Auch bei den Ski-Herren geht die Saison endlich los. Heute sind die Techniker im Riesenslalom in Sölden gefragt. SPOX verrät, wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Einen Tag nach dem Start des Frauen-Weltcups sind nun auch die Herren zum ersten Mal auf der Piste im Einsatz. Wie bei den Frauen findet am heutigen Sonntag, den 29. Oktober, auch bei den Herren zum Auftakt ein Riesenslalom statt. Ebenfalls wie bei den Frauen wird diesbezüglich im österreichischen Sölden um Weltcuppunkte gefahren.

Der 1. Durchgang beginnt um 10 Uhr. Die besten 30 aus diesem fahren dann um 13 Uhr im 2. Durchgang den Hang hinunter.

Riesenslalom der Herren in Sölden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Ski Alpin im TV und Livestream?

Der Riesenslalom wird im Free-TV von Eurosport und vom ZDF übertragen. Während bei Eurosport 1 beide Durchgänge zu sehen sind, kümmert sich das ZDF nur um den entscheidenden 2. Lauf.

Zusätzlich sind beide Anbieter auch für die Livestream-Übertragung verantwortlich. Dabei ist der Stream bei zdf.de, wo dann wieder beide Durchgänge zu sehen sind, kostenlos abrufbar. Für discovery+ hingegen fallen Abo-Kosten an. Gleiches gilt übrigens auch für DAZN. Der Streamingdienst bietet aufgrund einer Kooperation mit Eurosport ebenfalls den Auftakt in Sölden an. Ein DAZN-World-Abonnement, das billigste der drei, reicht in diesem Fall aus.

Riesenslalom der Herren in Sölden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Ski Alpin im TV und Livestream? Liveticker zum Rennen

Außerdem ist auch SPOX heute beim Riesenslalom live mit dabei. Wir tickern das Geschehen auf der Piste nämlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Riesenslaloms der Herren in Sölden.

© getty Marco Odermatt war in der vergangenen Saison bester Riesenslalom-Fahrer.

Riesenslalom der Herren in Sölden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Ski Alpin im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup: Riesenslalom der Herren in Sölden

Riesenslalom der Herren in Sölden Datum: 29. Oktober 2023

29. Oktober 2023 Uhrzeit: 10 Uhr (1. Durchgang) & 13 Uhr (2. Durchgang)

10 Uhr (1. Durchgang) & 13 Uhr (2. Durchgang) Ort: Sölden, Österreich

Sölden, Österreich TV: Eurosport 1, ZDF

Livestream: Eurosport 1, zdf.de, DAZN

Liveticker: SPOX

