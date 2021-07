Olympia 2021 live am Donnerstag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2021 in Tokio am Freitag (23. Juli) werden die ersten Olympischen Wettbewerbe ausgetragen. Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Zeitplan am Donnerstag, welche Sportarten ausgetragen werden und wie Ihr Übertragung live im TV und Livestream sehen könnt.

Olympia 2021 live am Donnerstag: Zeitplan und Sportarten

Tokio liegt in der Japan Standard Time (JST) und damit genau sieben Stunden vor Deutschland. Das sind gute Nachrichten für alle Frühaufsteher und Fans der Olympischen Spiele: Sobald Ihr aufsteht, könnt Ihr euch vor den Fernseher begeben und euch die verschiedenen Wettbewerbe anschauen.

Am Donnerstag, dem 22. Juli, trifft Kanada im Softball schon um 2 Uhr deutscher Zeit auf USA, drei Stunden später trifft der Gastgeber Japan auf Mexiko.

Die ersten Fußballer sind hier pünktlich zum entspannten Frühstück um 9.30 Uhr zu sehen, genau genommen Ägypten und Spanien. Den Abschluss des ersten Spieltags beim olympischen Fußballturnier übernimmt die deutsche Delegation von Trainer Stefan Kuntz, wenn sie auf Brasilien trifft.

© getty Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird das in Japan sehr beliebte Softball wieder gespielt.

Uhrzeit Sportart Team 1 Team 2 2:00 Softball Kanada USA 5:00 Softball Japan Mexiko 8:00 Softball Australien Italien 9:30 Fußball Ägypten Spanien 10:00 Fußball Argentinien Australien 10:00 Fußball Mexiko Frankreich 10.30 Fußball Japan Südafrika 12.30 Fußball Neuseeland Korea 13.00 Fußball Honduras Rumänien 13.00 Fußball Elfenbeinküste Saudi-Arabien 13.30 Fußball Brasilien Deutschland

Olympia 2021 live am Donnerstag: Übertragung im TV und Livestream

Die beiden frei empfänglichen Sender ARD und ZDF übertragen große Teile der Olympischen Spiele in Tokio, steigen aber nicht jede Nacht von Beginn an ein. Am Donnerstag ist ARD mit der Übertragung dran und beginnt kurz vor Beginn der ersten Fußballspiele, um 9.05 Uhr werden die ersten Bilder gesendet. Die Berichterstattung endet jeden Nachmittag um 17 Uhr.

Wer möglichst wenig von den Spielen verpassen will, kann auf Eurosport zugreifen. Der Sender begleitet Olympia fast rund um die Uhr im TV sowie im Livestream (kostenpflichtig).

