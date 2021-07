Kommentar zu den Olympischen Spielen in Tokio: Bitte einfach an die Sportlerinnen und Sportler denken!

Am Freitag beginnen die Olympischen Spiele mit der traditionellen Eröffnungsfeier (12.30 Uhr im LIVETICKER) - der Pandemie und dem anhaltenden Corona-Notstand in Tokio zum Trotz. Obwohl das Festhalten an den Sommerspielen unvorstellbar erscheint, ist es die richtige Entscheidung. Ein Kommentar.

Eins vorneweg: Das IOC mit Präsident Dr. Thomas Bach an der Spitze ist eine verachtenswerte Organisation.

Das IOC hat im Vorfeld der Sommerspiele in beeindruckender Manier demonstriert, an was man interessiert ist (Geld! Viel Geld! Noch mehr Geld!) - und in genauso beeindruckender Manier, an was man nicht interessiert ist.

An den Sportlerinnen und Sportlern, in einer Pressekonferenz des IOC-Chefs kann es schon mal 30 Minuten dauern, ohne dass ein einziges relevantes Wort über die verloren wird, um die es in der Theorie geht. An der Sorge der Einheimischen, dass die Olympischen Spiele zu einem Superspreader-Event werden. An der Meinung einer beträchtlichen Anzahl der Bevölkerung, die sich klar gegen eine Austragung ausgesprochen hat.

An der nach wie vor geringen Impfquote in Japan. An der Tatsache, dass weder in- noch ausländische Zuschauer die Spiele live erleben können. Nein, die Einwohner Tokios sollen doch bitte am besten einfach zwei Wochen lang nicht ihre Wohnung verlassen und vor dem Fernseher jubeln, während die Oberen in ihren Luxus-Bunkern hausen.

Die Sportler-Perspektive muss in den Vordergrund treten

Ganz nüchtern betrachtet ist die Situation eine Katastrophe. Dennoch wird bei aller berechtigter Kritik und Ablehnung der Sommerspiele in Tokio eine entscheidende Perspektive viel zu wenig in den Vordergrund gerückt: die Perspektive der Sportlerinnen und Sportler. Die Einstellung, mit der man auf Tokio schaut, sollte weder von den Machenschaften des IOC geprägt sein noch von der Coronalage.

Sich über den IOC aufzuregen, ist einerseits ermüdend und andererseits auf viele andere Verbände und Organisationen zu übertragen. Geht es danach, können wir bald alle Großevents abschaffen. Und die Coronasituation ist bei aller zwingend erforderlicher Demut vor der momentanen - globalen - Pandemiephase unter Einbeziehung aller Faktoren kein stichhaltiges Argument gegen die Austragung.

