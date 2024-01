Kitzbühel 2024, Hahnenkammrennen: Darum finden in diesem Jahr zwei Abfahrten auf der Streif statt

In Kitzbühel wartet an diesem Wochenende ein ganz besonderer Leckerbissen: die Hahnenkammrennen auf der Streif. Die Alpin-Herren starten am morgigen Freitag, dem 19. Januar, mit der ersten Abfahrt, gleich am Folgetag steht eine zweite an. Am Sonntag geht es abschließend noch einmal im Slalom zur Sache.

Hier könnt Ihr Euch den Terminkalender genauer ansehen:

Kitzbühel 2024, Hahnenkammrennen: Termine, Zeitplan auf der Streif

Datum Rennen Rennstart Fr., 19.01. 1. Abfahrt der Herren (Ersatz für Team-Kombination) 11.30 Uhr Sa., 20.01. 2. Abfahrt der Herren 11.30 Uhr So., 21.01. Slalom der Herren 10.15 Uhr / 13.30 Uhr

Aber warum messen sich die Herren gleich zweimal in der Abfahrt? Das klärt dieser Artikel!