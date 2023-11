Die Ski-Herren bestreiten heute eine Abfahrt in Zermatt-Cervinia und die Ski-Frauen einen Slalom in Levi. Wie Ihr die beiden Rennen live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Neuer Tag, selbes Weltcuprennen? Bereits gestern sollten die Ski-Herren und -Frauen in Zermatt-Cervinia (Italien) bzw. Levi (Finnland) im Einsatz sein, am heutigen Sonntag, den 12. November, steht das gleiche Programm an. Die Herren bestreiten um 11.30 Uhr aufgrund des Ausfalls des gestrigen Rennens aber erst heute ihren Saisonauftakt, während die Frauen erneut im Slalom gefragt sind. Der Technikwettbewerb beginnt um 10 Uhr mit dem 1. Durchgang. Der 2. Lauf geht um 13 Uhr los.

SKI ALPIN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia und Slalom der Frauen in Levi im TV und Livestream?

In Sachen Übertragung gibt es im Vergleich zu gestern keine Änderungen. Eurosport ist auch heute für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. Der Ski-Tag beginnt bei Eurosport 1 um 10 Uhr mit dem 1. Durchgang der Frauen. Zusätzlich werden die Livebilder auch bei discovery+ gezeigt.

© getty

Da bei DAZN beide Eurosportsender durchgehend abrufbar sind, können auch DAZN-Nutzer auf die Ski-Übertragungen zugreifen. Dies ist mit jedem der drei Abo-Pakete möglich.

Weiters bietet die ARD die Möglichkeit, beide Rennen im kostenlosen Livestream bei sportschau.de zu verfolgen. Im Free-TV ist der öffentlich-rechtliche Sender jedoch nicht mit von der Partie.

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia und Slalom der Frauen in Levi im TV und Livestream? Liveticker zu den Rennen

Weiters bieten wir bei SPOX zu beiden Rennen jeweils einen Liveticker zum Mitlesen an, damit auch die, die keinen Zugriff auf die Livebilder haben, nichts vom Geschehen verpassen.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Herren-Abfahrts in Zermatt-Cervinia.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Frauen-Slaloms in Levi.

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia und Slalom der Frauen in Levi im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup : Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia (Italien)

: Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia (Italien) Datum : 12. November

: 12. November Uhrzeit : 11.30 Uhr

: 11.30 Uhr TV : Eurosport 1

: Livestream : discovery+, DAZN, sportschau.de

: Liveticker: SPOX

Weltcup : Slalom der Frauen in Levi (Finnland)

: Slalom der Frauen in Levi (Finnland) Datum : 12. November

: 12. November Uhrzeit : 10 Uhr (1. Durchgang)/13 Uhr (2. Durchgang)

: 10 Uhr (1. Durchgang)/13 Uhr (2. Durchgang) TV : Eurosport 1

: Livestream : discovery+, DAZN, sportschau.de

: Liveticker: SPOX

Ski Alpin: Der Rennplan der Männer