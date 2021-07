Am 23. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Tokio offiziell. Da Japan und Deutschland in verschiedenen Zeitzonen liegen, beginnen die Wettbewerbe für uns teilweise zu ungünstigen Zeiten. Wann genau verraten wir Euch hier.

Olympische Spiele, das bedeutet für viele Sportfans Fernsehen nonstop. Für viele ist Olympia ein absolutes Highlight, von dem man so wenig wie möglich verpassen will. Auch etwas unbekanntere Sportarten rücken in den Mittelpunkt des Interesses. Und was gibt es schöneres, als mit den deutschen Teilnehmern mitzufiebern?

Mit dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio am 23. Juli müssen sich Sportfans in Deutschland aber auf ungewohnte Zeiten der Wettbewerbe und auf die ein oder andere Nachtschicht einstellen. Schuld ist die enorme Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Japan, die viele vor Probleme stellen wird.

© getty Tokio liegt sieben Stunden vor Deutschland.

Olympia 2021, Zeitverschiebung nach Tokio: Wann beginnen die Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Japan?

Tokio liegt in der Japan Standard Time (JST). Das bedeutet konkret eine Zeitverschiebung von sieben Stunden zwischen Deutschland und Japan. Ist es bei uns 12 Uhr, ist es in Tokio 19 Uhr, ist es bei uns 20 Uhr, ist es in Tokio drei Uhr in der Nacht.

Die Zeitverschiebung bedeutet für die Olympischen Spiele, dass viele Wettkämpfe zu Zeiten beginnen, bei denen wir normalerweise noch im Bett liegen. Frühester Beginn eines Wettkampfes ist am 6. August, wenn die Geher über 50 Kilometer um 22.30 Uhr in den Wettkampf starten. Zu diesem Zeitpunkt ist es in Tokio 5.30 Uhr, der frühe Beginn wurde aber eigens wegen der erwartet hohen Temperaturen gewählt.

Bis auf wenige Ausnahmen beginnen die Wettkämpfe an jedem Tag um 1.30 Uhr oder 2 Uhr. Davon betroffen sind zumeist Vorläufe oder auch Gruppenspiele in den Mannschaftssportarten. Aber auch Entscheidungen werden mitten in der Nacht stattfinden. Viele Entscheidungen werden aber auch in den frühen Morgen- und Mittagstunden ausgetragen, sodass diese etwas leichter live im TV oder im Livestream zu verfolgen sind.

Etwas besser sieht es bei der Eröffnungs- und Schlussfeier aus. Diese beginnt jeweils um 13 Uhr deutscher Zeit (20 Uhr in Tokio). Ein weiteres Beispiel für eine gute Übertragungszeit: Das erste Gruppenspiel der deutschen Fußballer gegen Brasilien beginnt am 22. Juli um 13.30 Uhr deutscher Zeit. Die deutschen Handballer starten am 24. Juli um 9.15 Uhr gegen Spanien in das Olympia-Turnier, die Basketballer eine Tag später dagegen schon um 6.40 Uhr gegen Italien. So unterschiedlich sind die Übertragungszeiten bei diesen Olympischen Spielen für alle in Deutschland.

© getty Wer das erste Olympia-Spiel der deutsche Basketballer sehen will, muss am 25. Juli früh aufstehen.

Olympia 2021, Übertragung im TV und Livestream

Der Beginn der Wettkämpfe spiegelt sich in den Übertragungszeiten der übertragenden Sender Eurosport, ARD und ZDF im Free-TV und im Livestream wider.

Der tägliche Übertragungsbeginn schwankt bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern zwischen 23.15 Uhr und 2 Uhr, Übertragungsende ist immer um 17 Uhr.

Olympia 2021 in Tokio: Die Übertragungszeiten von ARD und ZDF