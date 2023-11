Im Rahmen des Ski-alpin-Weltcups sind die Herren heute für eine Abfahrt in Zermatt-Cervinia im Einsatz, während die Frauen in Levi einen Slalom bestreiten. SPOX zeigt, wie Ihr die Rennen live im TV und Livestream sehen könnt.

Während die Frauen am heutigen Samstag, den 11. November, bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison im Einsatz sind und im finnischen Levi einen Slalom bestreiten, sind die Herren in Zermatt-Cervinia in Italien zum ersten Mal an der Reihe, nachdem der Saison-Auftakt in Sölden vergangene Woche abgesagt werden musste.

SKI ALPIN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Der Ski-alpin-Tag beginnt um 10 Uhr mit dem 1. Durchgang der Frauen, der 2. Lauf ist für 13 Uhr angesetzt. Die Abfahrt der Herren geht um 11.30 Uhr los.

© getty

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia und Slalom der Frauen in Levi im TV und Livestream?

Im Free-TV sind beide Rennen bei Eurosport 1 zu sehen. Während die Übertragungen im TV frei empfangbar sind, muss für den Livestream bei discovery+ dagegen bezahlt werden. Dies gilt auch für die Livestreams bei DAZN, das aufgrund der Kooperation mit Eurosport ebenfalls Ski alpin live abbildet. Von den drei Abo-Paketen, die es bei DAZN gibt, ermöglichen alle Zugriff auf die Ski-Übertragungen.

Das ZDF oder die ARD ist heute zwar nicht mit einer Free-TV-Übertragung zur Stelle, dafür sind beide Rennen jedoch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de abrufbar.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia und Slalom der Frauen in Levi im TV und Livestream? Liveticker zu den Rennen

Eine weitere Möglichkeit, live mit dabei zur sein, bietet SPOX in Form von Livetickern an. Dort wird auf der Website sowohl die Abfahrt der Herren als auch der komplette Slalom der Frauen angeboten.

Hier geht es zum Liveticker des Herren-Abfahrts in Zermatt-Cervinia.

Hier geht es zum Liveticker des Frauen-Slaloms in Levi.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia und Slalom der Frauen in Levi im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup : Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia (Italien)

: Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia (Italien) Datum : 11. November

: 11. November Uhrzeit : 11.30 Uhr

: 11.30 Uhr TV : Eurosport 1

: Livestream : discovery+, DAZN, sportschau.de

: Liveticker: SPOX

Weltcup : Slalom der Frauen in Levi (Finnland)

: Slalom der Frauen in Levi (Finnland) Datum : 11. November

: 11. November Uhrzeit : 10 Uhr (1. Durchgang)/13 Uhr (2. Durchgang)

: 10 Uhr (1. Durchgang)/13 Uhr (2. Durchgang) TV : Eurosport 1

: Livestream : discovery+, DAZN, sportschau.de

: Liveticker: SPOX

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Weltcup der Frauen