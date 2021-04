Coronabedingt mussten die für 2020 geplanten Olympischen Spiele in Tokio abgesagt werden. Ausfallen wird das Großereignis jedoch nicht. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wann die Sommerspiele in diesem Jahr stattfinden.

Die Olympischen Spiele in Tokio waren eigentlich für den Sommer 2020 geplant gewesen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele musste das Großereignis jedoch kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür war die Coronavirus-Pandemie, die im letzten Jahr eine Zeit lang sogar den gesamten Sportbetrieb lahmlegte. Trotzdem wird das Spektakel nicht ins Wasser fallen müssen, denn es gibt einen neuen Termin.

Olympia: Wann sind die Olympischen Spiele in Tokio 2021?

Die 29. Sommerspiele finden vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 statt. Zum ersten Mal seit 57 Jahren dient die japanische Hauptstadt Tokio als Austragungsort.

© getty Bundestrainer Alfred Gislason trifft mit seinen Handballern in der Gruppe A bei Olympia auf Frankreich und Spanien.

Zuschauer aus dem Ausland dürfen bei den Bewerben in der Millionenmetropole aus Corona-Gründen jedoch nicht mit dabei sein. Das gab das Organisationskomitee am 20. März bekannt. "Wir fühlen mit ihnen, diese Situation tut mir leid. Ich hoffe, wir können auf ihr Verständnis zählen", sagte IOC-Präsident Thomas Bach in einem Video-Interview.

Ob auch die einheimischen Sportfans zuhause bleiben müssen, wird sich noch herausstellen. Der Großteil der Japaner ist zumindest der Meinung, dass der Ausschluss von ausländischen Fans die richtige Entscheidung sei, wie sich bei der Umfrage der Zeitung Ashai Shimbun herausstellte.

Zudem steht eine Vielzahl der Einheimischen der Austragung der Spiele weiterhin skeptisch gegenüber.

Olympia: Die wichtigsten Infos zu den Olympischen Spielen in Tokio 2021

In den zwei Wochen bekommen die Fans 339 Wettkämpfe in 33 verschiedenen Sportarten geboten. 209 Nationen werden mit insgesamt 11.300 Athleten im Einsatz sein. Mehr als die Hälfte der Wettkämpfer hat sich bereits für die Sommerspiele qualifiziert. Rund 5.000 haben jedoch noch die Chance, für sich ein Ticket zu ergattern.

Außerdem feiern auch einige Sportarten in Japan ihr Debüt bei Olympia: Karate, Sportklettern, Surfen und Baseball/Softball sowie Skateboarden.

Die für die Olympischen Spiele übliche Eröffnungszeremonie hat in Form eines traditionellen Fackellaufs am 25. März in Fukushima begonnen. Dabei sollen alle 47 japanischen Präfekturen nach 121 Tagen durchlaufen werden. Insgesamt beträgt die Strecke 9600 Kilometer.

In einem Acht-Kilometer-Radius um das Olympische Dorf werden alle Bewerbe ausgetragen. Die meisten Wettkampfstätten befinden sich dabei in der nördlichen Heritage Zone und im Süden in der Tokyo Bay Zone. Außerdem wird in fünf Stadien außerhalb von Tokio Fußball gespielt.

Olympia: Die Olympischen Sportarten und Disziplinen