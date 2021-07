Olympia - Ex-Weltmeister Kalisz gewinnt erstes Schwimm-Gold in Tokio

Der Amerikaner Chase Kalisz hat das erste Schwimm-Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Der Weltmeister von 2017 schlug im Finale über 400 m Lagen in 4:09,42 Minuten als Erster an.

Silber ging an seinen Landsmann Jay Litherland vor dem Australier Brendon Smith.

Topfavorit Daiya Seto (Japan) war ebenso wie der Elmshorner Jacob Heidtmann bereits im Vorlauf ausgeschieden. In Tokio werden 35 Goldmedaillen im Becken des Aquatics Centre vergeben.