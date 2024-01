Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 26. Januar, findet im italienischen Cortina d'Ampezzo die Abfahrt der Frauen statt. Das Ski-alpin-Rennen beginnt um 11.00 Uhr.

Die Augen der Fans werden heute vor allem auf Sofia Goggia gerichtet sein. Die Italienerin führt die Abfahrtswertung der Frauen aktuell an und war zuletzt in Zauchensee siegreich. Goggia zählt heute in Cortina d'Ampezzo zu den großen Favoritinnen.

Zum erweiterten Favoritenkreis zählt zudem Kira Weidle. Die DSV-Athletin zeigte bei der vergangenen Abfahrt in Zauchensee eine starke Leistung und wurde Fünfte. Wie läuft es heute für Kira Weidle?