Bei der Skisprung-WM in Planica steht der Teamwettbewerb von der Großschanze auf dem Plan. Hier im Liveticker von SPOX könnt Ihr den Wettkampf verfolgen.

Skispringen WM Platz Nation 1 2 3

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Skispringen WM: Teamwettbewerb von der Großschanze in Planica JETZT im Liveticker

Rumänien: Es ist angerichtet für den Teamwettkampf der Skispringer. Bei Rückenwind geht es in den ersten Durchgang. Svyatoslav Nazarenko aus Kasachstan wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzugs bereits aus der Wertung genommen, weshalb dann schon Andrei Feldorean für Rumänien an der Reihe ist. Er beginnt mit 110 Metern.

Skispringen WM: Teamwettbewerb von der Großschanze in Planica JETZT im Liveticker - Start

Vor Beginn: Im Probedurchgang zeigte sich, dass es heute ein spannender Wettkampf werden dürfte. Das beste Team war Slowenien, bei denen Zajc und Lanisek die zwei besten Sprünge ablieferten. Dahinter hatte sich Norwegen knapp vor Österreich und Deutschland eingefunden. Die Polen waren das fünfbeste Team.

Vor Beginn: Neben der deutschen und der österreichischen Mannschaften gelten Polen und die Gastgeber aus Slowenien als heiße Anwärter auf eine der Medaillen. Die Polen waren gestern das stärkste Team und hat mit Kubacki, Zyla und Stoch drei Athleten in ihren Reihen, die mit der Großschanze in Planica gut zurechtkommen. Slowenien hat seinerseits den gestrigen Goldmedaillen-Gewinner Zajc in ihren Reihen. Ausgetauscht wurde Domen Prevc. Für ihn springt heute Lovro Kos. Nur als Außenseiter gelten die Norweger, die bei der WM nur auf zwei starke Athleten blicken können.

Vor Beginn: Nicht schlecht stehen die Chancen auch für das Team aus Österreich. Daniel Tschofenig soll hier den Anfang machen und die Mannschaft in Position bringen. An der zweiten und dritten Position folgen Michael Hayböck und Jan Hörl. Stefan Kraft wurde wenig überraschend an die Position des Schlussspringers gesetzt.

Vor Beginn: Der Teamwettkampf verspricht noch einmal eine enge Entscheidung zu werden. Wenn man die gestrigen Ergebnisse aus dem Einzel nimmt, dann dürften fünf Nationen im Kampf um die Medaillen dabei sein. Eine davon ist Deutschland. Die Mannschaft war gestern das zweitstärkste Team des Tages. Eröffnen soll heute Markus Eisenbichler. Danach folgen dann Constantin Schmid und Andreas Wellinger. Karl Geiger soll anschließend den Schlusspunkt setzen.

Vor Beginn: Das Springen startet mit dem ersten Durchgang um 16.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Teamwettbewerbes von der Großschanze.

© getty Andreas Wellinger holte zuletzt überraschend die Silbermedaille bei der Skisprung-WM in Planica.

Skispringen WM: Teamwettbewerb von der Großschanze in Planica heute im TV und Livestream

Beim heutigen Teamwettbewerb von der Großschanze in Planica ist selbstverständlich ein öffentlich-rechtlicher Sender im Einsatz. Heute kümmert sich die ARD für die Übertragung im Free-TV. Kommentator Tom Bartels empfängt Euch um 16.30 Uhr. Zusätzlich gibt es einen kostenlosen Livestream auf ard.de. Um direkt zum Livestream der Sportschau zu kommen, könnt Ihr auch einfach diesem Link folgen.

Ein weiterer Free-TV-Sender zeigt den Wettkampf der Skisprung-WM aus Planica. Eurosport ist für Euch ab 16.25 Uhr live dabei. Einen kostenlosen Livestream gibt es hingegen nicht. Nur gegen eine Gebühr könnt Ihr den Livestream von Eurosport über discovery+ aufrufen.

Oder: Ihr habt ein DAZN-Abo! Dann könnt Ihr aufgrund einer Zusammenarbeit von Eurosport und DAZN die beiden Livestreams der Sender Eurosport1 und Eurosport2 auf DAZN ansehen, ohne etwas extra buchen zu müssen.

Noch kein DAZN-Abo? Dann schaut euch doch gerne hier die neuen Abo-Modelle an.

Skispringen WM: Teamwettbewerb von der Großschanze in Planica heute im Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN

Nordische Kombination WM: Der aktuelle Medaillenspiegel

Platz Land Golf Silber Bronze 1. Norwegen 10 6 5 2. Deutschland 3 6 3 3. Schweden 3 3 3 4. Polen 1 - 1 5. Slowenien 1 - 1 6. USA 1 - 1 7. Kanada 1 - - 8. Österreich - 2 3 9. Japan - 1 1 10. Finnland - 1 -