Jugend-Olympionikin stirbt nach dramatischem Trainings-Unfall

Die kubanische Hammerwerferin Alegna Osorio (19) ist an den Folgen eines schweren Trainingsunfalls gestorben. Das wurde am Donnerstag bekannt.

Alegna war bereits im April in einem Leichtathletikstadion der kubanischen Hauptstadt Havanna verunglückt. Während des Trainings-Betriebes wurde Sie vom Hammer eines männlichen Athleten getroffen und hatte seitdem mit den schweren Kopfverletzungen um ihr Leben gekämpft, bevor Sie am Mittwoch (Ortszeit) verstarb.

"Wir teilen eine unendliche Trauer mit ihrer Familie", verkündete Kubas Sportverbands-Chef Osvaldo Vento. Hammerwurf-Olympionikin Gwen Berry (USA) reagierte ebenfalls bestürzt: "Viel Liebe an ihre Familie in dieser schweren Zeit. Das ist so traurig."

Alegna Osorio gehörte zu den größten Sport-Talenten ihres Landes. Bei Jugend-Olympia 2018 belegte Sie im Hammerwurf den vierten Platz und wurde ein Jahr später bei den panamerikanischen U20-Meisterschaften Dritte.