Olympia 2021 in Tokio: Alle Infos zu den Sportstätten © getty 1/42 Vom 23. Juli bis zum 8. August messen sich bei den Olympischen Spielen in Tokio die besten Sportler der Welt. 339 Medaillenentscheidungen werden an verschiedenen Orten durchgeführt. SPOX zeigt Euch die olympischen Sportstätten. (Quelle: sportschau.de) © getty 2/42 OLYMPIASTADION TOKIO | Eröffnungs- / Schlusszeremonie, Leichtathletik, Fußball | 60.000 Plätze | Im Dezember 2019 eröffnet | 1,3 Milliarden Euro teuer © getty 3/42 TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM | Tischtennis | 10.000 Plätze | 1954 eröffnet und 1990 renoviert © getty 4/42 YOYOGI NATIONAL STADIUM | Handball, Badminton | 10.200 Plätze | 1964 eröffnet © getty 5/42 NIPPON BUDOKAN TOKIO | Judo, Karate | 11.000 Plätze | 1964 eröffnet © getty 6/42 TOKYO INTERNATIONAL FORUM | Gewichtheben | 5.000 Plätze | 1996 eröffnet © getty 7/42 KOKUGIKAN ARENA TOKIO | Boxen | 7.300 Plätze | 1985 eröffnet © getty 8/42 EQUESTRIAN PARK TOKIO | Reiten | 9.300 Plätze | 1964 eröffnet © getty 9/42 MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA TOKIO | Badminton, Moderner Fünfkampf | 7.200 Plätze | 2017 eröffnet © getty 10/42 TOKYO STADIUM | Fußball, Moderner Fünfkampf, Rugby | 48.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 11/42 MUSASHINONOMORI PARK TOKIO | Radsport | 38,5 Hektar groß | 2000 eröffnet | Quelle: tokyo-park.or.jp © getty 12/42 ARIAKE ARENA | Volleyball | 15.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 13/42 ARIAKE GYMNASTICS CENTRE TOKIO | Turnen | 12.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 14/42 ARIAKE URBAN SPORTS PARK | BMX, Skateboard | 5.000 bis 7.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 15/42 ARIAKE TENNIS PARK TOKIO | Tennis | 19.900 Plätze | 1987 eröffnet © getty 16/42 ODAIBA MARINE PARK TOKIO | Freiwasserschwimmen, Triathlon | 5.500 Plätze | 2020 eröffnet © getty 17/42 SHIOKAZE PARK | Beachvolleyball | 12.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 18/42 AOMI URBAN SPORTS PARK TOKIO | 3x3 Basketball, Sportklettern | 7.100 / 8.400 Plätze | 2020 eröffnet © getty 19/42 OI HOCKEY STADIUM | Hockey | 15.000 Zuschauer | 2019 eröffnet © getty 20/42 SEA FOREST CROSS-COUNTRY COURSE TOKIO | Reiten | 16.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 21/42 SEA FOREST WATERWAY | Kanurennsport, Rudern | 12.800 / 16.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 22/42 KASAI CANOE SLALOM CENTRE TOKIO | Kanuslalom | 7.500 Plätze | 2019 eröffnet © getty 23/42 YUMENOSHIMA PARK ARCHERY TOKIO | Bogenschießen | 5.600 Plätze | 2019 eröffnet © getty 24/42 TOKYO AQUATICS CENTRE | Schwimmen | 15.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 25/42 TATSUMI WATER POLO CENTRE TOKIO | Wasserball | 4.700 Plätze | 1993 eröffnet © getty 26/42 MAKUHARI MESSE HALL TOKIO | Ringen, Taekwondo, Fechten | 10.000 / 7.000 Plätze | 1989 eröffnet © getty 27/42 SAPPORO ODORI PARK | Marathon, Gehen | 7,8 Hektar groß | 1978 eröffnet © getty 28/42 TSURIGASAKI SURFING BEACH CHIBA | Surfen | 6.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 29/42 SAITAMA SUPER ARENA TOKIO | Basketball | 21.000 Plätze | 2000 eröffnet © IMAGO / AFLOSPORT 30/42 ASAKA SHOOTING RANGE TOKIO | Schießen | 800 - 3.200 Plätze | 2020 eröffnet © IMAGO / Kyodo News 31/42 KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB TOKIO | Golf | 25.000 Plätze | 1929 eröffnet © getty 32/42 ENOSHIMA YACHT HARBOUR TOKIO | Segeln | 3.600 Plätze | 1964 eröffnet © getty 33/42 IZU VELODROME TOKIO | Bahnradsport | 3.600 Plätze | 2011 eröffnet © getty 34/42 IZU MOUNTAINBIKE COURSE TOKIO | Mountainbike | 11.500 Plätze | 2010 eröffnet © getty 35/42 FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY TOKIO | Straßenradsport | 22.000 Plätze | 1965 eröffnet © getty 36/42 FUKUSHIMA AZUMA BASEBALL STADIUM | Baseball, Softball | 14.300 Plätze | 1986 eröffnet © getty 37/42 YOKOHAMA BASEBALL STADIUM | Baseball, Softball | 35.000 Plätze | 1978 eröffnet © getty 38/42 SAPPORO DOME | Fußball | 41.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 39/42 MIYAGI STADIUM | Fußball | 49.000 Plätze | 2000 eröffnet © getty 40/42 IBARAKI KASHIMA STADIUM | Fußball | 40.000 Plätze | 1993 eröffnet © getty 41/42 SAITAMA STADIUM | Fußball | 64.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 42/42 INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA | Fußball | 72.000 Zuschauer | 1998 eröffnet

