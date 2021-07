Olympia 2021 live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2021 in Tokio stehen am Freitag Wettbewerbe an. Alle Informationen zum Zeitplan, den Sportarten und der Übertragung im TV und Livestream am Freitag erhaltet Ihr hier.

Olympia 2021 live am Freitag: Zeitplan und Sportarten

Die ersten Wettbewerbe der Olympischen Spiele 2021 in Tokio werden schon seit der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit ausgetragen, nach Softball und Fußball steigen am Freitag auch die Ruderer und Bogenschützen ein.

Da Tokio der deutschen Zeit sieben Stunden voraus ist, sind die ersten Übertragungen hier schon um 1.30 Uhr zu sehen, wenn die männlichen Ruderer ihren ersten von sechs Vorläufen im Einer starten.

Um 13 Uhr deutscher Zeit (20 Uhr Ortszeit) werden die olympischen Spiele dann offiziell mit der Feier in Tokio eröffnet.

Medaillen werden am Freitag noch nicht vergeben.

© getty Auch die Bogenschützen steigen schon vor der Eröffnungsfeier in ihre Wettbewerbe ein.

Uhrzeit Sportart Disziplin Runde 1.30 Rudern Einer Männer 1. Vorlauf 1.40 Rudern Einer Männer 2. Vorlauf 1.50 Rudern Einer Männer 3. Vorlauf 2.00 Rudern Einer Männer 4. Vorlauf 2.00 Bogenschießen Einzel Frauen Qualifikation 2.10 Rudern Einer Männer 5. Vorlauf 2.20 Rudern Einer Männer 6. Vorlauf 2.30 Rudern Einer Frauen 1. Vorlauf 2.40 Rudern Einer Frauen 2. Vorlauf 2.50 Rudern Einer Frauen 3. Vorlauf 3.00 Rudern Einer Frauen 4. Vorlauf 3.10 Rudern Einer Frauen 5. Vorlauf 3.20 Rudern Einer Frauen 6. Vorlauf 3.30 Rudern Doppelzweier Männer 1. Vorlauf 3.40 Rudern Doppelzweier Männer 2. Vorlauf 3.50 Rudern Doppelzweier Männer 3. Vorlauf 4.00 Rudern Doppelzweier Frauen 1. Vorlauf 4.10 Rudern Doppelzweier Frauen 2. Vorlauf 4.20 Rudern Doppelzweier Frauen 3. Vorlauf 4.30 Rudern Doppelvierer Männer 1. Vorlauf 4.40 Rudern Doppelvierer Männer 2. Vorlauf 4.50 Rudern Doppelvierer Frauen 1. Vorlauf 5.00 Rudern Doppelvierer Frauen 2. Vorlauf 6.00 Bogenschießen Einzel Männer Qualifikation 13.00 Eröffnungsfeier

Olympia 2021 live am Freitag: Übertragung im TV und Livestream

ARD und ZDF übertragen die einzelnen Tage bei den Olympischen Spielen wechselweise, starten mit den Übertragungen jedoch nicht jede Nacht mit den ersten Wettbewerben. Am Freitag konzentriert sich das ZDF auf die Eröffnungsfeier und setzte seine Übertragung des Tages deshalb für 12.10-17 Uhr an.

Wer jedoch schon das Rudern und Bogenschießen verfolgen möchte, wird bei Eurosport im Free-TV glücklich: Der Sender ist ab 1.30 Uhr live dabei und bietet auch einen Livestream an (kostenpflichtig).

DAZN-Kunden können sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 als 24/7-Sender verfolgen, ohne weitere Kosten oder Aufwände. Falls Ihr also möglichst wenig der Olympischen Spiele in Tokio verpassen wollt, solltet Ihr euch den kostenlosen Probemonat auf DAZN sichern! Falls Ihr danach dabei bleiben wollt, könnt Ihr anschließend entweder ein monatlich kündbares Abonnement für 14,99 Euro oder das Jahresabo für 149,99 Euro abschließen.

Olympia 2021 live am Freitag: Die Eröffnungsfeier im Liveticker

Die Eröffnungsfeier in Tokio könnt Ihr auch mit unserem SPOX-Liveticker verfolgen! Der Ticker versorgt euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um die Zeremonien in Tokio.

Hier entlang zum Liveticker der Eröffnungsfeier!

