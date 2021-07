Das DHB-Team steht in seinem vierten Vorrundenspiel den norwegischen Handballern gegenüber. Die Partie bei den Olympischen Spielen in Tokio könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Die deutschen Handballer stehen vor der nächsten schwierigen Aufgabe bei den Olympischen Spielen. Im vierten Vorrundenspiel heißt der Gegner Norwegen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Handball: Deutschland vs. Norwegen Vorrundenspiel bei Olympia 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das DHB-Team ist nach drei Spielen aktuell auf Rang vier in der Gruppe A. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft im vierten Gruppenspiel Norwegen um THW-Kiel-Superstar Sander Sagosen. Zwei Spiele bleiben den Deutschen, um das Weiterkommen perfekt zu machen.

Vor Beginn: Das Spiel geht um 14.30 Uhr deutscher Zeit in Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō, Tokio, los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Handball-Vorrundenspiel bei Olympia zwischen Deutschland und Norwegen.

Handball: Deutschland vs. Norwegen Vorrundenspiel bei Olympia 2021 heute im TV und Livestream

Mehrere Anbieter haben das Duell im Angebot. Das ZDF bietet das Spiel im TV und im kostenlosen Livestream an. In der ZDFMediathek seht Ihr dabei das ganze Spiel. Ebenso zeigt die ARD das Match live und in voller Länge bei Sportschau.de.

Auch Eurosport hat heute Olympia-Action zu bieten. Eurosport 1 gibt es im Free-TV. Im Livestream ist neben Eurosport 1 auch Eurosport 2 abgebildet - jedoch kostenpflichtig. Seid Ihr DAZN-Abonnenten, ist der Eurosport-Livestream für Euch nicht kostenpflichtig. Denn wegen der gemeinsamen Kooperation sind die Eurosportkanäle Teil des DAZN-Angebots.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren. Vorher habt Ihr die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang zu testen, und das gratis.

Handball: Deutschlands Gruppe A im Überblick