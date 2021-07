Olympia LIVE! Hockey-Männer wollen nächsten Erfolg - erste Goldmedaille für Deutschland?

Gelingt der deutschen Mannschaft die erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen? Knaute Sideris Tasiadis will nach Silber 2016 in London heute seine Karriere vergolden. Hier bei Rund um Olympia bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Olympia in Tokio: Medaillenentscheidungen am 25. Juli

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 3.30 Uhr Schwimmen 100 m Schmetterling Frauen 4.12 Uhr Schwimmen 100 m Brust Männer 4.15 Uhr Schwimmen 400 m Freistil Frauen 5.05 Uhr Gewichtheben 4 x 100 m Freistil Männer 05:25 Uhr Skateboarding Street Frauen 6:50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse bis 55 kg Frauen 7:50 Uhr Schießen Skeet, Duell um Platz 3 Frauen 7.50 Uhr Schießen Skeet Frauen 8 Uhr Wasserspringen Synchronspringen (10 m) Männer 8 Uhr Mountainbike Rennen Männer 8.45 Uhr Kanuslalom Slalom Canadier Einer Männer 8.50 Uhr Schießen Skeet, Duell um Platz 3 Männer 8.50 Uhr Schießen Skeet Männer 9:15 Uhr Bogenschießen Mannschaft, Duell um Platz 3 Männer 9:40 Uhr Bogenschießen Mannschaft Männer 11.18 Uhr Judo Leichtgewicht, Kämpfe um Platz 3 Frauen 11.38 Uhr Judo Leichtgewicht Frauen 11.49 Uhr Judo Leichtgewicht, Kämpfe um Platz 3 Männer 12 Uhr Kunstturnen Mehrkampf Mannschaft Männer 12.09 Uhr Judo Leichtgewicht Männer 12.50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse bis 55 kg Frauen 12.50 Uhr Fechten Säbel Einzel, Kampf um Platz 3 Frauen 13 Uhr Tischtennis Mixed, Spiel um Platz 3 Mixed 13.15 Uhr Fechten Florett Einzel, Kampf um Platz 3 Männer 13.30 Uhr Taekwondo Gewichtsklasse bis 67 kg, Kämpfe um Platz 3 Frauen 13.45 Uhr Taekwondo Gewichtsklasse bis 80 kg, Kämpfe um Platz 3 Männer 13.45 Uhr Fechten Säbel Einzel Männer 14 Uhr Tischtennis Mixed Mixed 14.10 Uhr Fechten Florett Einzel Männer 14.30 Uhr Taekwondo Gewichtsklasse bis 67 kg Frauen 14.45 Uhr Taekwondo Gewichtsklasse bis 80 kg Männer

Rund um Olympia: Zeit für die erste deutsche Goldmedaille?

3.35 Uhr - Schwimmen: Und die erste Medaille geht an Kanada! Siegerin Margaret MacNeil kommentiert das mit einem überraschten "Oh my God". Die Chinesin Zhang Yufei und die Australierin Amma McKeon verweist sie auf die Plätze zwei und drei.

3.30 Uhr - Schwimmen: So langsam werfen die großen Entscheidungen des Tages im Schwimmbecken ihren Schatten voraus. Gleich dreimal geht es ab jetzt um Gold!

3.26 Uhr - Hockey: Strafecke für Belgien, Hendrickx macht das 0:3 aus deutscher Sicht. Das sieht derzeit übel aus für die deutschen Herren.

3.16 Uhr - Schießen: Kurzer Blick aufs Schießen, dort hat Nadine Messerschmidt - wie auch in Runde drei - in Runde vier 24 Treffer geschossen. Nur einen Fehler beim vierten Schuss hat sie zu beklagen. Noch sind nicht alle Athletinnen durch, das dürfte aber für die nächste Runde reichen.

3.08 Uhr - Hockey: Im Oi Hockey Stadium zwischen Deutschland und Belgien ist übrigens Pause, nach 30 Minuten führt Belgien immer noch mit 2:0 gegen unsere deutschen Jungs.

3 Uhr - Fechten: Wenn's im Hockey nicht läuft, sind wenigstens die deutschen Fechter zur Stelle. Sowohl Peter Joppich als auch Andre Sanita haben sich erfolgreich ins Achtelfinals gekämpft. Dort geht es gegen 5 Uhr mit der nächsten Runde weiter. PS: Was ist das bitte für ein unglaubliches Gestöhne beim Fechten? Da werden ja gar die Tennis-Profis neidisch ...

2.45 Uhr - Hockey: Aus deutscher Sich sind derzeit alle Auge auf unsere deutschen Hockey-Männer gerichtet, die nach dem klaren 7:1-Sieg gegen Kanada zum Start gegen Belgien nachlegen wollen. Bisher läuft es aber gar nicht nach Plan, nach sieben Minuten liegen die DHB-Jungs mit 0:2 zurück.

2.30 Uhr - Bisherige Entscheidungen: In den ganz frühen Morgenstunden ging es schon im Triathlon ordentlich zur Sache - am Ende stand mit dem Norweger Kristian Blummenfelt ein absoluter Überraschungsmann ganz oben auf dem Treppchen.

2.15 Uhr - Rückblick: Im Gegensatz zum Samstag lief der gestrige Sonntag aus deutscher Sicht relativ erfolgreich. Hier könnt Ihr alles Wichtige nochmal nachlesen.

Start: Hallo und herzlich willkommen von den Olympischen Spielen in Tokio. Ist es heute endlich so weit und die ersten deutsche Goldmedaille flattert uns ins Haus? Wir hoffen doch sehr! Aber auch ansonsten steht uns ein ereignisreicher Tag bevor, ich freu mich!

Olympia 2021: Übertragung im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr wird Olympia in voller Länge im Free-TV übertragen.

Inhaber der TV-Rechte ist der Discovery-Konzern. Dabei handelt es sich um den Mutterkonzern des Privatsenders Eurosport. Dieser zeigt im Free-TV auf Eurosport1 und im Pay-TV auf Eurosport2 auch die meisten Olympia-Wettbewerbe live im TV.

Dank der Kooperation mit DAZN, könnt Ihr dadurch die wichtigsten Geschehnisse im Eurosport-Player auf DAZN verfolgen. 14,99 Euro kostet der Streaming-Dienst im Monat oder alternativ 149,99 Euro im Jahr.

Zudem sind auch ARD und ZDF jeweils abwechselnd mit einer Liveberichterstattung auf Sendung.

Eurosport bietet mit dem Eurosport Player zudem einen kostenpflichtigen Livestream an, die Livestreams von ARD und ZDF sind dagegensogar kostenlos. Täglich wird es dort bis zu elf Livestreams geben.