Die paneuropäische EM inklusive aller Reisebewegungen ist deutlich kritischer zu bewerten als zweiwöchige Sommerspiele, bei denen die überwiegende Mehrheit der Sportler geimpft ist (80-Prozent-Quote im olympischen Dorf) und das ganze Event in einer geschlossenen Bubble ohne Zuschauer vonstatten geht. Selbst wenn die Bubble Lücken hat und Infektionen natürlich auftreten, ist es im Verhältnis "vertretbar", solange die Organisatoren kein eklatanter Ausbruch vor ganz neue Diskussionen stellt.

Die Absagen kommen aus "nicht-olympischen" Sportarten

Natürlich entsprechen diese Umstände nicht dem Geist der Sommerspiele. Die Magie Olympias besteht darin, dass Athleten und Fans aus aller Welt zu einem großen Sportfestival zusammenkommen.

Dass ein deutscher Bahnradfahrer in der Mensa die Lebensgeschichte des Ruderers aus Afrika erfährt. Dass der Bogenschütze plötzlich neben dem NBA-Megastar steht und beide - mit völlig unterschiedlichen Hintergründen - die Zeit ihres Lebens erleben. Nichts davon wird in Tokio zu sehen sein. Stattdessen müssen die Medaillen bei der Siegerehrung selbst von einem Tablett genommen werden, eine Bewegungsfreiheit für alle Teilnehmer ist praktisch nicht vorhanden.

© getty Die deutschen Hockey-Herren beim Training in Tokio.

Auch mit diesen Gegebenheiten ist die hohe Anzahl an prominenten Absagen zu erklären. Allerdings ist hierbei klar zu erkennen, aus welchen Bereichen diese Absagen in erster Linie kommen: aus Sportarten, für die eine olympische Medaille nicht die größte Bedeutung hat. Das olympische Fußballturnier? Interessiert im Prinzip keinen Menschen. Gold im Golf? Na ja, schon ganz nett, aber nicht ansatzweise mit einem Major-Sieg zu vergleichen. Ähnliches gilt im Tennis.

Um diese Sportler geht es bei Olympia aber auch nicht. Es geht nicht darum, dass ein Golf-Superstar, der 100 Millionen auf dem Konto hat, vielleicht noch Gold in seinen Lebenslauf schreiben kann. Es geht um den Traum des Ringers, Kanuten oder Sportschützen, der sich erfüllt, ob mit oder ohne Medaille.

Badminton-Mixed morgens um 5.20 Uhr: Das ist Olympia

Es geht um Athletinnen und Athleten, die abseits der Spiele ein Schattendasein fristen und die nur diese eine Möglichkeit haben alle vier Jahre, um eine Bühne zu bekommen und um Sponsoren anzulocken, die ihren Lebensweg finanziell etwas einfacher machen.

Es geht um Sportler wie Säbelfechter Max Hartung, der jetzt fünf Jahre lang hart trainiert und auf seine letzten Olympischen Spiele als krönenden Abschluss einer erfolgreichen Karriere hingefiebert hat. Für all diese Sportlerinnen und Sportler wäre eine endgültige Tokio-Absage (eine nochmalige Verschiebung war nie praktikabel) eine persönliche sportliche Tragödie gewesen.

