeln, 49er - BRONZE © getty 29/38 Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer: Segeln, Nacra 17 - BRONZE © getty 30/38 Lisa Brennauer, Franziska Brausse, Mieke Kroeger and Lisa Klein: Bahnrad, Mannschaftsverfolgung - GOLD © getty 31/38 Lukas Dauser: Barren - SILBER © imago images / AFLOSPORT 32/38 Frank Stäbler: Ringen, bis 67 kg - BRONZE © imago images / Sven Simon 33/38 Denis Kudla: Ringen, bis 87 kg - BRONZE © getty 34/38 Florian Wellbrock: Schwimmen, Freiwasser - GOLD © getty 35/38 Max Hoff / Jacob Schopf: Kanu, Kajak-Zweier - SILBER © getty 36/38 Jonathan Hilbert: Leichtathletik, 50km Gehen - SILBER © getty 37/38 Timo Boll, Patrick Franziska, Dimitrij Ovtcharov: Tischtennis Teamwettbewerb - SILBER © getty 38/38 Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe, Max Lemke: Kanu, Kajak-Vierer - GOLD

Wollen wir das als Gesellschaft überhaupt?

Die Analyse geht aber noch tiefer. Deutschland hat in Tokio mit Ländern konkurriert, in denen durchaus die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dort betrogen wurde. Auch das gehört zur Wahrheit. Deutschland hat mit Ländern konkurriert, in denen die Kinder früh aus der Schule genommen werden. Mit dem klaren Ziel und Fokus, dass sie früh auf Gold getrimmt werden.

Wollen wir das als Gesellschaft überhaupt? Oder wollen wir lieber einen Schritt zurück gehen und sagen: Wir bejubeln natürlich großartige Leistungen, Gold-Triumphe und erkämpfte Medaillen, wir freuen uns aber genauso über Sportler wie den Wasserspringer Martin Wolfram.

Er landete vom Drei-Meter-Brett auf Rang sieben, weinte danach aber vor Freude. Er fühlte sich in dem Moment auch ohne Medaille als Gewinner der Spiele. Und das natürlich zurecht.

Wir können uns auch über die deutsche Frauen-Power freuen. 70 Prozent der Goldmedaillen gingen auf das Konto von Athletinnen. Im Jahr 2021 passt das auf dem Weg zu noch mehr Geschlechtergerechtigkeit doch wunderbar in die Zeit. Genauso war es ein starkes Zeichen, dass Nike Lorenz, die Kapitänin der Hockey-Nationalmannschaft, in Tokio mit der Regenbogenbinde auflief.

Paris 2024: Es wird nicht besser werden!

Wir sollten uns von der Medaillenspiegel-Fixierung auch alleine schon deshalb trennen, weil es keinen Umschwung geben wird. Alles Gerede, dass man in dieser oder jener Sportart stärker zurückkommen wird? Das mag hier und da möglich sein, aber im Grunde ist es Quatsch. Es gibt keinen einzigen Grund, warum es in drei Jahren in Paris ein besseres deutsches Ergebnis geben sollte.

Weil es in Deutschland weiterhin genügend Sportler mit Herzblut geben wird, die unabhängig von den Umständen, alles in ihre Leidenschaft investieren, wird es auf absehbare Zeit keinen totalen Absturz geben. Und weil ja durchaus mehr Geld ausgegeben wird seit der Leistungssportreform 2016, nur nicht genug für die höchsten Ansprüche. Deutschland wird im Medaillenspiegel nicht plötzlich auf Rang 20 liegen.

Aber in die Spitze wird es nicht mehr gehen. Da müssen wir auch nicht alle vier Jahre die gleiche Erkenntnis ziehen. Es ist, wie es ist. Team D auf Rang neun. Da gehören wir hin. Und ein Drama ist das auch nicht.