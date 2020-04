Olympia - IOC-Präsident Thomas Bach verteidigt sich: "Vielerlei Verschwörungstheorien"

Präsident Thomas Bach verteidigt das Vorgehen des IOC bei der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio und wehrt sich gegen Kritik. "Da sind vielerlei Verschwörungstheorien verbreitet worden. Die Tatsachen sprechen eine andere Sprache", sagte Bach der Welt am Sonntag. Der Fecht-Olympiasieger von 1976 sieht sich "weit entfernt" von der Rolle des Buhmanns: "Es ist uns gelungen, binnen drei Tagen Olympische Spiele zu verschieben und sechs Tage später einen neuen Termin zu präsentieren. Das spricht für sich."

Athleten, Funktionäre und Sportpolitiker hatten Bach und dem Internationalen Olympischen Komitee vorgeworfen, bei der Entscheidung über die Sommerspiele in der Coronakrise zu lange gezögert zu haben. So lief noch bis zum 16. März in London ein olympisches Qualifikationsturnier der Boxer, am 24. März folgte die unvermeidliche Verschiebung der Sommerspiele ins Jahr 2021. Auch die mangelnde Kommunikation des Ringekonzerns aus Lausanne war Gegenstand der Kritik.

Bach (66) räumt zumindest Verständnis für die Stimmen der Athleten ein. "Als Verantwortungsträger darf man in solchen emotionalen Situationen aber nicht aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden, schließlich geht es um das langfristige Überleben der Olympischen Spiele und um das Kulturgut Olympische Spiele", sagte Bach: "Die einzig mögliche kurzfristige Entscheidung wäre eine Absage gewesen, und die hat keiner der Athletenvertreter aus aller Welt in unseren gemeinsamen Telefonkonferenzen gewollt."

Bach erklärte zudem, dass nur die Verschiebung auf das Jahr 2021 infrage kam. "Um auch da Verschwörungstheorien entgegenzutreten, muss klar gesagt werden, dass das IOC gegen eine Absage versichert gewesen wäre, was wir gegen eine Verschiebung nicht sind", sagte er: "Für eine Verschiebung braucht es aber die Zustimmung des Organisationskomitees, das bereit sein muss, ein Jahr länger zu arbeiten, und die japanische Regierung muss bereit sein, die Vorbereitungen weiterhin zu unterstützen."

