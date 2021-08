Handball, Deutschland vs. Ägypten: Viertelfinale bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland trifft im olympischen Handball-Turnier der Männer im Viertelfinale auf Ägypten. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Pflicht erfüllt! Die deutschen Handballer haben bei den Olympischen Spielen durch einen Sieg gegen Brasilien im letzten Gruppenspiel das Viertelfinale erreicht. In der K.o.-Runde zählen für das DHB-Team jetzt nur noch Siege, um den Traum von einer Medaille am Leben zu erhalten.

Handball, Deutschland vs. Ägypten: Viertelfinale bei Olympia 2021 - Datum, Zeit, Ort, Infos

Alle vier Viertelfinalspiele des olympischen Handball-Turniers finden am Dienstag, 3. August, statt. Als Dritter der Gruppe A trifft Deutschland in der Runde der letzten Acht auf den Zweiten der Gruppe B, Ägypten. Das Spiel gegen den Afrikameister beginnt um 13.45 Uhr im in Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō in Tokio. Zu dieser Uhrzeit können sich in Deutschland sicher einige Handball-Fans die Partie im TV oder im Livestream ansehen.

Bundestrainer Alfred Gislason ist mit den bisherigen Leistungen seines Teams bei Olympia zufrieden, jetzt müsse allerdings eine Steigerung folgen. "Der Traum, ins Halbfinale zu kommen, bleibt. Wir wissen, dass wir da einen konstanteren Handball spielen müssen, als wir es gegen Brasilien gemacht haben. Wir werden da alles reinlegen", sagte er mit Blick auf das Spiel gegen Ägypten.

Handball, Deutschland vs. Ägypten: Viertelfinale bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Das DHB-Team im Viertelfinale der Olympischen Spiele - diese Partie wollen selbstverständlich viele Menschen sehen. Im Free-TV sind am Dienstag Eurosport und das ZDF die beiden übertragenden Olympia-Sender im Free-TV. Auf beiden könnt Ihr das Spiel auch live verfolgen. Doch wie bereits in den vorangegangenen Tagen gilt: Wegen der vielen parallel zum Handball-Spiel stattfindenden Wettbewerbe ist es möglich, dass das Spiel bei Eurosport und dem ZDF nicht in voller Länge gezeigt wird.

Deutschland gegen Ägypten in voller Länge und ohne Unterbrechungen - dafür gibt es den Livestream. Das ZDF zeigt die Partie in der ZDFMediathek ab 13.35 Uhr mit Kommentator Henrik Deichmann kostenlos. Und auch bei Eurosport werdet Ihr mit einem kostenlosen Livestream zum Viertelfinale der deutschen Handballer fündig, und zwar auf der Plattform des Streamingdienstes Joyn.

Da DAZN und Eurosport kooperieren, werden die beiden Eurosportsender Eurosport1 und Eurosport2 bei bei dem Streamingdienst angeboten. Deshalb könnt Ihr Deutschland gegen Ägypten auch bei DAZN sehen, solltet Ihr DAZN-Kunde sein.

Handball, Deutschland vs. Ägypten: Viertelfinale bei Olympia 2021 im Liveticker

SPOX begleitet auch am Dienstag das Geschehen von den Olympischen Spielen mit einem Liveticker. Dort wird auch ausführlich auf das Handball-Viertelfinale eingegangen. Zudem bieten wir zum Spiel Deutschland gegen Ägypten einen separaten Liveticker an.

Olympia, Handball: Das Viertelfinale im Überblick