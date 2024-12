Führung im Gesamtweltcup verteidigt: Pius Paschke fliegt auch in Wisla aufs Podest

Skispringen: Deutsches Team mit Licht und Schatten

Für die Teamkollegen lief es im ersten Wisla-Springen durchwachsen. Als zweitbester Deutscher bestätigte Geiger mit Platz acht seinen Aufwärtstrend. "Das ist meine Range, darauf kann ich aufbauen", sagte der fünfmalige Weltmeister aus Oberstdorf.

Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), zuletzt Abbruchsieger in Kuusamo, musste sich mit Rang 22 begnügen - Anfang 2024 hatte er in Wisla als 18-Jähriger seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. "Mir fehlt hier noch ein bisschen das Fahrgefühl, ich schwimme etwas in der Spur. Es ist noch nicht die feine Klinge, das muss ich morgen besser machen", sagte Wellinger.

Zwischen Geiger und ihm lagen noch Philipp Raimund (Oberstdorf) als 14. und Stephan Leyhe (Willingen) auf Rang 18. Einen weiteren Rückschlag kassierte Markus Eisenbichler, der nach Platz 43 im zweiten Springen von Kuusamo als 40. erneut das Finale verpasste. Am Sonntag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) steht ein weiteres Einzelspringen an.