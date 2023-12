Zum Abschluss des Biathlon-Wochenendes geht es in Lenzerheide noch im Massenstart der Frauen und Männer zur Sache. Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Fakten zur Übertragung im TV und Livestream.

Nachdem sowohl die Frauen als auch die Männer gestern in der Verfolgung gefragt waren, geht es in Lenzerheide (Schweiz) am heutigen Sonntag, dem 17. Dezember, mit dem Massenstart weiter. Die Frauen müssen um 12.30 Uhr ran, das Herren-Rennen folgt um 14.45 Uhr.

Biathlon: Der Weltcup in Lenzerheide

Datum Start Disziplin 14.12.2023 (Do) 14:15 Sprint Frauen 7,5 km 15.12.2023 (Fr) 14:15 Sprint Männer 10 km 16.12.2023 (Sa) 12:45 Verfolgung Frauen 10 km 16.12.2023 (Sa) 14:40 Verfolgung Männer 12,5 km 17.12.2023 (So) 12:30 Massenstart Frauen 12,5 km 17.12.2023 (So) 14:45 Massenstart Männer 15 km

© getty Die DSV-Athleten sind aktuell in guter Form.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Massenstart der Frauen und Herren in Lenzerheide im TV und Livestream?

Es gibt gute Nachrichten, wie die meisten Biathlon-Events könnt Ihr auch die heutigen vollkommen gratis im TV sehen. Eine Anlaufstelle ist das ZDF, das den ganzen Tag Wintersport überträgt und sich pünktlich zu den jeweiligen Rennen auch dem Biathlon widmet. Um 12.25 Uhr bzw. 14.40 Uhr geht es im linearen Fernsehen und im Stream via zdf.de los.

Auch Eurosport ist bei beiden Massenstarts dabei, hier gibt es ebenfalls Livestreams. Diese sind via discovery+ und DAZN aber mit Kosten verbunden. Ab 6,99 Euro monatlich (Jahresabo) könnt Ihr DAZN World abonnieren und so beide Eurosport-Kanäle mehrkostenfrei empfangen.

Darüber hinaus bleibt Ihr natürlich auch bei SPOX nicht auf dem Trockenen sitzen, wir tickern alle Entwicklungen für Euch mit:

Hier geht es zum Liveticker des Massenstarts der Frauen.

Hier geht es zum Liveticker des Massenstarts der Herren.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bø 394 2 Tarjei Bø 351 3 Sturla Holm Laegreid 301 4 Johannes Dale-Skjevdal 291 5 Endre Strømsheim 290 6 Philipp Nawrath 286 7 Sebastian Samuelsson 281 8 Benedikt Doll 266 9 Vetle Sjåstad Christiansen 242 10 Martin Ponsiluoma 234

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Frauen