Corona-Chaos im Sport: Der Status quo im Fußball, Handball, Basketball, Formel 1, Wintersport und den US-Sportarten © getty 1/36 Die Corona-Krise hat mittlerweile auch den Sport fest im Griff. Zahlreiche Fußball-, Handball-, Basketball-Ligen und andere Wettbewerbe sind unterbrochen. Ein Überblick über die aktuelle Lage in den wichtigsten Sportarten. © getty 2/36 FUẞBALL – BUNDESLIGA: Die DFL hat aufgrund der aktuellen Lage den 26. Spieltag in der 1. und 2. Bundesliga verlegt. Am Montag soll über eine mögliche Aussetzung des Spielbetriebs bis Anfang April beraten werden. © getty 3/36 2. BUNDESLIGA: Bei Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg gab es bereits erste Fälle von infizierten Spielern. Die Niedersachsen bestätigten, dass die Profis in den kommenden 14 Tagen unter häuslicher Quarantäne stehen werden. © getty 4/36 Zuvor beantragte Hannover 96 die Aussetzung der Spiele gegen Dynamo Dresden und VfL Osnabrück. Auch Erzgebirge Aue forderte Spielabsagen, nachdem sich zwei Fans infiziert hatten. © getty 5/36 Der 26. Spieltag der 2. Bundesliga findet nach Beschluss der DFL vorerst nicht statt. Die Vertreter aller Klubs entscheiden in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am kommenden Montag ebenfalls über die nächsten Spieltage. © getty 6/36 Dort soll nach einer Mitteilung der DFL über die Probleme im Terminkalender und den Austausch mit DFB und UEFA gesprochen werden. Ob eine vorsorgliche Entscheidung für den absoluten Ernstfall (Saisonabbruch) getroffen wird, ist noch nicht bekannt. © getty 7/36 3. LIGA: Der DFB teilte am Mittwoch mit, die kommenden zwei Spieltage (28 und 29) zu verschieben. Am Montag treffen DFB und Klubvertreter in Frankfurt zusammen, um über das weitere Vorgehen für den 30. Spieltag und die Zeit danach zu beraten. © getty 8/36 SERIE A: In Italien wurden aufgrund der bedrohlichen Lage alle Sportevents unterbrochen. Dementsprechend wird auch in der Serie A zunächst bis zum 3. April nicht gespielt. Dort gab es bei Juve mit Daniele Rugani einen prominenten Fall. © getty 9/36 Bei Sampdoria Genua sind mittlerweile fünf Spieler positiv auf das Virus getestet worden, unter anderem auch der Ex-HSV-Spieler Albin Ekdal. © getty 10/36 PRIMERA DIVISION: Real Madrid hat seine Mannschaft nach einem positiven Test eines Basketballspielers komplett unter Quarantäne gestellt. Die spanische Liga stoppte daraufhin den Spielbetrieb für zunächst zwei Wochen. © getty 11/36 LIGUE 1 und 2: In Frankreich finden bis auf Weiteres keine Fußballspiele mehr statt. Dies betreffe sowohl Profis als auch Amateure, wie der französische Verband (LFP) am Freitag offiziell verkündete. © getty 12/36 PREMIER LEAGUE: Die Liga teilte zunächst mit, dass alle Spiele am Wochenende wie geplant stattfinden. Nach der Erkrankung von Arsenal-Trainer Mikel Arteta und Chelsea-Spieler Callum Hudson-Odoi wurde ein Notfall-Meeting für den heutigen Tag einberufen. © getty 13/36 CHAMPIONS LEAGUE: Alle Spiele der kommenden Woche sind offiziell abgesagt worden. Das gab die UEFA in einer Meldung bekannt. Auch die Viertelfinal-Auslosungen werden verschoben. © getty 14/36 EUROPA LEAGUE: Selbiges gilt für die Europa League. Die Achtelfinale-Hinspiele von Getafe bei Inter Mailand und AS Rom bei Sevilla waren aufgrund der Lage in Italien bereits im Verlauf der Woche abgesagt worden. © getty 15/36 Inter Mailand kündigte außerdem am Donnerstag nach dem positiven Corona-Test von Juve-Verteidiger Rugani an, sich aus allen Wettbewerben zurückzuziehen. © getty 16/36 Am 17. März berät die UEFA über die Fortsetzung von CL und EL und das weitere Vorgehen mit der EM 2020. Laut L’Equipe möchte die UEFA die Europa League und Champions League unterbrechen sowie die EM um ein Jahr nach hinten schieben. © getty 17/36 Außerdem aktuell unterbrochen sind die niederländischen Fußball-Profiligen (vorerst bis 31. März), die portugisische erste Liga (bis auf weiteres) und die MLS in den USA, die erst vor zwei Wochen gestartet war (für mindestens 30 Tage). © getty 18/36 BASKETBALL: Die NBA reagierte als erste der großen US-Ligen und stoppte am Donnerstag den Spielbetrieb für mindestens 30 Tage. Auslöser war ein positiver Corona-Test bei Rudy Gobert von den Utah Jazz. © getty 19/36 Die BBL zog am Nachmittag nach und setzte den Spielbetrieb ebenfalls aus. Vielen Klubs drohen große finanzielle Probleme. Die EuroLeague verkündete ebenfalls einen Stopp des Spielbetriebs, der Weltverband FIBA sagte ebenso alle Wettbewerbe ab. © getty 20/36 EISHOCKEY: Die DEL entschied sich zu Wochenbeginn zu einem drastischen Schritt und sagte die Playoffs ab, einen Meister wird es nicht geben. © getty 21/36 In den USA setzte die NHL als zweite der großen nordamerikanischen Profiligen nach der NBA ihren Spielbetrieb aus. Die 31 Eishockey-Teams haben mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit Pause, das gab die Liga am Donnerstag bekannt. © getty 22/36 BASEBALL: Am 26. März sollte in Nordamerika die MLB starten, doch der Saisonauftakt wurde zunächst um "mindestens zwei Wochen" verschoben. Die beliebten Vorbereitungsspiele sind ausgesetzt. © getty 23/36 FORMEL 1: Der Saisonauftakt in Australien wurde offiziell abgesagt. Der Rennstall McLaren hatte aufgrund eines positiven Tests auf das Corona-Virus innerhalb des Teams bereits zuvor beschlossen, nicht am Rennen teilzunehmen. © getty 24/36 Die Formel 1 hat den Saisonstart in Australien abgesagt. Auch die Rennen in Bahrain und Vietnam werden nicht stattfinden. © getty 25/36 HANDBALL: Die HBL stellt den Spielbetrieb vorerst ein und unterbricht die Saison bis mindestens zum 19. April. Auch das Debüt des neuen Bundestrainers Alfred Gislason am Freitag gegen die Niederlande fällt aus. © getty 26/36 Das für 4. und 5. April angesetzte Final Four im Pokalwettbewerb wurde an das Saisonende verlegt. In der zweiten Liga und den Frauen-Ligen sind alle Spiele des Wochenendes bereits abgesagt. © getty 27/36 TENNIS: Die Absage des Masters-Turniers in Indian Wells sorgte für die erste größere Auswirkung, die anstehenden Miami Open (ab 23. März) wurden ebenfalls gestrichen. Als Reaktion wurde die ATP-Tour für mindestens sechs Wochen unterbrochen. © getty 28/36 SKISPRINGEN: Die Weltcup-Saison ist vorzeitig beendet worden, Stefan Kraft ist Gesamtweltcup-Sieger. Auch die Skiflug-WM in Planica (19. bis 22. März) wurde abgesagt. © getty 29/36 SKI ALPIN: Am Donnerstag wurden auch die letzten noch geplanten Männer-Rennen in Kranjska Gora abgesagt. Einen Tag zuvor waren bereits die Frauen-Wettbewerbe in Are gestrichen worden. Damit ist die Saison somit beendet. © getty 30/36 BIATHLON: Das Weltcup-Finale in Oslo (20. bis 22. März) wurde abgesagt. Die Rennen in Kontiolahti/Finnland an diesem Wochenende finden derzeit noch wie geplant statt und sind somit der Saisonabschluss. © getty 31/36 OLYMPIA 2020: Lange hatten die Veranstalter eine Absage überhaupt nicht in Erwähnung gezogen. Das änderte sich am Donnerstag, als IOC-Präsident Bach eine Verschiebung oder Absage der Sommerspiele in Tokio zumindest nich mehr ausschloss. © getty 32/36 "Wir werden dem Rat der Weltgesundheitsorganisation folgen", sagte Bach in den ARD Tagesthemen. Grundsätzlich halte er trotz aller Probleme am Zeitplan fest. Die Eröffnungsfeier soll am 24. Juli stattfinden. © getty 33/36 Der Fackellauf für die Sommerspiele ist zudem nur einen Tag nach seinem Start abgebrochen worden, da ihn zu große Menschenmengen begleitet haben. Die Fackel soll trotzdem wie geplant am 19. März an die Organisatoren von Tokio 2020 übergeben werden. © getty 34/36 LEICHTATHLETIK: Die Leichtathletik bekam die Krise als eine der ersten Sportarten zu spüren, schon am 29. Januar wurde die für das Wochenende in Nanjing (China) geplante Hallen-WM abgesagt. Die Titelkämpfe sollen erst im März 2021 nachgeholt werden. © getty 35/36 VOLLEYBALL: Die Bundesliga (VBL) revidierte ihre Pläne am Donnerstag innerhalb weniger Stunden und beendete die Saison bei Frauen und Männern. Grund dafür sei die "sich rasant verändernde Situation", hieß es in einer Mitteilung. © getty 36/36 TISCHTENNIS: Auch der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat den Spielbetrieb ausgesetzt. Das gab das TTB-Präsidium nach einer Telefonkonferenz am Freitagmorgen bekannt.

Das IOC habe die Spiele zwei Tage vorher verschieben wollen, nachdem es neue Informationen der Weltgesundheitsorganisation WHO erhalten habe, behauptete Bach. "Dass unsere japanischen Freunde auf die Idee einer Verschiebung, die wir noch am 22. März in den Raum gestellt haben, nicht innerhalb einer Stunde mit ja oder nein antworten können, ist bei der Größenordnung von Olympischen Spielen selbstverständlich", sagte er.