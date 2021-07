Olympia 2021 live am Montag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele in Tokio sind bereits voll im Gange. An Tag drei nach der Eröffnung erwarten Euch jede Menge spannenden Wettkämpfe. Welche Sportarten das sind, den Olympia-Zeitplan sowie Infos zur Übertragung im TV und Livestream, erfahrt Ihr hier.

Olympia 2021 live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten

Am Montag, den 26. Juli, steht in Tokio der dritte Olympia-Tag nach der Eröffnungsfeier an. Jede Menge Wettkämpfe in den verschiedensten Sportarten werden bestritten. 63 Medaillen gibt es zu gewinnen. Heute um 23 Uhr geht der Sporttag auch bereits los.

Unter anderem sind auch die deutschen Handballer wieder im Einsatz. Dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason steht um 4 Uhr nachts die argentinische Nationalmannschaft gegenüber. Es ist das zweite Vorrundenspiel, nachdem man das erste gegen Europameister Spanien knapp mit 27:28 verlor.

Olympia 2021: In folgenden Sportarten gibt es am Montag Wettkämpfe

Sportart Anzahl der Wettkämpfe Medaillenentscheidungen Uhrzeit (MEZ) Surfen 16 ab 0:00 Uhr Skateboard 5 1 ab 01.30 Uhr Fechten 12 2 ab 02:00 Uhr Schießen 4 2 ab 02:00 Uhr Rugby 12 ab 02:00 Uhr Handball 12 ab 02:00 Uhr Volleyball 12 ab 02:00 Uhr Beachvolleyball 10 ab 02:00 Uhr Bogenschießen 6 1 ab 02:30 Uhr Basketball 4 ab 03.00 Uhr Taekwondo 14 2 ab 03.00 Uhr Badminton 21 ab 03.00 Uhr Hockey 8 ab 03.00 Uhr Softball 3 ab 03.00 Uhr 3x3-Basketball 16 ab 03.30 Uhr Schwimmen 30 4 ab 04.00 Uhr Judo 14 2 ab 04.00 Uhr Boxen 12 ab 04.00 Uhr Tennis 16 ab 04.00 Uhr Segeln 6 ab 05.05 Uhr Gewichtheben 2 1 ab 06:50 Uhr Kanuslalom 2 1 ab 07:00 Uhr Wasserball 4 ab 07:00 Uhr Tischtennis 10 1 ab 07:00 Uhr Wasserspringen 1 1 ab 08:00 Uhr Mountainbike 1 1 ab 08:00 Uhr Kunstturnen 1 1 ab 12:00 Uhr Triathlon 2 1 ab 23.30 Uhr

© getty Das DHB-Team hat den Olympia-Auftakt gegen Spanien knapp mit 27:28 verloren.

Olympia 2021 live am Sonntag: Übertragung im TV und Livestream

De Olympischen Spiele in Tokio werden von Eurosport und den beiden den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Alle Wettbewerbe können somit im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden.

Eurosport liefert jeden Tag Livebilder aus Japan. Die ARD und das ZDF teilen sich die Wettwerbe hingegen auf. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen also im Wechsel.

Am Montag ist deshalb das ZDF am Zug. Der Olympia-Tag beginnt bereits um 23 Uhr am Sonntag, wenn sich die Männer im Triathlon messen. Ihr könnt das Geschehen auch im Livestream verfolgen.

Eurosport 1 ist ebenfalls den ganzen Tag mit von der Partie. Dort ist der Livestream im Eurosport-Player allerdings kostenpflichtig. Es sei denn, Ihr verfügt über ein DAZN-Abonnement.

DAZN-Kunden haben nämlich die Möglichkeit, von Beginn auf die beiden Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) auf der DAZN-Plattform zurückzugreifen, da die beiden Sportanbieter eine gemeinsame Kooperation eingegangen sind.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr das ganze umfangreiche DAZN-Angebot abonnieren. Davor jedoch bietet Euch der Streamingdienst an, DAZN einen Monat völlig kostenfrei zu testen.

