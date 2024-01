Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Einzelrennen der Frauen in Antholz im TV und Livestream?

Die ARD überträgt am heutigen Tag das Einzelrennen der Frauen in Antholz im Free-TV. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt um 13.30 Uhr mit den Vorberichten zum Rennen. In der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de könnt Ihr den Wettkampf alternativ im kostenlosen Livestream erleben.

Im TV seht Ihr das Spektakel in Antholz am heutigen Tag ebenso auf Eurosport. Dort seht Ihr das Rennen live und in voller Länge ab 13.25 Uhr auf Eurosport 2 oder im Free-TV ab 14.30 Uhr auf Eurosport 1. Der Sportsender bietet Euch zudem die Option den Wettbewerb in Antholz im Livestream auf discovery+ zu verfolgen.

Im Livestream zeigt am heutigen Tag auch DAZN das Biathlonrennen in Südtirol. Als DAZN-Kunden könnt Ihr die Übertragung von Eurosport live erleben. Hier gibt es alle Informationen zu den DAZN-Abonnements.