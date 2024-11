"Zick, zack now!" Marcel Hirscher auch beim ersten Slalom der WM-Saison am Start

Das bestätigte der Österreicher am Mittwoch bei Instagram. "Zick, zack now!", sagte er in einem Video, und: "I gfrei mi mega!"

Der achtmalige Gesamtweltcupsieger hatte zu Saisonbeginn im Oktober in Sölden nach fünf Jahren Pause als 23. des Riesenslaloms eine beachtliche Rückkehr gefeiert. Levi sei wie der Start auf dem Rettenbachgletscher "ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe", sagte der 35-Jährige, der für die Niederlande, Geburtsland seiner Mutter Sylvia, fährt.

Dreimal hat Hirscher bereits in Finnland gewonnen, zuletzt 2018 bei seinem bislang letzten Auftritt dort. "Es ist sicher nicht mehr der Rennfahrer nach Levi zurückgekehrt, der letztes Mal dort war", betonte er. Der Hang "schaut super leicht aus, aber es ist sehr schwer, da schnell zu fahren", ergänzte Hirscher.

Die Sieger von Levi erhalten traditionell ein Rentier zur Adoption. Hirscher "besitzt" dort bereits "Ferdl", "Leo" und "Mr. Snow". Dass am Sonntag ein viertes Tier dazu kommt, ist nicht zu erwarten, wenngleich Hirscher meinte: "Ich mache kontinuierlich kleine Fortschritte im Material und im Skifahren und bin damit ich zufrieden."