Vierschanzentournee heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Qualifikation in Bischofshofen im TV und Livestream?

Mit der ARD und Eurosport zeigen am heutigen Tag zwei TV-Sender das Qualifikations-Springen in Bischofshofen live im Free-TV. Im Ersten seht Ihr den Wettkampf ab 15.50 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Spektakel zudem im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Eurosport beginnt mit der Übertragung der Vierschanzentournee um 16.00 Uhr. Alternativ findet Ihr auf discovery+ den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders.

Auch DAZN zeigt heute das Qualifikations-Springen in Bischofshofen im Livestream. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Die Vierschanzentournee könnt Ihr mit einem Abo bei DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World live erleben. Hier erhaltet Ihr alle Informationen zu den verschiedenen DAZN-Paketen.