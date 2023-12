Die Biathlon-Weltcup-Saison geht für die Frauen und Männer heute mit dem Sprint in Hochfilzen weiter. Doch wer zeigt / überträgt die Rennen live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Freitag, den 8. Dezember, geht die Biathlon-Elite in Hochfilzen an den Start. Das Weltcupwochenende in Österreich startet mit den Sprints der Männer und Frauen.

Die Männer eröffnen am heutigen Freitagvormittag den Wettkampftag. In Hochfilzen gehen die Biathleten ab 11.30 Uhr auf die 10 Kilometer lange Strecke. DSV-Athlet Philipp Nawrath gehört zum Kreis der Favoriten: Den ersten Sprint der Saison gewann der Deutsche vor rund einer Woche.

Etwas später am Tag, um 14.25 Uhr, gehen die Frauen in Hochfilzen in die Loipe. Auch die deutschen Biathlon-Frauen sind stark in die neue Saison gestartet. In der Verfolgung holten Franziska Preuss und Vanessa Voigt zuletzt die Plätze zwei und drei. Wie läuft es heute für das DSV-Team?

Event: Biathlon, Sprint der Männer und Frauen

Datum: 8. Dezember

Start: 11.30 Uhr (Männer), 14.25 Uhr (Frauen)

Ort: Hochfilzen, Österreich

Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: ARD, DAZN, discovery+

, , Liveticker: SPOX

© getty Wie läuft heute der Sprint für Philipp Nawrath?

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sprint der Herren und Frauen in Hochfilzen im TV und Livestream?

Im Free-TV könnt Ihr die Sprints der Männer und Frauen heute unter anderem in der ARD live verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender startet mit seinen Übertragungen um 11.25 Uhr und 14.10 Uhr. In der ARD-Mediathek und auf sportschau.de findet Ihr die kostenlosen Livestreams des Senders.

Auf Eurosport 1 seht Ihr ebenfalls die beiden Biathlon-Rennen im Free-TV. Dort könnt Ihr die Sprints ab 12.00 Uhr und 14.10 Uhr live erleben. Auf discovery+ überträgt der Sportsender die Rennen live und in voller Länge im kostenpflichtigen Livestream.

Die Sprints der Männer und Frauen in Hochfilzen überträgt zu guter Letzt DAZN in der DAZN-App und auf der eigenen Website im Livestream. Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr die komplette Übertragung von Eurosport 1 und 2 verfolgen. Hier erhaltet Ihr alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen.

Die Sprints der Männer und Frauen in Hochfilzen begleitet SPOX am heutigen Tag für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Rennen.

Hier geht es zum Liveticker des Sprints der Männer.

Hier geht es zum Liveticker des Sprints der Frauen.

Biathlon: Das Weltcupwochenende in Hochfilzen im Überblick