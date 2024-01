Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Nachtslalom in Schladming im TV und Livestream?

Für die besten Slalomfahrer der Welt steht am heutigen Mittwoch, den 24. Januar, das Nachtrennen in Schladming auf dem Programm. Der 1. Durchgang im Planai Stadion startet um 17.45 Uhr. Um 20.45 Uhr beginnt in Schladming schließlich der finale 2. Lauf.

DSV-Athlet Linus Straßer dürfte heute mit einiges an Selbstvertrauen in Schladming an den Start gehen. Am vergangenen Wochenende gewann der Deutsche das Slalomrennen in Kitzbühel auf dem Ganslernhang. In der Slalomwertung der Männer liegt Straßer damit aktuell auf dem zweiten Platz.

Zu den großen Favoriten auf den Sieg gehört am Abend zudem Lokalmatador Manuel Feller, der in dieser Saison schon drei Slalomrennen gewann. Wer kann den spektakulären Nachtslalom in Schladming für sich entscheiden?