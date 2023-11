Die Skispringer bestreiten am heutigen Samstag in Ruka das erste Einzelspringen der neuen Saison. Wer den Saisonauftakt live im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Der Start in die neue Skisprung-Saison findet am heutigen Samstag, den 25. November, im finnischen Ruka statt. Für die Skispringer steht am Nachmittag ab 16.15 Uhr das erste Einzelspringen der Saison an.

In Ruka finden an diesem Wochenende gleich zwei Weltcupspringen statt. Auch morgen steht für die Skispringer ein Einzel auf dem Programm. Im vergangenen Jahr gewann Anze Lanizek das Einzelspringen am Samstag. Stefan Kraft und Halvor Egner Granerud sicherten sich letzte Saison in Ruka am Tag darauf den Doppelsieg. Die drei gehören auch heute zu den Favoriten auf den Sieg.

Die deutschen Hoffnungen liegen am heutigen Tag vor allem auf Andreas Wellinger. Aber auch Karl Geiger darf in Ruka auf ein starkes Ergebnis hoffen. Wie läuft es heute für die DSV-Adler?

Skispringen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Einzelspringen in Ruka im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Skispringen, Einzel

Skispringen, Einzel Datum: 25. November

25. November Start: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Ort: Ruka, Finnland

Ruka, Finnland Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: ARD, DAZN , discovery+

, Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Wie läuft der Saisonauftakt für Andreas Wellinger?

Skispringen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Einzelspringen in Ruka im TV und Livestream?

Das Einzelspringen in Ruka zeigt heute unter anderem die ARD live und in voller Länge. Im Free-TV seht Ihr das Spektakel im Ersten ab 16.15 Uhr. Tom Bartels fungiert am Nachmittag als Kommentator für den öffentlich-rechtlichen Sender. Wenn Ihr den Wettkampf lieber im kostenlosen Livestream sehen wollt, werdet Ihr in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de fündig.

Eurosport zeigt das heutige Einzelspringen in Ruka ebenfalls live und in voller Länge im Free-TV. Der Sportsender beginnt mit den Vorberichten zum Wettkampf um 16.00 Uhr. Auf discovery+ könnt Ihr den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders sehen.

Das Einzelspringen in Ruka könnt Ihr am heutigen Samstag zudem auf DAZN im Livestream erleben. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Option zwischen drei Abo-Varianten zu wählen. Hier findet Ihr alle Infos dazu. Neben diversen Wintersport-Events seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

Skispringen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Einzelspringen in Ruka im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Einzelspringen in Ruka heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX goldrichtig. Hier könnt Ihr nämlich den gesamten Wettkampf im Liveticker erleben. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

