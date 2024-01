Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Super G der Frauen in Cortina d'Ampezzo und Herren in Garmisch-Patenkirchen im TV und Livestream?

Die Disziplin Super-G ist klassischerweise nicht die liebste der DSV-Athleten. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren gibt es keine Deutschen unter den Top-15.

Für gute Unterhaltung sorgten die Wettbewerbe in der Vergangenheit aber dennoch, was nicht zuletzt an den Ausnahmeathleten an der Spitze liegt. Bei den Herren ist es Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz, der die Disziplin ebenso wie den Gesamtweltcup klar anführt. Bei den Frauen ist die Österreicherin Cornelia Hütter derzeit ihrer Konkurrenz weit voraus.

Für die Männer ist nach dem gestrigen Rennen bereits das zweite Super-G-Event innerhalb von zwei Tagen. Bereits beim Hahnenkamm-Rennen auf der Streif passiertes selbiges in der Disziplin Abfahrt. Hier erfahrt Ihr den Grund dafür.