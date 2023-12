Zum Abschluss des alpinen Wochenendes der Herren findet in Alta Badia heute noch ein weiterer Riesenslalom statt. Wo der Spaß im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier!

Nachdem die Athleten in Alta Badia bereits gestern im Riesenslalom gefragt waren, wird im italienischen Skigebiet am heutigen Montag, dem 18. Dezember, noch einmal das gleiche Programm abgespult. Um 10 Uhr geht es dort los mit dem ersten Lauf, der zweite steht um 13.30 Uhr an.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom der Herren in Alta Badia im TV und Livestream?

Wenn Ihr das Rennen in Alta Badia heute live sehen möchtet, könnt Ihr das im Free-TV tun. Unter anderem ist der Bayerische Rundfunk mit von der Partie, sowohl im TV als auch im kostenfreien Livestream über die ARD-Mediathek.

Darüber hinaus könnt Ihr aber auch zu Eurosport 1 greifen. Der Sportsender zeigt ebenfalls beide Läufe in voller Länge im Free-TV und im Livestream. Der einzige Haken: Wenn Ihr zum Onlineangebot greifen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement, etwa von discovery+ oder DAZN. Dank einer Kooperation findet Ihr bei DAZN beide Eurosport-Kanäle rund um die Uhr - und zwar bereits mit dem Paket DAZN World. Dieses ist ab 6,99 Euro monatlich (Jahresabo) zu haben.

Ski alpin heute live im Free-TV: Riesenslalom der Herren in Alta Badia im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr ebenfalls dabei sein, wir versorgen Euch mit regelmäßigen Updates zum Rennen:

Hier geht es zum Riesenslalom der Herren in Alta Badia.

Ski alpin, Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Weltcup : Riesenslalom der Herren in Alta Badia (Italien)

: Riesenslalom der Herren in Alta Badia (Italien) Datum : 18. Dezember

: 18. Dezember Uhrzeit : 10 Uhr (1. Lauf), 13.30 Uhr (2. Lauf)

: 10 Uhr (1. Lauf), 13.30 Uhr (2. Lauf) TV : Eurosport 1, Bayerischer Rundfunk

: Livestream : discovery+, DAZN, ARD-Mediathek

: Liveticker: SPOX

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren