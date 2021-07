Basketball: Deutschland vs. Nigeria bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutschen Basketballer stehen bei den Olympischen Spielen in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Nigeria unter Druck. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Rückkehr auf die olympische Bühne haben sich die deutschen Basketballer sicher anders vorgestellt. Nach einer über weite Strecken guten Leistung verlor Deutschland sein erstes Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen Italien mit 82:92. Dabei führte das Team von Bundestrainer Henrik Rödl mit 82:80, ehe in den Schlussminuten kein Wurf mehr in den gegnerischen Korb ging.

Da aus jeder der drei Vierergruppen nur die jeweils beiden Gruppenersten und die zwei besten Gruppendritten das Viertelfinale erreichen, steht das DBB-Team in seinem zweiten Gruppenspiel unter Druck.

Basketball: Deutschland vs. Nigeria bei Olympia 2021 - Datum, Zeit, Ort, Infos

Im zweiten Gruppenspiel trifft Deutschland am Mittwoch, 28. Juli auf Nigeria. Das Spiel beginnt um 3 Uhr deutscher Zeit in der Saitama Super Arena. Es heißt also früh aufstehen für die deutschen Basketballer. In Japan ist es zu dieser zeit 10 Uhr morgens.

Deutschland gegen Nigeria ist ein Duell zweier Verlierer des 1. Spieltags. Für beide zählt also nur ein Sieg, soll das Viertelfinale erreicht werden. Nigeria unterlag zum Auftakt dem Gruppenfavoriten Australien mit 67:84.

Der Kader der Afrikaner ist mit acht Spielern aus der NBA bestückt, wobei kaum einer aus dem Team um Center Jahlil Okafor (Detroit Pistons) im Klub als wirklicher Star gilt. Für Furore sorgte Nigeria währen der Olympia-Vorbereitung mit einem Sieg gegen die USA.

Basketball, Olympia in Tokio: Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Spiele Siege Niederlagen Punkte Differenz Punkte 1. Australien 1 1 0 84:67 +17 2 2. Italien 1 1 0 92:82 +10 2 3. Deutschland 1 0 1 82:92 -10 1 4. Nigeria 1 0 1 67:84 -17 1

Basketball: Deutschland vs. Nigeria bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Für die Liveberichterstattung im Free-TV sind am Mittwoch das ZDF und Eurosport verantwortlich und zeigen das Spiel zwischen Deutschland und Nigeria deshalb live. Dabei kann es aber zu Verzögerungen und Unterbrechungen der Übertragungen kommen, da zu dieser Uhrzeit einige Medaillenentscheidungen anstehen.

Auf jeden Fall live seht Ihr das Spiel im Livestream. Das ZDF bietet ab 2.50 Uhr einen kostenlosen Livestream mit Kommentator Holger Sauer an, Eurosport präsentiert seine kostenlosen Livestreams bei dem Streamingdienst Joyn.

Dank einer Kooperation mit Eurosport ist dessen Olympia-Übertragung auf den Sendern Eurosport1 und Eurosport2 auch auf DAZN zu sehen.

Basketball: Deutschland vs. Nigeria bei Olympia 2021 im Liveticker

SPOX versorgt Euch jeden Tag vom Beginn bis Ende der Wettkämpfe mit einem ausführlichen Liveticker. In diesem wird auch näher auf das Spiel zwischen Deutschland und Nigeria eingegangen.

Hier geht's zum Liveticker des 6. Wettkampftages.

Olympia 2021: Der Kader der deutschen Basketballer