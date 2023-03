Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Skisprung-Weltcup in Lahti geht heute mit einem Teamspringen los. SPOX zeigt, wie Ihr den Wettkampf live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die Skisprung-Saison 2022/23 nähert sich dem Ende entgegen. Am heutigen Samstag, den 25. März, wird in der finnischen Stadt Lahti der vorletzte Weltcup mit einem Teamspringen eröffnet. Auf der Schanzenanlage Salpausselkä geht deshalb um 16.15 Uhr das Springen von der Großschanze los.

Es ist das vorletzte Teamspringen, ehe am 1. April in Planica der Abschluss ansteht. Nach dem heutigen Teamspringen geht es morgen in Lahti um 15.15 Uhr mit einem Einzelspringen weiter.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute live im TV und Livestream

Zum Teamspringen werden heute sowohl mehrere TV-Übertragungen als auch Livestreams geboten.

© getty Karl Geiger führt das deutsche Team in Lahti an.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute live im Free-TV

Wie üblich zeichnet ein öffentlich-rechtlicher Sender für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. Dieses Mal ist wieder das ZDF an der Reihe. Um 16.05 Uhr beginnt die Sendung, in der Stefan Bier die Rolle des Kommentatoren übernimmt. Norbert König kümmert sich während des Events um die Moderation.

Eurosport 1 ist zudem ebenfalls für die Übertragung des Springens verantwortlich. Dort geht es um 16 Uhr los.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute live im Livestream

Auch in Sachen Livestream sind das ZDF und Eurosport die richtigen Adressen. Einzig in Bezug auf den Zugang und auf den Preis unterscheiden sich die Streams. Das ZDF bietet seinen Livestream gratis bei zdf.de an, discovery+ und DAZN, wo die Eurosport-Übertragung angeboten wird, kostet hingegen etwas.

Um auf das Angebot von DAZN zugreifen zu können, wird ein Abo benötigt. Dazu werden drei verschiedene Pakete angeboten: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute im Liveticker

Die, die keine Möglichkeit haben, das Teamspringen im TV oder im Livestream zu schauen, können bei SPOX vorbeischauen und den Liveticker aufsuchen. Wir beschreiben für Euch das Springen ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Teamspringens in Lahti.

Skispringen: Der Stand im Nationencup der Herren