Olympia: Hockey-Frauen schlagen Olympiasieger Großbritannien

Den deutschen Hockey-Frauen ist mit einem Sieg über Olympiasieger Großbritannien ein ausgezeichneter Start in ihre Medaillen-Mission in Tokio gelungen.

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger zeigte nach anfänglichen Schwierigkeiten Moral und setzte sich im Spitzenspiel gegen die Britinnen nach einer Energieleistung mit 2:1 (1:1) durch. Bei den Sommerspielen in Rio vor fünf Jahren hatten das Team Bronze gewonnen.

"Ich bin richtig froh, dass wir uns für die richtig harte Arbeit belohnen konnten. Dementsprechend ist es geil, dass wir aus den doch wenigen Chancen den Sieg holen", sagte Kapitänin Nike Lorenz dem SID.

Im Oi Hockey Stadium ging Großbritannien bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 31 Grad Celsius in der Vormittags-Session verdient durch Sarah Jones (13.) per Strafecke in Führung. Dieser war allerdings eine Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams vorangegangen.

Viktoria Huse (24.) mit einem glücklichen Siebenmeter gegen Star-Torhüterin Maddie Hinch sowie Charlotte Stapenhorst (33.) drehten das Spiel.

Kapitänin Nike Lorenz lief mit einer Regenbogenbinde auf ihrem linken Stutzen auf, beide Mannschaften knieten sich zudem vor Spielbeginn hin. Im Vorfeld hatte Lorenz mit ihrem Einsatz für sexuelle Diversität für weltweites Aufsehen gesorgt, nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) erst mit Verzögerung eine Ausnahmegenehmigung der Regel 50.2 der Olympischen Charte ausgesprochen hatte.

"Ich weiß, dass das ganze Thema im Hockeysport sehr verbreitet ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das viele Mädels cool finden", sagte Lorenz: "Dass es am Ende genehmigt wurde, habe ich am Anfang gar nicht gedacht. Ein sehr cooles Gefühl und ein geiler Start ins Turnier."

Nächster Gegner für die DHB-Auswahl ist am Montag (14.15 Uhr) Indien. Bereits am Samstag war Turnierfavorit Niederlande ein 5:1-Auftaktsieg gegen Indien gelungen. Im dritten Duell der Gruppe A gewann Irland beim Olympia-Debüt mit 2:0 gegen Südafrika. Die jeweils besten vier Teams der beiden Vorrundengruppen schaffen den Sprung ins Viertelfinale.