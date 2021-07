Olympia 2021: Datum, Termin, Sportarten, Austragungsort, Übertragung im TV und Livestream - alle Informationen zu den Olympischen Spielen

In Kürze beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Wir geben Euch alle wichtige Informationen zum Termin, den Sportarten, dem Austragungsort und der Übertragung im TV und Livestream des absoluten Sport-Highlights des Jahres.

Die Olympischen Spiele live sehen - Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

In diesem Jahr folgt ein Sport-Highlight auf das nächste. Nur wenige Tage nach dem Ende der Fußball-Europameisterschaft und dem Herren-Finale von Wimbledon beginnt der Höhepunkt des Sportjahres: die Olympischen Spiele in Tokio.

Olympia 2021: Datum, Termin

Die Olympischen Spiele werden offiziell am Freitag, 23. Juli, eröffnet und dauern bis Sonntag, 8. August. Vor der Eröffnungsfeier finden aber bereits in den Sportarten Fußball und Softball die ersten Spiele statt. Das Fußball-Turnier der Frauen beginnt am 21. Juli, das Turnier der Männer am 22. Juli. Das Softball-Turnier der Frauen startet am 21. Juli.

Ursprünglich hätten die Olympischen Spiele bereits im vergangenen Jahr von 24. Juli bis 8. August stattfinden sollen. Die weltweite Corona-Pandemie führte aber zur Verschiebung von fast genau einem Jahr.

Corona ist aber auch in diesem Jahr ein wichtiges Thema. Da die japanische Regierung wegen steigender Infektionszahlen den nächsten Notstand ausrief, finden die meisten Sessions ohne Zuschauer statt.

© getty Wegen steigender Infektionszahlen finden die meisten Wettbewerbe ohne Zuschauer statt.

Olympia 2021: Austragungsort

Tokio ist nach 1964 zum zweiten Mal Austragungsort von Olympischen Spielen. Die japanische Hauptstadt zählt über 9,6 Millionen Einwohner, in der Metropolregion wohnen gar über 38,5 Millionen Menschen.

In Tokio herrscht zum Zeitpunkt der Olympischen Spiele normalerweise ein sehr schwüles Klima bei durchschnittlichen Temperaturen von 31,1 Grad und einer mittleren Luftfeuchtigkeit von 73 bis 76 Prozent. Tokio liegt in der Zeitzone Japan Standard Time (JST) und ist in der Sommerzeit dadurch sieben Stunden vor Deutschland. Das bedeutet, wenn es in Deutschland 12 Uhr mittags ist, ist es in Tokio bereits 19 Uhr abends.

Fast alle Wettbewerbe werden in Tokio in einem Acht-Kilometer-Radius um das Olympische Dorf ausgetragen. Die meisten Wettkampfstätten befinden sich dabei in der nördlichen Heritage Zone und im Süden in der Tokyo Bay Zone. Außerdem wird in fünf Stadien außerhalb von Tokio Fußball gespielt.

© getty Im Olympiastadion finden unter anderem die Eröffnungs- und die Schlussfeier statt.

Olympia 2021: Sportarten

Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird in 33 Sportarten mit 51 Disziplinen in 339 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze gekämpft.

Neu im olympischen Programm sind Karate, Sportklettern, Surfen sowie Skateboarden. Baseball (für Männer) und Softball (für Frauen) kehren nach zwölf Jahren Abstinenz ins olympische Programm zurück.

In vielen Sportarten gibt es neue Wettbewerbe, wie beispielsweise in der Leichtathletik eine Mixed-Staffel über 4 × 400 Meter oder im Tischtennis das Mixed-Doppel.

Olympia: Die Olympischen Sportarten und Disziplinen

Sportart Disziplinen Badminton Base- und Softball Baseball und Softball Basketball Basketball und 3x3-Basketball Bogenschießen Boxen Fechten Fußball Gewichtheben Golf Handball Hockey Judo Kanusport Kanurennsport und Kanuslalom Karate Kata und Kumite Leichtathletik Moderner Fünfkampf Radsport Bahn, BMX (Freestyle und Race), Mountainbike, Straße Reiten Dressur, Springen, Vielseitigkeit Ringen Freistil und Griechisch-römisch Rudern Rugby 7er-Rugby Schießen Schwimmsport Freiwasserschwimmen, Schwimmen, Synchronschwimmen, Wasserball, Wasserspringen Segeln Skateboard Sportklettern Surfen Taekwondo Tennis Tischtennis Triathlon Turnsport Kunstturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen Volleyball Beachvolleyball und Volleyball

Olympia 2021: Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele werden auch in diesem Jahr in aller Ausführlichkeit live im Free-TV und im Livestream übertragen.

Inhaber der TV-Rechte ist der Discovery-Konzern. Dabei handelt es sich um den Mutterkonzern des Privatsenders Eurosport. Dieser zeigt im Free-TV auf Eurosport1 und im Pay-TV auf Eurosport2 auch die meisten Olympia-Wettbewerbe live im TV.

Da DAZN die beiden Sender dank einer Kooperation mit Eurosport im Programm hat, könnt Ihr die Olympischen Spiele auch bei dem Streamingdienst im Livestream sehen. Dafür benötigt Ihr allerdings ein Abo. Ein Monatsabo kostet dort 14,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro zu haben.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich Sublizenzen gesichert und berichten deshalb täglich live im Free-TV von den Olympischen Spielen, wenn auch nicht in dem Umfang wie Eurosport. ARD und ZDF versuchen, dass alle Olympia-Highlights bei ihnen live zu sehen sind.

Eurosport bietet mit dem Eurosport Player einen kostenpflichtigen Livestream an, die Livestreams von ARD und ZDF sind dagegen kostenlos. Täglich wird es bis zu elf Livestreams geben.

Olympia 2021 in Tokio: Die Übertragungszeiten von ARD und ZDF