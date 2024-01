Streif 2024 in Kitzbühel: Datum, Termine, Tickets, Übertragung im TV und Livestream bei den Hahnenkammrennen

© getty

Streif 2024 in Kitzbühel: Datum, Termine, Tickets bei den Hahnenkammrennen

In weniger als einer Woche fällt in Kitzbühel der Startschuss, begonnen wird das Weltcupwochenende am Freitag (19. Januar) direkt mit der gefürchteten Streif-Abfahrt, die als Ersatz für die Team-Kombination dient. Doch sie bleibt nicht die einzige Abfahrt, direkt am Folgetag steht zur selben Uhrzeit (11.30 Uhr) eine zweite an. Zum Abschluss steigt am Sonntag noch ein Technikwettbewerb, wenn die Herren um 10.15 Uhr einen Slalom fahren.

Datum Rennen Rennstart Fr., 19.01. 1. Abfahrt der Herren (Ersatz für Team-Kombination) 11.30 Uhr Sa., 20.01. 2. Abfahrt der Herren 11.30 Uhr So., 21.01. Slalom der Herren 10.15 Uhr / 13.30 Uhr

Was die Tickets für die Rennen in Kitzbühel betrifft, ist die Beschaffung nur im Online-Shop möglich. Direkt vor Ort wird nichts angeboten. Während ein Jugendticket (Jahrgänge 2006 bis 2009) 15 Euro kostet, müssen Erwachsene für die Rennen am Freitag und am Sonntag jeweils 30 Euro hinblättern. Um die 2. Abfahrt am Samstag sehen zu können, muss dagegen ein Preis in Höhe von 35 Euro bezahlt werden. Kinder (Jahrgang 2010 oder jünger) kommen gratis rein.