Weiter dreht sich das alpine Karussell, heute soll es bei den Herren in Alta Badia im Riesenslalom und bei den Frauen in Val-d'Isère im Super-G zur Sache gehen. Wir geben Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Nachdem gestern der Tag der Abfahrten im Ski-Weltcup anstand, geht es heute mit dem Riesenslalom der Herren in Alta Badia und dem Super-G der Frauen in Val-d'Isère weiter. Um 10 Uhr bzw. 11 Uhr geht es dort jeweils los.

Ski alpin heute live im Free-TV: Das Programm am heutigen Sonntag

Datum Rennen Uhrzeit 17.12. Riesenslalom der Männer in Alta Badia 10 Uhr 17.12. Super-G der Frauen in Val-d'Isère 11 Uhr

© getty Marco Odermatt führt den Gesamtweltcup aktuell an.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom der Herren in Alta Badia und Super G der Frauen in Val-d'Isère im TV und Livestream?

Gleich mehrere Optionen bieten sich, wenn Ihr die beiden alpinen Events im TV oder Livestream verfolgen möchtet. Fangen wir an mit dem ZDF, das ab 10.15 im TV und Livestream mit Kommentator Michael Pfeffer in den Riesenslalom der Männer hereinspringt und anschließend mit Julius Hilfenhaus auch den Super-G der Frauen zeigt. Hier könnt Ihr im Free-TV sowie im Stream via zdf.de gratis dabei sein.

Die Alternative ist Eurosport 1, der Privatsender ist in Alta Badia sogar von Beginn an dabei. Einen Haken gibt es aber, und zwar, dass Ihr den Livestream nur kostenpflichtig empfangen könnt - etwa via discovery+ oder DAZN. Bei letzterem Service ist der Sportsender mehrkostenfrei abrufbar - egal, welches Paket Ihr besitzt. Ab 6,99 Euro monatlich (Jahresabo) für DAZN World könnt Ihr also Eurosport 1 und Eurosport 2 jederzeit empfangen.

Ski alpin heute live im Free-TV: Riesenslalom der Herren in Alta Badia und Super G der Frauen in Val-d'Isère im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr die beiden Rennen ebenfalls verfolgen, und zwar vollkommen gratis:

Hier geht es zum Riesenslalom der Herren in Alta Badia.

Hier geht es zum Super-G der Frauen in Val-d'Isère.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen

Rang Name Punkte 1 Mikaela Shiffrin 620 2 Federica Brignone 457 3 Lara Gut-Behrami 429 4 Petra Vlhová 391 5 Sofia Goggia 336 6 Sara Hector 296 7 Marta Bassino 191 8 Lena Dürr 190 8 Cornelia Hütter 190 10 Zrinka Ljutic 173