Olympisches Feuer: Ali, ein Pfeil und jede Menge Gänsehaut © getty 1/21 Die Entzündung des Olympischen Feuers steht seit jeher für die offizielle Eröffnung der Spiele. Entsprechend groß fällt die Zeremonie aus. SPOX wirft einen Blick auf die Anzünder seit Montreal 1976 © getty 2/21 Stephane Prefontaine und Sandra Henderson kommt 1976 die Ehre zu, das Olympische Feuer zu entzünden. Die Aufregung ist den Teenagern dabei deutlich anzusehen © imago 3/21 Sergey Belov (r.) bekommt 1980 in Moskau das Feuer für die letzten Meter überreicht. Ob der Fotograf aufgrund seiner Sehschwäche so nah ran muss? © getty 4/21 Rafer Johnson, der 24 Jahre zuvor in Rom den Zehnkampf für sich entscheiden konnte, muss sich in Los Angeles strecken (und festhalten), um das Feuer zu entfachen © getty 5/21 Vier Jahre später sind es gar drei Sportler, die gemeinsam für Jubelstürme auf den Rängen sorgen ... © getty 6/21 Chung Sun-man, Sohn Mi-chung und Kim Won-tak stehen 1988 in Seoul auf einer Säule, an deren Spitze sich das Feuer immer weiter erhebt © getty 7/21 Mit drei Medaillen bei Paralympischen Spielen im Gepäck sorgt Antonio Rebollo 1992 in Barcelona dafür, dass die Fans ein besonderes Highlight zu sehen bekommen © getty 8/21 Mit einem brennenden Pfeil entfacht der Spanier die Olympische Flamme - Gänsehaut garantiert © getty 9/21 Die gibt es auch in Atlanta! Ali hatte 1960 Olympisches Gold gewonnen. Über zwei Jahrzehnte später ist es der beste Boxer aller Zeiten, der die Fackel 1996 präsentiert © getty 10/21 Das Entfachen des Feuers durch Ali ist ein Bild für die Ewigkeit. Ein Moment, den wohl niemand, der ihn erlebt hat, vergessen wird © getty 11/21 Cathy Freeman kann auf große Leistungen bei den Olympischen Spielen zurückblicken. Nachdem sie 1996 bereits Silber über 400 Meter gewinnen konnte ... © getty 12/21 ... sichert sie sich nach der Entzündung des Olympischen Feuers 2000 in Sydney auch noch Gold über die gleiche Strecke. Da kann man sich nur verbeugen © getty 13/21 Jetzt aber schnell! Nikolaos Kaklamanakis hat es 2004 in Athen richtig eilig. Ob es am Zeitplan der Eröffnungsfeier in Athen liegt? © getty 14/21 Wer weiß. Am Ende einer langen Treppe muss er jedenfalls nur noch kurz die Flamme an ein futurisches Kunstwerk halten ... © getty 15/21 ... und schon sind die Olympischen Spiele 2004 offiziell eröffnet. Der Anblick ist allerdings gewöhnungsbedürftig © getty 16/21 Turnlegende Li Ning verzichtet vier Jahre danach in Peking einfach auf eine Treppe - und rennt am Dach des Stadions Richtung Olympisches Feuer © getty 17/21 Das Resultat kann sich sehen lassen. Auch das Feuerwerk ist nicht von schlechten Eltern © getty 18/21 Callum Airlie, Jordan Duckitt, Desiree Henry, Katie Kirk, Cameron MacRitchie, Aidan Reynolds und Adelle Tracey? So viele junge Athleten? Ja © getty 19/21 In London wird die Zeremonie zur Massenveranstaltung. Den Fans gefällt es - und das Werk der jungen Damen und Herren versteht es zu beeindrucken © getty 20/21 Das Olympische Feuer in Rio entzündete der frühere Marathonläufer Vanderlei de Lima, der 2004 unter tragischen Umständen Gold verloren hatte © getty 21/21 Da ist das Ding! Die schimmernde, in sich drehende Konstruktion von Rio musste man gesehen haben. Sensationell!

Die EM hätte im Gegensatz dazu nicht stattfinden müssen. Wir hätten so zwar den Weg dieser begeisternden Squadra Azzurra verpasst, das wäre auch jammerschade gewesen. Aber im großen Kontext gesehen hätten alle Fußballer auch ohne die EM weiter ein unnatürlich privilegiertes Leben führen können.

Das gilt aber nicht für die olympischen Heldinnen und Helden. Deshalb sollten wir in den nächsten zwei Wochen an diejenigen denken, um die es wirklich geht. In der Nacht auf Samstag trifft im Badminton das deutsche Mixed-Doppel Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich auf Wang Yi Lyu und Huang Dong Ping. Um 5.20 Uhr geht es los im Musashino Forest Plaza. Das ist Olympia!