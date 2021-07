Schießen: Wimmer und Karsch verpassen Luftpistolen-Finale deutlich

Europameisterin Carina Wimmer (Kelheim Gmünd) und Monika Karsch (Regensburg) haben bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale mit der Luftpistole klar verpasst.

Am Sonntag belegten Sportsoldatin Wimmer (571 Ringe) und Berufssoldatin Karsch (568) nur die Plätze 20 und 29. Für die Bestleistung sorgte die Chinesin Jiang Ranxin (587), die damit einen olympischen Qualifikations-Rekord aufstellte.

Wimmer bietet sich am Dienstag die nächste Medaillenchance. An der Seite von Schnellfeuer-Olympiasieger Christian Reitz (Regensburg) tritt sie mit der Luftpistole im Mixed-Wettbewerb an. Karsch startet am Freitag mit der Sportpistole, mit der sie 2016 in Rio die Silbermedaille gewonnen hatte.