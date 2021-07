Olympia 2021: Einzelzeitfahren der Herren live im TV, Livestream und Liveticker

Bei den Olympischen Spielen in Tokio geht es am Mittwoch im Einzelzeitfahren der Herren um Gold, Silber und Bronze. Wie zeigen Euch, wo Ihr die Medaillenentscheidung live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Olympia 2021: Einzelzeitfahren der Herren - Datum, Zeit, Ort , Infos

Nur vier Tage nach dem Straßenrennen steht bei Olympischen Spielen in Tokio am Mittwoch, 28. Juli, die nächste Entscheidung im Radsport an - und zwar im Einzelzeitfahren Herren. Der Kampf gegen die Uhr beginnt um 7 Uhr deutscher Zeit.

Gefahren wird auf einem 22,1 Kilometer langen Rundkurs auf und um den Fuji International Speedway, einer Motorsportrennstrecke, auf der auch schon in der Formel 1 gefahren wurde. Die Herren müssen den Rundkurs zwei Mal durchfahren.

Die Liste der Favoriten auf eine Medaille ist lang. In vorderster Reihe sind der italienische Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna, Europameister Stefan Küng (Schweiz) und der Belgier Wout van Aert zu nennen. Aber auch Tour-Sieger Tadej Pogacar (Slowenien) ist bei diesem Großereignis nicht zu unterschätzen, auch da der Kurs insgesamt 800 Höhenmeter für die Fahrer bereithält.

Für Deutschland starten Maximilian Schachmann und Nikias Arndt. Beide gehören nicht zu den großen Favoriten und peilen einen Top-Ten-Platz an.

© getty Gefahren wird auf einer Strecke auf und rund um den Fuji International Speedway.

Olympia 2021: Einzelzeitfahren der Herren live im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele werden am Mittwoch vom ZDF und Eurosport live im Free-TV übertragen. Beide Sender zeigen auch das Einzelzeitfahren live, wegen der Fülle an parallel stattfindenden Wettbewerben sicher nicht von Anfang bis Ende, die entscheidenden Momente sehr Ihr aber live im Free-TV.

Voll auf ihre Kosten kommen Radsportfans im Livestream. Das ZDF bietet ab 6.55 Uhr einen kostenlosen Livestream mit Kommentator Florian Naß an, bei Eurosport werdet Ihr mit einem kostenlosen Livestream auf dem Streamingdienst Joyn fündig. Beide zeigen die Entscheidung im Einzelzeitfahren der Herren in voller Länge.

Dank einer Kooperation mit Eurosport zeigt auch DAZN die Olympischen Spiele live. Bei dem Streamingdienst habt Ihr Zugriff auf die Sender Eurosport1 und Eurosport2 und kommt auch auf diesem Weg in den Genuss, das Einzelzeitfahren sehen zu können. DAZN ist für Neukunden noch vor ihrer ersten Zahlung einen Monat lang kostenlos zu testen. Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Monat pro Monat oder einmalig 149,99 Euro.

© getty Maximilian Schachmann ist einer der beiden deutschen Starter.

Olympia 2021: Einzelzeitfahren der Herren im Liveticker

SPOX versorgt Euch jeden Tag vom Beginn bis Ende der Wettkämpfe mit einem ausführlichen Liveticker. In diesem wird auch näher auf das Einzelzeitfahren der Herren eingegangen.

Hier geht's zum Liveticker des 6. Wettkampftages.

