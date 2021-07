Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Italien ihr erstes Vorrundenspiel bei den Olympischen Spielen in Tokio. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Die deutschen Basketballer starten heute ins olympische Turnier. Der erste Gegner in der Vorrunde ist direkt ein starker. Es geht gegen den Belgrad-Qualifikationsturnier-Sieger Italien. Hier tickern wir den gesamten Spielverlauf für Euch mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Basketball - Deutschland vs. Italien bei Olympia 2021: Vorrundenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem erfolgreichen Olympia-Qualifikationsturnier in Split will das DBB-Team den Schwung nach Tokio mitnehmen und gleich im ersten Vorrundenspiel in der Gruppe B einen Sieg einfahren. Gegner Italien ist zum ersten Mal seit Athen 2004 bei den Sommerspielen wieder mit dabei. Unterschätzen darf man die Italiener jedoch auf keinen Fall. Im Finale des Qualifikationsturniers in Belgrad setzten sie sich nämlich gegen Gastgeber Serbien mit 102:95 durch.

Vor Beginn: Um 6.40 Uhr stehen sich die beiden Mannschaften in der Saitama Super Arena gegenüber.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Vorrundenpartie bei den Olympischen Spielen zwischen den deutschen und italienischen Basketballern.

Basketball - Deutschland vs. Italien bei Olympia 2021: Vorrundenspiel heute im TV und Livestream

Die ARD zeigt Deutschland gegen Italien live im Free-TV. Ab 6.45 Uhr läuft die Übertragung, parallel dazu hat der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream parat. Dieser ist kostenlos und bei Sportschau.de auffindbar.

Außerdem besitzt auch Eurosport Übertragungsrechte für die Sommerspiele und zeigt sie auf Eurosport 1 im Free-TV. Der Livestream hingegen ist kostenpflichtig, jedoch mit einem DAZN-Abo ohne Zusatzkosten aufrufbar, da die beiden Sportanbieter gemeinsam kooperieren.

Das DAZN-Abo kostet Euch nach einem kostenlosen Probemonat entweder 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

Stand nach 11 von 339 Entscheidungen: