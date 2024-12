Dritter Saisonsieg: Pius Paschke triumphiert auch in Wisla

Pius Paschke auf den Spuren von Martin Schmitt

Mit seinem Erfolg am Sonntag schrieb der Oberbayer aber seine sagenhafte Erfolgsgeschichte fort - auf allen drei Schanzen der bisherigen Saisonstationen hat Paschke gewonnen. Drei Siege in den ersten sechs Springen hatte als zuvor als letzter Deutscher Martin Schmitt in der Saison 2000/01 geschafft.

Andreas Wellinger, Sieger des zweiten Springens von Kuusamo, zeigte sich als Siebter gegenüber dem Vortag (22.) klar verbessert. Aufwärts geht es auch bei Karl Geiger (Oberstdorf), der fünfmalige Weltmeister bestätigte nach Platz acht im ersten Springen mit Rang 14 seinen Trend und findet mit Blick auf die Tournee seine Konstanz.

Im Leistungstief steckt hingegen Markus Eisenbichler, der Ex-Weltmeister schied als 38. wie am Vortag im ersten Durchgang aus.